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Rusların Türkiye planı ortaya çıktı: Sabırsızlıkla o tarihi bekliyorlar

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Rusların Türkiye planı ortaya çıktı: Sabırsızlıkla o tarihi bekliyorlar

Yaz sezonunda Türkiye'ye akın eden Rus turistler şimdi de o tarihi beklemeye başladı. Ruslar önden rezervasyon yapmak için harekete geçti.

#1
Foto - Rusların Türkiye planı ortaya çıktı: Sabırsızlıkla o tarihi bekliyorlar

Rus turistlerin yılbaşı tatili planlarında Tayland, Türkiye ve Çin öne çıkarken, turistlerin daha kısa süreli ancak daha pahalı ve konforlu konaklama seçeneklerini tercih ettiği belirtildi.

#2
Foto - Rusların Türkiye planı ortaya çıktı: Sabırsızlıkla o tarihi bekliyorlar

Rusların yılbaşı tatilinde dinlenmek için tercih ettiği ülkeler listesinin başında Tayland, Türkiye ve Çin yer aldı.

#3
Foto - Rusların Türkiye planı ortaya çıktı: Sabırsızlıkla o tarihi bekliyorlar

OneTwoTrip servisinin bir temsilcisi, RIA Novosti’ye yaptığı açıklamada, “Bu yıl Rusların yılbaşı tatili için yurt dışı seyahatlerini planlama yaklaşımında ilginç bir dönüşüm gözlemliyoruz: Turistler tatillerini biraz daha az gün yapmaya başladı, ancak buna karşılık daha pahalı ve konforlu konaklama koşullarını tercih ediyor” dedi.

#4
Foto - Rusların Türkiye planı ortaya çıktı: Sabırsızlıkla o tarihi bekliyorlar

Ocak ayındaki tatiller için en çok tercih edilen ülke Tayland olmaya devam ediyor. Otel rezervasyonlarının yüzde 14’ünden fazlası bu ülkeye yapıldı. İkinci sırada Türkiye, üçüncü sırada ise rezervasyonların yüzde 6,6’sını alan Çin yer alıyor.

#5
Foto - Rusların Türkiye planı ortaya çıktı: Sabırsızlıkla o tarihi bekliyorlar

İlk 5’te Birleşik Arap Emirlikleri (OAE) ve Vietnam da bulunuyor. Servis temsilcisine göre tatil talebindeki en güçlü artış Türkiye, Mısır ve Yeni Zelanda’da kaydedildi. Daha önce Rusya Ulaştırma Bakanlığı, Rusya’nın uluslararası hava ulaşımının Orta Doğu, Asya, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ve Afrika’daki 37 ülkeyi kapsadığını bildirmişti.

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