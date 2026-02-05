  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kemik erimesine karşı süt kadar etkili! Sindirimi tıkır tıkır çalıştıyor... İsrail'in eski genelkurmay başkanından siyonistleri kızdıracak itiraf: Bu nazizm gibi ABD'den Türk tavuğuna ilgi Rusya ile ABD arasındaki 16 yıllık anlaşma bitti! Bin 550 nükleer savaş başlığı... Kentte bomba gelişme: 6 bin 183 hektarlık alanda arama yapılacak SGK prim borçlarında yeni dönem! Ödemelere kolaylık geliyor Bomba gelişme ortaya çıktı günler sonra... Fenerbahçe aslında Kerem yerine Grealish'i alacaktı! Rusya'dan beklenmedik çağrı: Türkiye buna karşı çıkmalı Yusuf Akçiçek işi çözülecek! Al Hilal'in son teklifi ne? Beşiktaş'ın Amir'i bu gece geliyor! Son gün bombası patlayacak?
Ekonomi
5
Yeniakit Publisher
Kentte bomba gelişme: 6 bin 183 hektarlık alanda arama yapılacak
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Kentte bomba gelişme: 6 bin 183 hektarlık alanda arama yapılacak

Birçok ilimizdeki petrol ve doğalgaz arama çalışmaları devam ederken Adıyman'da önemli bir gelişme yaşandı. Kentteki saha genişletiliyor.

#1
Foto - Kentte bomba gelişme: 6 bin 183 hektarlık alanda arama yapılacak

Enerji Günlüğü'nde yer alan habere göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Adıyaman il sınırları içerisinde bulunan petrol arama ruhsat sahasını genişletmek için harekete geçti. Şirket, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne (MAPEG) ilettiği taleple mevcut sahasına yeni bir alan eklemeyi planlıyor. 

#2
Foto - Kentte bomba gelişme: 6 bin 183 hektarlık alanda arama yapılacak

İlan edilen bilgilere göre, AR/TPO/K/M40-c pafta numaralı ruhsat sahasına dahil edilmesi istenen alan 6 bin 183 hektar büyüklükte kalıyor. Genişleme talebi, M40-c2 paftası içerisinde yer alan bölgeyi hedefliyor. 

#3
Foto - Kentte bomba gelişme: 6 bin 183 hektarlık alanda arama yapılacak

TPAO, ruhsat sahasının büyütülmesine dair resmi dilekçesini 30 Ocak 2026 tarihinde kuruma sundu.

#4
Foto - Kentte bomba gelişme: 6 bin 183 hektarlık alanda arama yapılacak

 Söz konusu başvuru süreci, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri çerçevesinde ilerliyor. 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sisi'den Yunanistan'ı hüsrana uğratan Türkiye sözleri
Dünya

Sisi'den Yunanistan'ı hüsrana uğratan Türkiye sözleri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlediği ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Yunanis..
Anadolu insanının kocaman yüreği izleyenleri gözyaşına boğdu
Sosyal Medya

Anadolu insanının kocaman yüreği izleyenleri gözyaşına boğdu

Sosyal medyada paylaşılan bir sosyal deney, modern dünyanın unuttuğu o kadim Anadolu irfanını ve misafirperverliğini yeniden hatırlattı. Söz..
Budizmin lideri Dalai Lama mide bulandırdı!
Dünya

Budizmin lideri Dalai Lama mide bulandırdı!

Tibet Budizminin en yüksek ruhani lideri ve başı olan Dalai Lama'nın ismi Epstein belgelerinde, 150'den fazla yerde geçiyor.
İbadethaneler kapatılıyor, oturumlar iptal ediliyor! Atina’da mescitlere kilit
Dünya

İbadethaneler kapatılıyor, oturumlar iptal ediliyor! Atina’da mescitlere kilit

Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Thanos Plevris, başkent Atina’da 'ruhsatsız' olduğu gerekçesiyle çok sayıda mescidin kapatılacağını, bu mesc..
Casusluk soruşturmasında flaş gelişme! İmamoğlu hakkına hapis istemi
Gündem

Casusluk soruşturmasında flaş gelişme! İmamoğlu hakkına hapis istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "casusluk" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, yolsuzluk tutuklusu CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun da ar..
Orta Doğu’da Savaş yaklaşıyor mu? Hollanda ve Fransa İsrail Uçuşlarını Durdurdu
Gündem

Orta Doğu’da Savaş yaklaşıyor mu? Hollanda ve Fransa İsrail Uçuşlarını Durdurdu

Orta Doğu’da tansiyonun zirve yapmasıyla birlikte havacılık sektöründe "kırmızı alarm" verildi. Hollanda merkezli havayolu şirketi KLM ve Fr..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23