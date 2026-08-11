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Dikkat! Üniversiteler bir ay erken kapanacak!

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Dikkat! Üniversiteler bir ay erken kapanacak!

İstanbul'da 16-27 Haziran 2027 tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Oyunları nedeniyle kentteki üniversitelerin akademik takvimleri değiştirildi. Organizasyon öncesinde üniversitelerin eğitim takvimlerinde yeniden düzenlemeye gidildi. Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) talebi doğrultusunda yapılan değişiklikle İstanbul'daki üniversitelerde 2026-2027 akademik yılı, normal takvime göre yaklaşık bir ay erken sona erecek. Kararın yalnızca söz konusu akademik yıl için uygulanacağı, eğitim kalitesinin korunması ve laboratuvar uygulamalarının eksiksiz tamamlanması şartının gözetileceği belirtildi.

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Foto - Dikkat! Üniversiteler bir ay erken kapanacak!

14 haftalık ders dönemi 12 haftaya düşecek Yeni düzenlemeyle üniversitelerde 14 hafta olan dönemlik ders süresi 12 haftaya indirilecek. Ders programlarının ve müfredatın eksiksiz tamamlanabilmesi amacıyla bazı üniversitelerde 2026-2027 güz döneminin başlangıç tarihi de erkene çekildi.

#2
Foto - Dikkat! Üniversiteler bir ay erken kapanacak!

Bilgi Üniversitesi'nden açıklama İstanbul Bilgi Üniversitesi, akademik takvimde yapılan değişikliğin 2027 Avrupa Oyunları nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda gerçekleştirildiğini açıkladı. Üniversiteden yapılan açıklamada, “2026-2027 Akademik Yılı Güz Dönemi için ders kayıtları ve yarıyıl başlangıcı bir hafta öne çekilmiş; akademik takvimimizde yer alan diğer tarihlerde de düzenleme yapılmıştır” denildi. Üniversitenin yayımladığı yeni akademik takvimde bahar yarıyılının son ders tarihi 25 Nisan 2027 olarak belirlendi.

#3
Foto - Dikkat! Üniversiteler bir ay erken kapanacak!

Yıldız Teknik'te finaller 3 Mayıs'ta başlayacak Yıldız Teknik Üniversitesi'nde de akademik takvim öne çekildi. Geçen yıl 15 Haziran olarak belirlenen bahar yarıyılı final sınavlarının başlangıç tarihi, 2027 yılı için 3 Mayıs olarak belirlendi.

#4
Foto - Dikkat! Üniversiteler bir ay erken kapanacak!

Türk-Alman Üniversitesi'nde dersler 30 Nisan'da bitecek Türk-Alman Üniversitesi de bahar dönemi takviminde değişikliğe gitti.

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Foto - Dikkat! Üniversiteler bir ay erken kapanacak!

Üniversite yönetimi, 2026-2027 akademik yılı bahar yarıyılında derslerin 30 Nisan 2027'de sona ereceğini açıkladı.

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