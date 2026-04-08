SON DAKİKA
Son anda bakın neler söylemiş: Lucescu'nun hastanede söyledikleri ortaya çıktı: Türkiye maçı aklındaymış Limon meğer ne kadar faydalıymış! Sararan beyazlara gelen çözüm... A Milli Takım'ın kasası dolacak! Tahmini kazanç tabosu! Kayısı ağaçları çiçek açtı! Erzincan'da baharın en güzel hali Bu kararı aldılar: Göztepe maçı öncesi sürpriz gelişme: Son anda yapacaklar mı? Nereden çıktı şimdi: Beşiktaş'a patlamasının sırrı! Kante'ye verilen söz İşte Türkiye'yi ilk tanıyan ülkeler! Zirvedeki ülke şaşırttı! Bu ürünler dişleriniz için yıkım olabilir! Beyazlatıyor diye kullanılıyor, sonuç hüsran oluyor Öksürük krizlerine son verin: Akciğerleri cam gibi parlatıyor: Müthiş bir şifa deposu... BAE'yi bırakıp Türkiye'yi seçme kararı aldılar! Çuvallar dolusu parayla gelecekler
Gündem
8
Yeniakit Publisher
Türkiye'nin 20 milyar varillik petrol için bölgeye gitmesi dost ülkeyi salladı: Yaşananlara hala inanamıyorlar
Haber Merkezi

Türkiye'nin 20 milyar varillik petrol için bölgeye gitmesi dost ülkeyi salladı: Yaşananlara hala inanamıyorlar

Türkiye'nin 20 milyar varillik petrol potansiyeli için harekete geçmesi Afrika ülkesinde büyük heyecana neden oldu. Ülke yetkilileri Türk sondaj gemisinin bölgeye ulaşmasını 'tarihi dönüm noktası' olarak değerlendiriyor.

1
#1
Foto - Türkiye'nin 20 milyar varillik petrol için bölgeye gitmesi dost ülkeyi salladı: Yaşananlara hala inanamıyorlar

Somali yerel basınından Hiiran'da yer alan habere göre Somali, Türk hükümetine ait bir sondaj gemisinin Cuma günü kıyılarına ulaşmasının beklendiği bir dönemde, ilk açık deniz petrol sondaj operasyonlarına başlamaya hazır olduğunu açıkladı.

#2
Foto - Türkiye'nin 20 milyar varillik petrol için bölgeye gitmesi dost ülkeyi salladı: Yaşananlara hala inanamıyorlar

Bu adım, geçen yıl bir Türk araştırma gemisi tarafından gerçekleştirilen başarılı sismik araştırmaların ardından geldi.

#3
Foto - Türkiye'nin 20 milyar varillik petrol için bölgeye gitmesi dost ülkeyi salladı: Yaşananlara hala inanamıyorlar

Somali Petrol Bakanı Dahir Shire, X adlı platformda yaptığı bir paylaşımda, ülkenin ilk açık deniz sondajına yönelik bu adımı "açık deniz enerji yolculuğumuzda tarihi bir dönüm noktası... Yeni bir sayfa açılıyor" olarak nitelendirdi.

#4
Foto - Türkiye'nin 20 milyar varillik petrol için bölgeye gitmesi dost ülkeyi salladı: Yaşananlara hala inanamıyorlar

Dışişleri Bakanlığı, sondaj çalışmalarının başarılı olması durumunda, açık deniz petrol rezervlerinin ortaya çıkarılacağını ve ülkenin bölgesel bir enerji oyuncusu olarak ekonomik toparlanmasını destekleyeceğini belirtti.

#5
Foto - Türkiye'nin 20 milyar varillik petrol için bölgeye gitmesi dost ülkeyi salladı: Yaşananlara hala inanamıyorlar

Türk Petrol Anonim Şirketi'ne (TPO) ait sondaj gemisi Çağrı Bey, ilk uluslararası görevi kapsamında Umman Denizi'nde Somali'nin karasularına doğru yol alıyor. Ülkenin hidrokarbon potansiyelini haritalayan son araştırmalarla belirlenen bölgelerde derin deniz sondajı gerçekleştirecek. Shire, "Bu, Somali'nin en umut vadeden açık deniz sahalarımızdan başlayarak keşif amaçlı sondaj çalışmalarına geçmeye hazır olduğunun bir işaretidir" dedi.

#6
Foto - Türkiye'nin 20 milyar varillik petrol için bölgeye gitmesi dost ülkeyi salladı: Yaşananlara hala inanamıyorlar

Ülkenin, petrol arama faaliyetlerinden elde edilecek faydaların ulusal refaha yol açmasını ve halkın yaşam kalitesini iyileştirmesini sağlayacağını da sözlerine ekledi. Türkiye ve Somali, 2024 yılında bir üretim paylaşım anlaşmasıyla iş birliklerini resmileştirdi. Somali Dışişleri Bakanı Ali Ömer Pazartesi günü yaptığı açıklamada, petrol arama çalışmalarının Türkiye'nin kalkınmada "güvenilir uzun vadeli ortak" rolünü güçlendireceğini söyledi. Cumartesi günü Somali'ye yapacağı planlanan ziyaret öncesinde konuşan Türkiye Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, petrol veya doğalgaz rezervlerinin bulunmasının Somali, Doğu Afrika ve Türkiye'ye önemli ekonomik faydalar sağlayacağını söyledi.

#7
Foto - Türkiye'nin 20 milyar varillik petrol için bölgeye gitmesi dost ülkeyi salladı: Yaşananlara hala inanamıyorlar

Ankara, Somali ile bağlarını derinleştiriyor ve on yılı aşkın süredir ülkeye yatırım yapıyor. Ayrıca son yıllarda askeri varlığını da genişletti ve 2017'de inşa edilen büyük bir üssü zaten burada işletiyor. Araştırmacılar, ülkenin milyarlarca varil petrol rezervine sahip olduğunu tahmin ediyor, ancak on yıllarca süren çatışmalar ve siyasi istikrarsızlık arama çalışmalarını engelledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ali

bulun artık dalga geçmeyinde rahatlasın o ülkelerde bizde yeter artık
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
