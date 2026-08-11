Dikkat! Üniversiteler bir ay erken kapanacak!

Bilgi Üniversitesi'nden açıklama İstanbul Bilgi Üniversitesi, akademik takvimde yapılan değişikliğin 2027 Avrupa Oyunları nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda gerçekleştirildiğini açıkladı. Üniversiteden yapılan açıklamada, “2026-2027 Akademik Yılı Güz Dönemi için ders kayıtları ve yarıyıl başlangıcı bir hafta öne çekilmiş; akademik takvimimizde yer alan diğer tarihlerde de düzenleme yapılmıştır” denildi. Üniversitenin yayımladığı yeni akademik takvimde bahar yarıyılının son ders tarihi 25 Nisan 2027 olarak belirlendi.