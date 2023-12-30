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Aktüel
7
Türkiye’den muhteşem kareler! Bu görüntüler film karesi değil gerçek

2023-12-30 13:55:52
Türkiye’den muhteşem kareler! Bu görüntüler film karesi değil gerçek

Sakarya’da etkili olan sis adeta film platolarını aratmadı.

#1
Foto - Türkiye’den muhteşem kareler! Bu görüntüler film karesi değil gerçek

Akyazı ilçesini kaplayan ve kartpostallık görüntü oluşturan sis havadan dron ile görüntülendi.

#2
Foto - Türkiye’den muhteşem kareler! Bu görüntüler film karesi değil gerçek

Birkaç gündür Sakarya genelinde sis etkili olmaya devam ediyor.

#3
Foto - Türkiye’den muhteşem kareler! Bu görüntüler film karesi değil gerçek

Şehrin bazı bölgelerinde sisle birlikte kartpostallık görüntüler ortaya çıkıyor.

#4
Foto - Türkiye’den muhteşem kareler! Bu görüntüler film karesi değil gerçek

Akyazı ilçesinin üzerine çöken sis bulutları film platolarını aratmadı.

#5
Foto - Türkiye’den muhteşem kareler! Bu görüntüler film karesi değil gerçek

İlçenin bir kısmı çöken sisin altında kaybolurken, sis bulutlarıyla kaplanan doğa görsel şölen oluşturdu.

#6
Foto - Türkiye’den muhteşem kareler! Bu görüntüler film karesi değil gerçek

Sisle birlikte ortaya çıkan kartpostallık manzara dron kamerasıyla görüntülendi.

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