2023-07-24 11:48:43 Türkiye’den kapış kapış alıyorlar! Rusya'dan sonra Almanya sıraya girdi
Aksaray topraklarında ilk olarak organik ve GDO’suz olarak üretilen sarımsaklar yurtdışına ihraç edilerek antibiyotik ilaç fabrikalarında ilaçlarda kullanılıyor. Rusya’nın ardından Almanya’da Aksaray’dan sarımsak talebinde bulunurken, titizlikle üretilen ve paketlenen sarımsaklar yurtdışına gönderiliyor. Nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray’da üretilen organik sarımsaklar yurtdışına ihraç ediliyor. Türkiye’de ilk olan sarımsak ihracatı Aksaray’ın merkeze bağlı Acıpınar köyünden gerçekleştirilirken, organik ve GDO’suz olarak üretilen sarımsaklar yurtdışından yoğun talep görüyor. Aksaray dışında Türkiye’nin hiçbir ilinden yurtdışına sarımsak ihracatı yapılmazken, 2017 yılında Rusya ile başlayan ihracata şimdi de Almanya talepte bulundu. Aroması, selenyum ve germanyum oranlarının yüksek olması ve iri taneli olması nedeniyle talep edilen sarımsaklar yurtdışında antibiyotik ilaç üretimi yapan fabrikalarda ilaçlarda kullanılıyor. 2017 yılından beri her yıl Rusya’ya yapılan sarımsak ihracatında bu yılki talep 200 ton. Bin ton talepte bulunan Almanya ise Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan anlaşma sürecini bekliyor.