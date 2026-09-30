Adı fon soruşturmasında geçince apar topar istifa etmişti! AK Parti’den Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe daha

Dünkü Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda isim vermeden Fatma Betül Sayan Kaya'ya yüklenen Erdoğan, "Bugün sizlerle bazı meseleleri açık yüreklilikle konuşmak arzusundayım. Kalbimle kavlim arasına sütre çekmeden samimi muhasebe yapmak, dertleşmek, hasbıhal etmek istiyorum" diyerek "Kimileri bu kutlu hareketi, bu aziz hareketi, bu tertemiz hareketi kirletmek için özellikle aramıza sızdı, sızdırıldı. Bunların her birinin hesabını sorduk. Yolumuza kararlılıkla devam ettik. AK Parti'yi AK Parti yapan işte bu vasfıdır. Biz yenilenerek yürürüz. Biz tazelenerek ilerleriz. Biz her dem yeniden doğarız. Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır yolumuza güçlenerek devam ederiz" ifadelerine yer verdi.