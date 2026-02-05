Rusya ile ABD arasındaki 16 yıllık anlaşma bitti! Bin 550 nükleer savaş başlığı...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki ülkenin anlaşmanın temel hükümlerine 1 yıl daha uymayı kabul etmesini önermişti, ancak ABD Başkanı Donald Trump öneriye bir yanıt vermemişti. Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Mevcut şartlar altında New START Anlaşması'na taraf olan ülkelerin anlaşmanın temel hükümleri de dahil olmak üzere anlaşma bağlamında herhangi bir yükümlülüğe veya beyana artık bağlı olmadıklarını ve prensip olarak bir sonraki adımlarını serbestçe seçebileceklerini varsayıyoruz" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, "Rusya, ulusal güvenliğe yönelik muhtemel tehditlere karşı askeri-teknik önlemler almaya hazırdır. Aynı zamanda ülkemiz, bu tür bir iş birliği için uygun şartlar oluştuğunda eşit ve karşılıklı yarar sağlayan diyalog çözümleri temelinde stratejik durumu kapsamlı bir şekilde istikrara kavuşturmak için siyasi-diplomatik yollar aramaya açık olmaya devam etmektedir" denildi.