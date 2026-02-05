Kentte bomba gelişme: 6 bin 183 hektarlık alanda arama yapılacak
Birçok ilimizdeki petrol ve doğalgaz arama çalışmaları devam ederken Adıyman'da önemli bir gelişme yaşandı. Kentteki saha genişletiliyor.
Enerji Günlüğü'nde yer alan habere göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Adıyaman il sınırları içerisinde bulunan petrol arama ruhsat sahasını genişletmek için harekete geçti. Şirket, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne (MAPEG) ilettiği taleple mevcut sahasına yeni bir alan eklemeyi planlıyor.
İlan edilen bilgilere göre, AR/TPO/K/M40-c pafta numaralı ruhsat sahasına dahil edilmesi istenen alan 6 bin 183 hektar büyüklükte kalıyor. Genişleme talebi, M40-c2 paftası içerisinde yer alan bölgeyi hedefliyor.
TPAO, ruhsat sahasının büyütülmesine dair resmi dilekçesini 30 Ocak 2026 tarihinde kuruma sundu.
Söz konusu başvuru süreci, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri çerçevesinde ilerliyor.
