Rusların Türkiye planı ortaya çıktı: Sabırsızlıkla o tarihi bekliyorlar

OneTwoTrip servisinin bir temsilcisi, RIA Novosti’ye yaptığı açıklamada, “Bu yıl Rusların yılbaşı tatili için yurt dışı seyahatlerini planlama yaklaşımında ilginç bir dönüşüm gözlemliyoruz: Turistler tatillerini biraz daha az gün yapmaya başladı, ancak buna karşılık daha pahalı ve konforlu konaklama koşullarını tercih ediyor” dedi.