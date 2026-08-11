Türkiye'nin 64 yıllık köklü otobüs firması ani kararla satıldı: Yeni sahipleri belli oldu
Türkiye'nin 64 yıllık otobüs firmasıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ünlü firma satıldı, yeni sahipleri belli oldu. İşte detaylar...
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Türkiye'nin 64 yıllık otobüs firmasıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ünlü firma satıldı, yeni sahipleri belli oldu. İşte detaylar...
Türkiye’nin şehirlerarası yolcu taşımacılığında uzun yıllardır faaliyet gösteren köklü firmalarından Asya Tur’da yeni bir dönem başladı. 1962 yılında kurulan ve 64 yıllık geçmişe sahip olan Asya Tur, yeni sahiplerine devredildi.
2020 yılından bu yana Genç Tur bünyesinde faaliyet gösteren şirketin hisseleri, Gölcük’te iş dünyasının tanınan isimlerinden Cemil Uzuner ile Turindex Turizm’in sahibi İsa Yılgın tarafından satın alındı.
Asya Tur’un önceki sahibi olan Genç Tur, iş insanları Ali Genç, Niyazi Genç ve Kadir Genç tarafından yönetiliyordu. Taraflar arasında gerçekleştirilen anlaşmayla birlikte hisse devri tamamlandı ve 64 yıllık marka yeni ortaklık yapısıyla faaliyetlerini sürdürecek.
Edinilen bilgilere göre satış işlemi yaklaşık 10 gün önce resmiyet kazandı. Asya Tur’un temelleri 1962 yılında merhum Ahmet Tevfik Bezci tarafından atıldı. Şirketin ilerleyen yıllardaki yönetiminde ise Haldun Bezci ve İbrahim Bezci görev aldı.
Satışla birlikte şirketin mevcut araç filosu da yeni ortaklara geçti. Asya Tur’un filosunda 40’ı özmal olmak üzere toplam 50 otobüs bulunuyor. Köklü firmanın yeni sahipleriyle birlikte sektördeki faaliyetlerini nasıl sürdüreceği ise önümüzdeki dönemde netleşecek.
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