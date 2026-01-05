Türkiye'nin Afrika ülkesindeki hamleleri ABD'li ismi çıldırttı: Her şeye sahipler tüm kaynaklar onların elinde
Somaliland’ın ABD Temsilcisi Bashir Goth, Türkiye'nin Somali'deki hamlelerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Haber7'de yer alan habere göre, ABD Somaliland Temsilcisi Bashir Goth’a göre Türkiye, Somali’deki bütün kaynaklara, stratejik varlıklara ve dünyanın en büyük askeri üslerinden birine sahip olarak bölgeyi domine etmeye çalıştığını söyledi. Somaliland ise Türkiye etkisine karşı koyan tek ülke.
ABD Somaliland Misyonu Başkanı Bashir Goth şu görüşleri paylaştı: “Somaliland halkının tarihi antik döneme, firavunlara ve Çin medeniyetine kadar uzanır. Somaliland’daki Zeila ve Berbera limanlarının çok uzun bir tarihi vardır.
Bölgede daha önce saltanatlar mevcuttu. İngilizlerden önce Osmanlı İmparatorluğu Somaliland’a gelmişti; Mısırlılar, Osmanlı vekili olarak Somaliland halkını yönetiyordu. Daha sonra İngilizler ve diğer Avrupalı güçler geldi.
Afrika Boynuzu'nda büyük bir güç rekabeti var. Bölgede Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden canlandırmak ve ihya etmek isteyen bir Türkiye var. Somali'deki her şeye sahipler, tüm kaynaklar onların elinde ve Mogadişu'da dünyanın en büyük askeri üssüne sahipler.
Hatta son zamanlarda uydu ve füze fırlatabilecekleri bir üs bile inşa ettiler. Orayı mülkleri gibi görüyorlar ve bütün bölgeye hükmetmek istiyorlar. Çin de Somali, Cibuti ve Etiyopya’da baskın; Somaliland ise bu etkilere (Türkiye ve Çin) karşı koyan tek ülke.”
