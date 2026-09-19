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Uraloğlu: Ulaştırma ve altyapıda çağ atladık! 24 yılda 355 milyar dolarlık yatırım

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Uraloğlu: Ulaştırma ve altyapıda çağ atladık! 24 yılda 355 milyar dolarlık yatırım

Memleketi Trabzon’da konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Ulaştırma alanında 24 yıllık Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 355 milyar dolarlık ulaştırma ve altyapı yatırım gerçekleştirdik. ‘Bana mısın?’ diyen ülkeler için bile çok çok iddialı rakam olduğunu biliyoruz” dedi. Ulaşımda artık her şeyi milli imkanlarla yaptıklarını belirten Uraloğlu, Karadeniz’de yaşanan su taşkınlarını da yakın takip ettiklerini söyledi.

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Foto - Uraloğlu: Ulaştırma ve altyapıda çağ atladık! 24 yılda 355 milyar dolarlık yatırım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Ulaştırma alanında 24 yıllık Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 355 milyar dolarlık ulaştırma ve altyapı yatırım gerçekleştirdik. ‘Bana mısın?’ diyen ülkeler için bile çok çok iddialı rakam olduğunu biliyoruz” dedi.

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Foto - Uraloğlu: Ulaştırma ve altyapıda çağ atladık! 24 yılda 355 milyar dolarlık yatırım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dün akşam saatlerinde geldiği memleketi Trabzon’da AK Parti Ortahisar İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

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Foto - Uraloğlu: Ulaştırma ve altyapıda çağ atladık! 24 yılda 355 milyar dolarlık yatırım

Burada konuşan Bakan Uraloğlu, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ilimizde de ülkemizde de hatta ihtiyacı olan, dini, dili, ırkı ne olursa olsun mazlum insanların hizmetinde olduk. Onlara el uzatan olduk. Vermek miktarla ilgili değildir. Sizin gönlünüz zenginse azdan da çoktan da verirsiniz. Türkiye azdan da vermiştir, çoktan da insanlara el uzatmaya gayret ediyor. Biz ulaştırma alanında 24 yıllık Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 355 milyar dolarlık ulaştırma ve altyapı yatırım gerçekleştirdik. ‘Bana mısın?’ diyen ülkeler için bile çok çok iddialı rakam olduğunu biliyoruz. Eskiden şöyle düşünüyorduk; devlet topladığı vergileri ne yapıyor, vergiler nereye gidiyor? Az veya çok herkes vergi veriyor. Şimdi, ‘devlet bu kadar yatırımı yapmak için bu imkanları nereden buluyor? diye düşündüğümüz bir ülkeye geldik, deniyor. Eskiden hiç edilen kamu kaynakları, çok yüksek miktardaki faiz yükleri bizim başka bir şey yapmamıza imkan vermiyordu. Bugün iyi niyetle yola çıktığımızda, kamu kaynaklarına sonuna kadar sahip çıktığımız zaman Allah işimizi bereketlendiriyor. Biz çarçur etmedik. Öksüzün, yetimin hakkına sahip çıktık” ifadelerini kullandı.

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Foto - Uraloğlu: Ulaştırma ve altyapıda çağ atladık! 24 yılda 355 milyar dolarlık yatırım

‘HER ŞEYİ MİLLİ YAPABİLİYORUZ’ Bakan Uraloğlu, 77 ilin bölünmüş yollarla birbirine bağlı olduğunu kaydederek, “Türkiye, dün neredeydi, bugün nereye geldi? Çok büyük işler yaptık. Kendi uydumuzu, 6A uydumuzu yaptık. Sizin yetiştirdiğiniz mühendisler, evlatlarınız yaptı. 225 kilometre hızla giden Milli Elektrikli Treni yaptık. İnşallah önümüzdeki seneden itibaren yolcu taşımaya devam edecek. Raylı sistemlerden, her şeyi milli yapabiliyoruz. Kara yollarında 6 bin kilometreden 30 bin kilometreye çıkardığımız bölünmüş yollar var. 6 ilimiz birbirine bağlıyken, bugün 77 ilimiz bölünmüş yollarla birbirine bağlı. Denizcilikte dünyadaki en büyük 11 filoya sahip ülkelerden biri haline geldik” dedi.

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Foto - Uraloğlu: Ulaştırma ve altyapıda çağ atladık! 24 yılda 355 milyar dolarlık yatırım

‘TAŞKINLARI YAKINDAN TAKİP ETTİK’ Uraloğlu, Trabzon’da ve Rize’de meydana gelen su taşkınlarını yakın takip ettiklerini ifade ederek, “Dün Trabzon ve Rize’de ufak tefek taşkınlar oldu. Yakından takip ettik. Çok şükür önemli bir problem yok. Bunların her birinden ders çıkarmalıyız. Tüm kurumlarımızla sahadayız. Yönetiyoruz yönetmeye de devam edeceğiz. Trabzonspor’un bir maçı var. Galatasaray ile oynayacağız. Futbol kardeşliğin, birlikteliğin ortak zemindir. Türk futboluna yakışan bir müsabaka olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

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Yorumlar

hasel

AK PARTİ yatırım partisidir.Boşuna demiyoruz,"YAPARSA AK PARTİ YAPAR" diye.
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