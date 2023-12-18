2023-12-18 14:50:47 Türkiye'den tüm dünyaya yayıldı! Doktorların doktoru İbn-i Sina bile yüzyıllar önce onu önermiş! İşte o akıl almaz işi yapan tek besin
Orta Çağ modern biliminin kurucusu ve hekimlerin önderi olarak bilinen El-Kanun Fi't-Tıb adlı eserin yazarı İbn-i Sina’nın M. officinalis bitkisinin bütün balgam cinsi hastalıklar ve stres hastalıkların tedavisinde etkili olduğunu söylüyor.Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, nane türü bir bitki olan bu otun kalp ve tansiyon başta olmak üzere faydalarını anlattı ve Türkiye'de kullanımının yaygın olduğunu açıkladı.