Nureddin Nebati çileden çıktı: Benim dayanamayacağım şey şudur

AK Parti teşkilatlarına, düzgün bir şekilde çalışanlara, ter akıtanlara, samimi bir şekilde çalışanlara, AK Parti’nin kadınına, gencine, yaşlısına hiç kimse ‘çalışmıyorsun’ diyemez! Biz çalışıyoruz! Sen de çalışıyorsun, biz de çalışıyoruz. Biz hep beraber biriz, birlikteyiz, hep beraber AK Partiliyiz ve Türkiye’yiz!