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Türk şirketten müthiş enerji hamlesi! Bedava elektrik üretilecek

2022-10-24 11:54:21
Türk şirketten müthiş enerji hamlesi! Bedava elektrik üretilecek

Enerjisa Üretim, Kayseri’de Erciyes Rüzgar Enerji Santrali’ni devreye alarak çok önemli bir enerji hamlesine imza atmaya hazırlanıyor.

#1
Foto - Türk şirketten müthiş enerji hamlesi! Bedava elektrik üretilecek

Rüzgar ve güneş hibrit santral olarak hayata geçen Erciyes RES, yıllık yaklaşık 200 bin ton karbon emisyonunun da önüne geçecek. Türkiye’nin özel sektör elektrik üretim şirketi Enerjisa Üretim, 70 milyon dolarlık yatırımla kurulan 65 megavat kapasiteli Erciyes RES ile toplam mevcut kurulu gücünü 3.672 megavata, rüzgar enerjisindeki kurulu gücünü ise 277 megavata çıkardı. Erciyes RES, 12 türbinle yılda 221 gigavatsaat üretim yapacak. Santral, 75 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak.

#2
Foto - Türk şirketten müthiş enerji hamlesi! Bedava elektrik üretilecek

Şirket, 65 megavatlık Erciyes RES ile toplam mevcut kurulu gücünü 3.672 megavata, rüzgardaki kurulu gücünü ise 277 megavata çıkarırken kısa süreli hedefini ise 5 bin megavat olarak açıkladı.

#3
Foto - Türk şirketten müthiş enerji hamlesi! Bedava elektrik üretilecek

Tesis, hedeflenen tarihten 2 ay önce devreye alınarak Türkiye'de tek başına en yüksek kurulu gücü bulunan türbinler olarak dikkat çekiyor. Nordex N163 türbinlerinin her biri 5,7 megavat kapasiteye sahip ve 12 türbinin toplam yüksekliği kanatlarıyla 200 metreyi aşıyor. Aynı zamanda Türkiye’deki en yüksek rotor çapı özelliğiyle öne çıkıyor.

#4
Foto - Türk şirketten müthiş enerji hamlesi! Bedava elektrik üretilecek

Sabancı Holding Enerji Grubu Başkanı Kıvanç Zaimler, açılış törenindeki konuşmasında Erciyes RES’in yapılmasının arkasındaki gücün insan enerjisi olduğunu belirterek, "Bu topraklardan aldığımızı bu topraklara geri vererek gelecek nesillere hazırlıyoruz’’ dedi. Erciyes RES’in bir hayal kurmakla başladığını belirten Zaimler, "Hikayenin özü de esasında benim tarifimde çok basit. Bu topraklardan aldığımızı, bu topraklara geri vererek gelecek nesillere hazırlamak gerekiyor. Bunu da hem yaşadığımız güzel ülkeye hem de bu yaşadığımız gezegene vermemiz gerekiyor. Dünya enerji için savaştı. Farklı yerlere geldi. Sanayi Devrimi gerçekleşti. Yüz yıl tükettikten sonra fark ettik ki dünyamız ısınıyor. Halbuki biz doğanın bize verdiğini doğal kaynaklarla suyuyla, rüzgarıyla, güneşiyle yapabileceğimizi fark ettik. Rüzgar ve güneş bugün sahip olduğumuz en önemli enerji kaynaklarından bir tanesi. İşte bizim hikayemiz de bu hayalleri kurarak, bu vizyonu oluşturarak başladı. Sabancı Holding olarak da bu topraklardan aldığımızı, bu topraklara verme anlayışımız da gerçekten bu yola başvurduk. Sürdürülebilirlik diyerek esasında gelecek nesillerimizi odağımıza aldık’’ dedi.

#5
Foto - Türk şirketten müthiş enerji hamlesi! Bedava elektrik üretilecek

Zaimler, dünyada yenilenebilir enerjiye milyarlarca dolarlık yatırımlar yapıldığına dikkat çekerek, şöyle devam etti; Türkiye'nin de 2053'te sıfır emisyona ulaşma hedefi var. Biz de Sabancı Holding olarak sıfır emisyona ulaşma hedefimizi en geç 2050 olarak açıkladık. Burada sadece teknolojik bir yatırım yapmayacağız. Buradaki hayatın içine entegre olacağız. İş ve aş oluştururken geleceği bizim insanımızla beraber inşa edeceğiz. Açıkçası bütün uluslararası raporlarda bu yatırımların daha da artacağını işaret ediyor. Yenilenebilir enerjideki büyümeyi de ana büyüme alanlarımızdan bir tanesi olarak tanımladık’’ diye konuştu.

#6
Foto - Türk şirketten müthiş enerji hamlesi! Bedava elektrik üretilecek

Enerjisa Üretim CEO’su İhsan Erbil Bayçöl, Erciyes RES, hibrit solar yatırımlarıyla birlikte 100 megavat kurulu güce sahip olacağını belirterek, 1 yıldan az bir sürede şebekeye elektrik vermeyi başardıklarını söyledi. Projenin 65 megavatlık kısmını 70 milyon dolar yatırımla gerçekleştirdiklerini belirten Bayçöl, "Böylece Enerjisa’ nın kurulu gücü 3607 megavattan 3672 megavata çıkmış oluyor. 75 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak. Türkiye’nin şu an hem fiziken hem de tek başına üretim kapasitesiyle en büyük rüzgar türbinlerini yaptık bu yamaçlarda.

#7
Foto - Türk şirketten müthiş enerji hamlesi! Bedava elektrik üretilecek

Toplamda 12 türbin şebeke için elektrik üretecek burada. 1850 metre rakım seviyesindeyiz, buranın soğuk koşullarına uygun vaziyette güvenli şekilde elektrik üretmeye devam ediyor olacak. Sağlıklı ve sürdürülebilir gelecek için bu stratejik yatırımları daha da artırmak durumundayız. Dolayısıyla enerji de kendine yetmenin de ötesinde dünya enerji liginde Türkiye'yi yukarıya taşımak istiyoruz. İnsan odaklı üretim anlayışını benimsiyoruz ve her zaman daha güvenli üretim yapabilmek için çalışıyoruz. Enerjisa’nın hedefi artık 5 bin megavat kurulu güce çıkmak" diye konuştu.

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