Şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümünde şoke eden yeni görüntüler! Kızı Tuğyan eve geri çıkınca olanlar olmuş

Yeni görüntülerde en çok dikkat çeken ayrıntılardan biri, Tuğyan’ın ölümün hemen ardından yeniden eve yönelmesi oldu. Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programında ekrana gelen kayıtlarda Tuğyan’ın hızlı şekilde yukarı çıkmaya çalıştığı, polislerin ise “Burası olmaz, giremezsin” diyerek önünü kestiği görülüyor. Ancak görüntüler, Tuğyan’ın neden eve dönmek istediğine ilişkin net bir yanıt vermiyor. Bu nedenle bir şey almak, kontrol etmek ya da başka bir amaçla içeri girmeye çalıştığı yönünde kesin bir değerlendirme yapmak mümkün değil. Ortaya çıkan bu görüntüler, olay gecesine ilişkin dosyadaki soru işaretlerine bir yenisini daha ekliyor. Güllü’nün ölümüne ilişkin hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Tuğyan Ülkem Gülter hakkında “tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme” suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilirken, Sultan Nur Ulu hakkında ise “yalan tanıklık” suçundan 4 yıla kadar hapis istendi.