Dikkat! Üniversiteler bir ay erken kapanacak!
İstanbul'da 16-27 Haziran 2027 tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Oyunları nedeniyle kentteki üniversitelerin akademik takvimleri değiştirildi. Organizasyon öncesinde üniversitelerin eğitim takvimlerinde yeniden düzenlemeye gidildi. Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) talebi doğrultusunda yapılan değişiklikle İstanbul'daki üniversitelerde 2026-2027 akademik yılı, normal takvime göre yaklaşık bir ay erken sona erecek. Kararın yalnızca söz konusu akademik yıl için uygulanacağı, eğitim kalitesinin korunması ve laboratuvar uygulamalarının eksiksiz tamamlanması şartının gözetileceği belirtildi.