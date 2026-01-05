  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

TOFAŞ Avrupa yolunda kritik eşikte: Rakip Fransız Cholet Basket!

Rekabet Kurulundan o sektördeki firmalara 498 milyon lira ceza

Teknoloji devi havlu attı: Artık telefon üretmeyecek!

Sigaraya yeni zam! En ucuz sigaranın fiyatı belli oldu

İran'da şok eden gözaltı: MOSSAD ajanı gözaltına alındı! Gündemi sarsan gelişmeler: Halk silahlandı, polisle çatışmaya başladı

İşten atılan emekçiler için DEM'li belediyelere suç duyurusu: Eşi benzeri görülmemiş bir zulüm

Ahmed El Şara yönetimi İsrail gelişmesini maalesef doğruladı

ABD’li bankadan kritik 2026 senaryosu! Altın ve gümüşte dengeler değişiyor

12 bin yıllık yaşamın izlerine ulaşılmıştı! O insanların genetik haritası çıkarılıyor

Haber geldi: Yıldırım Demirören'in veliahtı iflas etti
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Türkiye'nin Afrika ülkesindeki hamleleri ABD'li ismi çıldırttı: Her şeye sahipler tüm kaynaklar onların elinde
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye'nin Afrika ülkesindeki hamleleri ABD'li ismi çıldırttı: Her şeye sahipler tüm kaynaklar onların elinde

Somaliland’ın ABD Temsilcisi Bashir Goth, Türkiye'nin Somali'deki hamlelerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

1
#1
Foto - Türkiye'nin Afrika ülkesindeki hamleleri ABD'li ismi çıldırttı: Her şeye sahipler tüm kaynaklar onların elinde

Haber7'de yer alan habere göre, ABD Somaliland Temsilcisi Bashir Goth’a göre Türkiye, Somali’deki bütün kaynaklara, stratejik varlıklara ve dünyanın en büyük askeri üslerinden birine sahip olarak bölgeyi domine etmeye çalıştığını söyledi. Somaliland ise Türkiye etkisine karşı koyan tek ülke.

#2
Foto - Türkiye'nin Afrika ülkesindeki hamleleri ABD'li ismi çıldırttı: Her şeye sahipler tüm kaynaklar onların elinde

ABD Somaliland Misyonu Başkanı Bashir Goth şu görüşleri paylaştı: “Somaliland halkının tarihi antik döneme, firavunlara ve Çin medeniyetine kadar uzanır. Somaliland’daki Zeila ve Berbera limanlarının çok uzun bir tarihi vardır.

#3
Foto - Türkiye'nin Afrika ülkesindeki hamleleri ABD'li ismi çıldırttı: Her şeye sahipler tüm kaynaklar onların elinde

Bölgede daha önce saltanatlar mevcuttu. İngilizlerden önce Osmanlı İmparatorluğu Somaliland’a gelmişti; Mısırlılar, Osmanlı vekili olarak Somaliland halkını yönetiyordu. Daha sonra İngilizler ve diğer Avrupalı güçler geldi.

#4
Foto - Türkiye'nin Afrika ülkesindeki hamleleri ABD'li ismi çıldırttı: Her şeye sahipler tüm kaynaklar onların elinde

Afrika Boynuzu'nda büyük bir güç rekabeti var. Bölgede Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden canlandırmak ve ihya etmek isteyen bir Türkiye var. Somali'deki her şeye sahipler, tüm kaynaklar onların elinde ve Mogadişu'da dünyanın en büyük askeri üssüne sahipler.

#5
Foto - Türkiye'nin Afrika ülkesindeki hamleleri ABD'li ismi çıldırttı: Her şeye sahipler tüm kaynaklar onların elinde

Hatta son zamanlarda uydu ve füze fırlatabilecekleri bir üs bile inşa ettiler. Orayı mülkleri gibi görüyorlar ve bütün bölgeye hükmetmek istiyorlar. Çin de Somali, Cibuti ve Etiyopya’da baskın; Somaliland ise bu etkilere (Türkiye ve Çin) karşı koyan tek ülke.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Soruşturma başlatılan Bedri Usta’nın müşterisi ile alay ettiği video ortaya çıktı: 4 bin lira hesap vermişsin ağlıyorsun yaa! Boşuna kıçını yırtma
Gündem

Soruşturma başlatılan Bedri Usta’nın müşterisi ile alay ettiği video ortaya çıktı: 4 bin lira hesap vermişsin ağlıyorsun yaa! Boşuna kıçını yırtma

4 bin liralık lahmacun ve çorba menüsüyle tepkilerin odağındaki Bedri Usta isimli şahıs hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruştu..
Erdek’teki Sır Perdesi Gölette aydınlandı! Elif Kumal’dan Acı Haber
Gündem

Erdek’teki Sır Perdesi Gölette aydınlandı! Elif Kumal’dan Acı Haber

Balıkesir’in Erdek ilçesinde 8 gündür devam eden umutlu bekleyiş, Yukarıyapıcı Göleti’nden gelen acı haberle son buldu. 27 Aralık tarihinde ..
SDG ile Şam anlaştı! Bugün imzalanacak anlaşmanın detayları da belli oldu!
Gündem

SDG ile Şam anlaştı! Bugün imzalanacak anlaşmanın detayları da belli oldu!

Suriye’nin 3’te birini işgal eden Terör örgütü PKK’nın Suriye yapılanması SDG bünyesinde faaliyet gösteren sözde tugay komutanı Ebu Omer el-..
Böyle rezillik görülmedi! ABD’den ortaçağ barbarlığı! Maduro’yu New York sokaklarında sergilediler
Gündem

Böyle rezillik görülmedi! ABD’den ortaçağ barbarlığı! Maduro’yu New York sokaklarında sergilediler

Dünya siyasi tarihi, demokrasi maskesi takan Amerika Birleşik Devletleri’nin eliyle kara bir lekeye daha tanıklık etti. Seçimle iktidara gel..
CHP’nin parlatmaya çalıştığı isimlerin gerçek yüzü! İmamoğlu’ndan darbeci zihniyete tebrik!
Gündem

CHP’nin parlatmaya çalıştığı isimlerin gerçek yüzü! İmamoğlu’ndan darbeci zihniyete tebrik!

Amerika’nın Venezuela’ya yönelik modern yöntemlerle gerçekleştirdiği fiili işgal ve seçilmiş başkana karşı kurulan kirli kumpaslar, küresel ..
İran barut fıçısı! Can kaybı artıyor: 18 ölü, yüzlerce tutuklu
Gündem

İran barut fıçısı! Can kaybı artıyor: 18 ölü, yüzlerce tutuklu

İran’da açlık sınırı ve ekonomik çöküşün tetiklediği protestolar ikinci haftasında kaosa dönüştü. Can kaybı artarken, Tahran ve Washington h..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23