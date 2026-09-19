Rusların Türkiye planı ortaya çıktı: Sabırsızlıkla o tarihi bekliyorlar
Yaz sezonunda Türkiye'ye akın eden Rus turistler şimdi de o tarihi beklemeye başladı. Ruslar önden rezervasyon yapmak için harekete geçti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Yaz sezonunda Türkiye'ye akın eden Rus turistler şimdi de o tarihi beklemeye başladı. Ruslar önden rezervasyon yapmak için harekete geçti.
Rus turistlerin yılbaşı tatili planlarında Tayland, Türkiye ve Çin öne çıkarken, turistlerin daha kısa süreli ancak daha pahalı ve konforlu konaklama seçeneklerini tercih ettiği belirtildi.
Rusların yılbaşı tatilinde dinlenmek için tercih ettiği ülkeler listesinin başında Tayland, Türkiye ve Çin yer aldı.
OneTwoTrip servisinin bir temsilcisi, RIA Novosti’ye yaptığı açıklamada, “Bu yıl Rusların yılbaşı tatili için yurt dışı seyahatlerini planlama yaklaşımında ilginç bir dönüşüm gözlemliyoruz: Turistler tatillerini biraz daha az gün yapmaya başladı, ancak buna karşılık daha pahalı ve konforlu konaklama koşullarını tercih ediyor” dedi.
Ocak ayındaki tatiller için en çok tercih edilen ülke Tayland olmaya devam ediyor. Otel rezervasyonlarının yüzde 14’ünden fazlası bu ülkeye yapıldı. İkinci sırada Türkiye, üçüncü sırada ise rezervasyonların yüzde 6,6’sını alan Çin yer alıyor.
İlk 5’te Birleşik Arap Emirlikleri (OAE) ve Vietnam da bulunuyor. Servis temsilcisine göre tatil talebindeki en güçlü artış Türkiye, Mısır ve Yeni Zelanda’da kaydedildi. Daha önce Rusya Ulaştırma Bakanlığı, Rusya’nın uluslararası hava ulaşımının Orta Doğu, Asya, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ve Afrika’daki 37 ülkeyi kapsadığını bildirmişti.
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