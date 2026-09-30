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Adı fon soruşturmasında geçince apar topar istifa etmişti! AK Parti’den Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe daha Şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümünde şoke eden yeni görüntüler! Kızı Tuğyan eve geri çıkınca olanlar olmuş Güneydoğu Anadolu’da tarihi gün! TEKNOFEST şöleni başladı Bakan Bolat: Rekabet gücümüz artıyor! Dış ticarette 2028 hedefi 50 milyar dolar Nureddin Nebati çileden çıktı: Benim dayanamayacağım şey şudur Milyarlık servetiyle tanınan ünlü işadamına şok! Resmen yasak getirildi Türkiye’den uzay tarihinde çılgın ilk! Dünyada sadece 9 ülkenin sahip olduğu o güç bizim oluyor Meir Ben-Shabbat: Türk aslanları etrafımızı sardı Dağların şifa deposu köylülerin yüzünü güldürdü! Her derde deva...
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Adı fon soruşturmasında geçince apar topar istifa etmişti! AK Parti’den Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe daha

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Adı fon soruşturmasında geçince apar topar istifa etmişti! AK Parti’den Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe daha

Hakkındaki devasa fon vurgunu iddialarının ardından görevlerinden istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti MKYK WhatsApp grubundan çıkarılmasının ardından partinin resmi internet sitesinden de tamamen silinerek kurumsal hafızadan kazındı.

#1
Foto - Adı fon soruşturmasında geçince apar topar istifa etmişti! AK Parti’den Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe daha

Hakkında çıkan devasa fon vurgunu iddialarının ardından AK Parti’deki tüm görevlerinden istifa etmek zorunda kalan Fatma Betül Sayan Kaya'ya parti genel merkezinden peş peşe neşter vuruldu. İstifasının hemen ardından MKYK üyelerinin bulunduğu WhatsApp grubundan çıkarılan Kaya'nın tüm kayıtları ve özgeçmişi, partinin resmi dijital arşivinden de kazındı.

#2
Foto - Adı fon soruşturmasında geçince apar topar istifa etmişti! AK Parti’den Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe daha

Süreç, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadri İnan'ın attığı radikal adımla başladı. İnan, istifa kararının hemen akabinde Fatma Betül Sayan Kaya’yı MKYK üyelerinin yer aldığı resmi WhatsApp grubundan çıkardı. Genel Sekreter İnan, gruptaki üyelere yaptığı bilgilendirmede Kaya’nın "görülen lüzum üzerine" görevlerinden ayrıldığını ifade ederek kapıyı tamamen kapattı.

#3
Foto - Adı fon soruşturmasında geçince apar topar istifa etmişti! AK Parti’den Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe daha

Parti içi iletişimin kesilmesinin ardından ikinci ve en somut darbe AK Parti’nin resmi internet sitesinden geldi. Fatma Betül Sayan Kaya’nın ismi ve özgeçmişi partinin kurumsal web portalından tamamen kaldırıldı. Sitede yapılan aramalarda Kaya’nın ismiyle ilgili "0 (sıfır)" sonuç çıkması, Genel Merkez'in skandal sonrası bağları tamamen kopardığını netleştirdi.

#4
Foto - Adı fon soruşturmasında geçince apar topar istifa etmişti! AK Parti’den Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe daha

Dünkü Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda isim vermeden Fatma Betül Sayan Kaya'ya yüklenen Erdoğan, "Bugün sizlerle bazı meseleleri açık yüreklilikle konuşmak arzusundayım. Kalbimle kavlim arasına sütre çekmeden samimi muhasebe yapmak, dertleşmek, hasbıhal etmek istiyorum" diyerek "Kimileri bu kutlu hareketi, bu aziz hareketi, bu tertemiz hareketi kirletmek için özellikle aramıza sızdı, sızdırıldı. Bunların her birinin hesabını sorduk. Yolumuza kararlılıkla devam ettik. AK Parti'yi AK Parti yapan işte bu vasfıdır. Biz yenilenerek yürürüz. Biz tazelenerek ilerleriz. Biz her dem yeniden doğarız. Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır yolumuza güçlenerek devam ederiz" ifadelerine yer verdi.

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