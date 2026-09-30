Nureddin Nebati çileden çıktı: Benim dayanamayacağım şey şudur
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldığı bir toplantıda AK Parti eski milletvekili Hacı Özkan’ın sözlerine çok sert tepki gösterdi.
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Eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldığı bir toplantıda AK Parti eski milletvekili Hacı Özkan’ın sözlerine çok sert tepki gösterdi.
AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir başkanlığında gerçekleştirilen İl Danışma Meclisi Toplantısı’na Mersin milletvekilleri ve eski milletvekillerinin yanı sıra il yöneticileri, ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı.
Eski Milletvekili Hacı Özkan’ın teşkilatları hedef alan ifadelerine, AK Parti Mersin Milletvekili ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin verdiği yanıt ise salonda tansiyonu yükseltti.
Özkan, konuşmasında, “En büyük sözleri, en samimiyetiyle sokakta… Çamlıyayla’dan Anamur’a kadar var mıyız? Varsak eyvallah… Boş söylemle olmaz arkadaşlar. Eylemle olur, çalışmayla olur. Burada konuşmak güzeldir. Alırsın mikrofonu konuşursun. Ama sahada ne kadar varsın? Ne kadar varız?” ifadelerini kullandı.
Özkan’ın teşkilatın çalışmalarını eleştiren sözlerine AK Parti Mersin Milletvekili ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yanıt verdi. Nebati’nin Özkan’ın açıklamalarına yönelik sert ifadeleri toplantının gündemine damga vurdu.
Nebati, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: Hacı Bey, benim asla dayanamayacağım şey şudur: ‘AK Parti teşkilatları çalışmıyor, sadece konuşuyor’ diyenlere karşı dururum! Bizim AK Parti teşkilatı aslanlar gibi çalışıyor!
AK Parti teşkilatlarına, düzgün bir şekilde çalışanlara, ter akıtanlara, samimi bir şekilde çalışanlara, AK Parti’nin kadınına, gencine, yaşlısına hiç kimse ‘çalışmıyorsun’ diyemez! Biz çalışıyoruz! Sen de çalışıyorsun, biz de çalışıyoruz. Biz hep beraber biriz, birlikteyiz, hep beraber AK Partiliyiz ve Türkiye’yiz!
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