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Teknoloji-Bilişim
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Gündemi sallayacak anlaşma: Türkiye'ye 100 bin tane İHA siparişi verdiler

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Gündemi sallayacak anlaşma: Türkiye'ye 100 bin tane İHA siparişi verdiler

Türkiye'nin savunma alanındaki dev hamleleri devam ediyor. Son olarak Türk savunma şirketine 100 adet insansız hava aracı siparişi verişdi.

#1
Foto - Gündemi sallayacak anlaşma: Türkiye'ye 100 bin tane İHA siparişi verdiler

Tekreferans'ta yer alan habere göre, Pasifik Holding’in teknoloji şirketi Pasifik Teknoloji önemli bir anlaşmanın kapısını araladı.

#2
Foto - Gündemi sallayacak anlaşma: Türkiye'ye 100 bin tane İHA siparişi verdiler

Pasifik Holding’in teknoloji şirketi Pasifik Teknoloji, Pakistan’ın yetkili teknoloji ve savunma kuruluşu NRCT ile dev bir satış ve üretim anlaşmasına imza attı.

#3
Foto - Gündemi sallayacak anlaşma: Türkiye'ye 100 bin tane İHA siparişi verdiler

Türk şirket, Pakistanlılar ile 100 bin adet FPV Kamikaze İHA sistemi Merküt, 10 adet insansız helikopter Alpin, 25 adet mini insansız helikopter Dumrul, 500 adet Deli Taktik Kamikaze, 250 adet otonom yer destek ve gözlem ünitesi Korgan ürünlerini içeren" Satış, Distribütörlük, Yerel Montaj/Üretim Anlaşması" imzaladı.

#4
Foto - Gündemi sallayacak anlaşma: Türkiye'ye 100 bin tane İHA siparişi verdiler

Anlaşmanın süresi üç yıl olacak. Taleplerin üretim ve tesliminin önümüzdeki dönemde başlayacağı öngörülüyor.

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