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Şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümünde şoke eden yeni görüntüler! Kızı Tuğyan eve geri çıkınca olanlar olmuş

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Şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümünde şoke eden yeni görüntüler! Kızı Tuğyan eve geri çıkınca olanlar olmuş

Şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölüm gecesine ışık tutan yeni görüntüler ilk kez ekrana yansırken, kayıtlarda Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in büyük bir telaşla eve girmeye çalıştığı, polisin ise "Burası olmaz, giremezsin" diyerek ona engel olduğu görülüyor. Ancak genç kadının olayın hemen ardından neden ısrarla yeniden eve yöneldiği bu yeni görüntüler sosyal medyada yeni tartışmaların fitilini ateşledi. İşte o anlar...

#1
Foto - Şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümünde şoke eden yeni görüntüler! Kızı Tuğyan eve geri çıkınca olanlar olmuş

Güllü’nün şüpheli ölümüne dair dosyaya giren her yeni delil olay gecesindeki karanlık noktaları yeniden tartışmaya açarken, maktulün ölümüyle ilgili tutuklu yargılanan Tuğyan Ülkem Gülter için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor; bu hukuki süreç devam ederken, dava dosyasına giren ve daha önce hiç yayınlanmamış yeni görüntüler de ilk kez ekranlara taşındı.

#2
Foto - Şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümünde şoke eden yeni görüntüler! Kızı Tuğyan eve geri çıkınca olanlar olmuş

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Güllü, 26 Eylül 2025’te Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. İlk etapta “kaza mı, intihar mı?” soruları üzerinden ilerleyen dosya, daha sonra ortaya çıkan ifadeler, güvenlik kamerası kayıtları ve yeni görüntülerle farklı bir boyuta taşındı.

#3
Foto - Şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümünde şoke eden yeni görüntüler! Kızı Tuğyan eve geri çıkınca olanlar olmuş

Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile olay gecesi evde bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkındaki iddialar, soruşturmanın en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı. Sultan Nur Ulu, daha sonra verdiği ifadede Tuğyan’ın annesini pencereden attığını öne sürmüş ve olay anını uygulamalı olarak anlatmıştı. Bu ifade, dosyanın seyrini etkileyen en dikkat çekici gelişmelerden biri olmuştu. Olay gecesine ait güvenlik kamerası görüntüleri, evin içerisinden geldiği belirtilen sesler, tanık anlatımları ve sonradan ortaya çıkan kayıtlar da dosyada önemli yer tuttu.

#4
Foto - Şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümünde şoke eden yeni görüntüler! Kızı Tuğyan eve geri çıkınca olanlar olmuş

Daha önce yayınlanan görüntülerde Güllü’nün saat 01.26.32 sıralarında düştüğü, polis ekiplerinin ise yaklaşık 17 dakika sonra 01.43 civarında binaya geldiği görülmüştü. Aynı görüntülerde Tuğyan’ın panik halinde “Annem iyi değil mi?” diye sorduğu anlar da yer almıştı. Ancak olay gecesine ait kayıtların bununla sınırlı olmadığı ortaya çıktı.

#5
Foto - Şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümünde şoke eden yeni görüntüler! Kızı Tuğyan eve geri çıkınca olanlar olmuş

Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programında ilk kez ekrana gelen yeni kayıtlarda, Güllü’nün ölümünün hemen ardından Tuğyan’ın hızla eve çıkmaya çalıştığı görülüyor. Polis ekipleri genç kadını durdurup aşağıda olması gerektiğini söylerken, bir polis memurunun “Sen niye buraya geldin?” diye sorduğu duyuluyor. Tuğyan’ın neden eve çıkmak istediği ise görüntülerde açıklık kazanmıyor. Bu detay da olay gecesine ilişkin tartışmaları yeniden alevlendiren unsurlardan biri oldu.

#6
Foto - Şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümünde şoke eden yeni görüntüler! Kızı Tuğyan eve geri çıkınca olanlar olmuş

Yeni görüntülerde en çok dikkat çeken ayrıntılardan biri, Tuğyan’ın ölümün hemen ardından yeniden eve yönelmesi oldu. Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programında ekrana gelen kayıtlarda Tuğyan’ın hızlı şekilde yukarı çıkmaya çalıştığı, polislerin ise “Burası olmaz, giremezsin” diyerek önünü kestiği görülüyor. Ancak görüntüler, Tuğyan’ın neden eve dönmek istediğine ilişkin net bir yanıt vermiyor. Bu nedenle bir şey almak, kontrol etmek ya da başka bir amaçla içeri girmeye çalıştığı yönünde kesin bir değerlendirme yapmak mümkün değil. Ortaya çıkan bu görüntüler, olay gecesine ilişkin dosyadaki soru işaretlerine bir yenisini daha ekliyor. Güllü’nün ölümüne ilişkin hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Tuğyan Ülkem Gülter hakkında “tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme” suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilirken, Sultan Nur Ulu hakkında ise “yalan tanıklık” suçundan 4 yıla kadar hapis istendi.

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