2023-12-30 13:55:52 Türkiye’den muhteşem kareler! Bu görüntüler film karesi değil gerçek
Sakarya’da etkili olan sis adeta film platolarını aratmadı.
Günlük kazancı net 9 bin lira! Türkiye'de bu mesleği sadece 5 kişi yapıyor! Bunu yapan para içinde yüzüyor
Karadenizlilerin öfkesi pahalıya patladı! Dünyanın en kötü yemeği seçilmişti: Şimdi ise herkes şokta! Oldu mu şimdi bu hiç
+18 videolar, milyonluk evler… Bir bunlar eksikti! Patronları bakın hangi ünlü işadamı çıktı! Adnan Hoca’nın Kedicikleri gibi! İşte gizemli “Fergio Bey”in ilk ifadesi
Ahmet Hakan’dan olay yazı! İktidar, İstanbul'u İmamoğlu'nun elinden almak için mutlaka şu üç şeyi yapmalı
Sakarya’da etkili olan sis adeta film platolarını aratmadı.
Akyazı ilçesini kaplayan ve kartpostallık görüntü oluşturan sis havadan dron ile görüntülendi.
Birkaç gündür Sakarya genelinde sis etkili olmaya devam ediyor.
Şehrin bazı bölgelerinde sisle birlikte kartpostallık görüntüler ortaya çıkıyor.
Akyazı ilçesinin üzerine çöken sis bulutları film platolarını aratmadı.
İlçenin bir kısmı çöken sisin altında kaybolurken, sis bulutlarıyla kaplanan doğa görsel şölen oluşturdu.
Sisle birlikte ortaya çıkan kartpostallık manzara dron kamerasıyla görüntülendi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23