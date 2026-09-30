Türkiye’den uzay tarihinde çılgın ilk! Dünyada sadece 9 ülkenin sahip olduğu o güç bizim oluyor
Türkiye, milli uzay programı kapsamında hedeflerini birer birer gerçeğe dönüştürürken, ülkenin uzay tarihindeki en büyük dönüm noktası için geri sayım resmen başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin kendi imkanlarıyla ürettiği uzay aracının Ay misyonu için fırlatılmaya hazırlandığını belirtti. 2027 yılının ilk aylarında fırlatılması planlanan bu kritik uzay aracının yazılımı yüzde 100 yerli imkanlarla geliştirilirken, donanım bazında da yüzde 87'lik yerlilik oranına ulaşıldığı gururla duyuruldu.