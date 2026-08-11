AFAD'ın çalışması neticelendi: Konya Kapalı Havzası'nda 739 obruk tespit edildi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) yürütülen Obruk Duyarlılık Haritası çalışması kapsamında Konya, Karaman ve Aksaray'da kayıt altına alınan obruk sayısı 739'a çıktı. Jeoloji Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Şükrü Arslan, "Obrukların 702'si Konya'da, 29'u Karaman'da, 8'i de Aksaray'da. Envanter güncelleme çalışmaları kapsamında teknoloji de kullanılarak daha önceden oluşmuş obruklar tespit edildi" açıklaması yaptı.