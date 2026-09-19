Uraloğlu: Ulaştırma ve altyapıda çağ atladık! 24 yılda 355 milyar dolarlık yatırım

Burada konuşan Bakan Uraloğlu, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ilimizde de ülkemizde de hatta ihtiyacı olan, dini, dili, ırkı ne olursa olsun mazlum insanların hizmetinde olduk. Onlara el uzatan olduk. Vermek miktarla ilgili değildir. Sizin gönlünüz zenginse azdan da çoktan da verirsiniz. Türkiye azdan da vermiştir, çoktan da insanlara el uzatmaya gayret ediyor. Biz ulaştırma alanında 24 yıllık Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 355 milyar dolarlık ulaştırma ve altyapı yatırım gerçekleştirdik. ‘Bana mısın?’ diyen ülkeler için bile çok çok iddialı rakam olduğunu biliyoruz. Eskiden şöyle düşünüyorduk; devlet topladığı vergileri ne yapıyor, vergiler nereye gidiyor? Az veya çok herkes vergi veriyor. Şimdi, ‘devlet bu kadar yatırımı yapmak için bu imkanları nereden buluyor? diye düşündüğümüz bir ülkeye geldik, deniyor. Eskiden hiç edilen kamu kaynakları, çok yüksek miktardaki faiz yükleri bizim başka bir şey yapmamıza imkan vermiyordu. Bugün iyi niyetle yola çıktığımızda, kamu kaynaklarına sonuna kadar sahip çıktığımız zaman Allah işimizi bereketlendiriyor. Biz çarçur etmedik. Öksüzün, yetimin hakkına sahip çıktık” ifadelerini kullandı.