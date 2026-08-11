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Türkiye'nin 64 yıllık köklü otobüs firması ani kararla satıldı: Yeni sahipleri belli oldu

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Türkiye'nin 64 yıllık köklü otobüs firması ani kararla satıldı: Yeni sahipleri belli oldu

Türkiye'nin 64 yıllık otobüs firmasıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ünlü firma satıldı, yeni sahipleri belli oldu. İşte detaylar...

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#1
Foto - Türkiye'nin 64 yıllık köklü otobüs firması ani kararla satıldı: Yeni sahipleri belli oldu

Türkiye’nin şehirlerarası yolcu taşımacılığında uzun yıllardır faaliyet gösteren köklü firmalarından Asya Tur’da yeni bir dönem başladı. 1962 yılında kurulan ve 64 yıllık geçmişe sahip olan Asya Tur, yeni sahiplerine devredildi.

#2
Foto - Türkiye'nin 64 yıllık köklü otobüs firması ani kararla satıldı: Yeni sahipleri belli oldu

2020 yılından bu yana Genç Tur bünyesinde faaliyet gösteren şirketin hisseleri, Gölcük’te iş dünyasının tanınan isimlerinden Cemil Uzuner ile Turindex Turizm’in sahibi İsa Yılgın tarafından satın alındı.

#3
Foto - Türkiye'nin 64 yıllık köklü otobüs firması ani kararla satıldı: Yeni sahipleri belli oldu

Asya Tur’un önceki sahibi olan Genç Tur, iş insanları Ali Genç, Niyazi Genç ve Kadir Genç tarafından yönetiliyordu. Taraflar arasında gerçekleştirilen anlaşmayla birlikte hisse devri tamamlandı ve 64 yıllık marka yeni ortaklık yapısıyla faaliyetlerini sürdürecek.

#4
Foto - Türkiye'nin 64 yıllık köklü otobüs firması ani kararla satıldı: Yeni sahipleri belli oldu

Edinilen bilgilere göre satış işlemi yaklaşık 10 gün önce resmiyet kazandı. Asya Tur’un temelleri 1962 yılında merhum Ahmet Tevfik Bezci tarafından atıldı. Şirketin ilerleyen yıllardaki yönetiminde ise Haldun Bezci ve İbrahim Bezci görev aldı.

#5
Foto - Türkiye'nin 64 yıllık köklü otobüs firması ani kararla satıldı: Yeni sahipleri belli oldu

Satışla birlikte şirketin mevcut araç filosu da yeni ortaklara geçti. Asya Tur’un filosunda 40’ı özmal olmak üzere toplam 50 otobüs bulunuyor. Köklü firmanın yeni sahipleriyle birlikte sektördeki faaliyetlerini nasıl sürdüreceği ise önümüzdeki dönemde netleşecek.

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Yorumlar

uyuzluk; sanki dibimizde yeni bi gezegen bulundu!

bana ne la? benim arabayı da sattım, yeni sahibi belli oldu, kimseye söylüyor muyum?
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