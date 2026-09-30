Türkiye’den uzay tarihinde çılgın ilk! Dünyada sadece 9 ülkenin sahip olduğu o güç bizim oluyor

Bu dev başarının tamamlanmasıyla birlikte Türkiye, dünyada Ay'a araç gönderen ve bu alanda söz sahibi olan sadece 9 ülkeden biri olma unvanını kazanacak. Aynı zamanda projede kullanılacak olan hibrit motor teknolojisinin derin uzayda ilk kez denenecek olması, Türk mühendisliğinin uluslararası alaktaki vizyonunu gözler önüne seriyor.