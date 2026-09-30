Şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümünde şoke eden yeni görüntüler! Kızı Tuğyan eve geri çıkınca olanlar olmuş
Şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölüm gecesine ışık tutan yeni görüntüler ilk kez ekrana yansırken, kayıtlarda Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in büyük bir telaşla eve girmeye çalıştığı, polisin ise "Burası olmaz, giremezsin" diyerek ona engel olduğu görülüyor. Ancak genç kadının olayın hemen ardından neden ısrarla yeniden eve yöneldiği bu yeni görüntüler sosyal medyada yeni tartışmaların fitilini ateşledi. İşte o anlar...