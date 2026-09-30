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Türkiye’den uzay tarihinde çılgın ilk! Dünyada sadece 9 ülkenin sahip olduğu o güç bizim oluyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Türkiye’den uzay tarihinde çılgın ilk! Dünyada sadece 9 ülkenin sahip olduğu o güç bizim oluyor

Türkiye, milli uzay programı kapsamında hedeflerini birer birer gerçeğe dönüştürürken, ülkenin uzay tarihindeki en büyük dönüm noktası için geri sayım resmen başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin kendi imkanlarıyla ürettiği uzay aracının Ay misyonu için fırlatılmaya hazırlandığını belirtti. 2027 yılının ilk aylarında fırlatılması planlanan bu kritik uzay aracının yazılımı yüzde 100 yerli imkanlarla geliştirilirken, donanım bazında da yüzde 87'lik yerlilik oranına ulaşıldığı gururla duyuruldu.

#1
Foto - Türkiye’den uzay tarihinde çılgın ilk! Dünyada sadece 9 ülkenin sahip olduğu o güç bizim oluyor

Bu dev başarının tamamlanmasıyla birlikte Türkiye, dünyada Ay'a araç gönderen ve bu alanda söz sahibi olan sadece 9 ülkeden biri olma unvanını kazanacak. Aynı zamanda projede kullanılacak olan hibrit motor teknolojisinin derin uzayda ilk kez denenecek olması, Türk mühendisliğinin uluslararası alaktaki vizyonunu gözler önüne seriyor.

#2
Foto - Türkiye’den uzay tarihinde çılgın ilk! Dünyada sadece 9 ülkenin sahip olduğu o güç bizim oluyor

Türkiye coğrafi konumu itibarıyla bu tür fırlatmalar için ideal dezavantajlara sahip olduğundan, stratejik bir hamleyle Somali'de devasa bir uzay limanı inşa edildiği açıklandı.

#3
Foto - Türkiye’den uzay tarihinde çılgın ilk! Dünyada sadece 9 ülkenin sahip olduğu o güç bizim oluyor

Bakan Kacır, Somali'de kurulan bu modern limanın önümüzdeki on yıllar boyunca uluslararası uzay fırlatmalarının başını çeken merkezlerden biri haline geleceğini vurguladı.

#4
Foto - Türkiye’den uzay tarihinde çılgın ilk! Dünyada sadece 9 ülkenin sahip olduğu o güç bizim oluyor

Bu hamleyle Türkiye, sadece kendi uydularını ve uzay araçlarını fırlatan değil, aynı zamanda küresel uzay ekonomisine yön veren ana aktörlerden biri konumuna yükseliyor.

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