Türk şirketten müthiş enerji hamlesi! Bedava elektrik üretilecek

Sabancı Holding Enerji Grubu Başkanı Kıvanç Zaimler, açılış törenindeki konuşmasında Erciyes RES’in yapılmasının arkasındaki gücün insan enerjisi olduğunu belirterek, "Bu topraklardan aldığımızı bu topraklara geri vererek gelecek nesillere hazırlıyoruz’’ dedi. Erciyes RES’in bir hayal kurmakla başladığını belirten Zaimler, "Hikayenin özü de esasında benim tarifimde çok basit. Bu topraklardan aldığımızı, bu topraklara geri vererek gelecek nesillere hazırlamak gerekiyor. Bunu da hem yaşadığımız güzel ülkeye hem de bu yaşadığımız gezegene vermemiz gerekiyor. Dünya enerji için savaştı. Farklı yerlere geldi. Sanayi Devrimi gerçekleşti. Yüz yıl tükettikten sonra fark ettik ki dünyamız ısınıyor. Halbuki biz doğanın bize verdiğini doğal kaynaklarla suyuyla, rüzgarıyla, güneşiyle yapabileceğimizi fark ettik. Rüzgar ve güneş bugün sahip olduğumuz en önemli enerji kaynaklarından bir tanesi. İşte bizim hikayemiz de bu hayalleri kurarak, bu vizyonu oluşturarak başladı. Sabancı Holding olarak da bu topraklardan aldığımızı, bu topraklara verme anlayışımız da gerçekten bu yola başvurduk. Sürdürülebilirlik diyerek esasında gelecek nesillerimizi odağımıza aldık’’ dedi.