Türkiye’den kapış kapış alıyorlar! Rusya'dan sonra Almanya sıraya girdi

“Organik sarımsaklar GDO taramasından sonra gönderiliyor” Rusya’nın her türlü test ve laboratuvar sonuçlarına baktığını belirten Uğur Öngün, “Şu an üretim alanımız ortalama yüz bin metrekare alanda. Ortalama buradan 200-220 ton bandında üretimimiz var. Ama ihracata uygunluk düzeyi ise ortalama 150-160 ton bandında. İhracat yaptığımız için aslında biz ilk defa Rusya’ya ürün gönderirken, biliyorsunuz Rusya çok sıkıntılı bir ülke ihracat noktasında. GDO taramaları istedi bizden. Ürünlerimizi suladığımız baraj sularımızın tahlil raporlarını dahi istedi. Çünkü organik tarım yapıyoruz, organik tarımda her şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Biz ihracattan önce bunların GDO taramalarını ve tescili için başvuru yaptık. Şu an tescil noktasında Aksaray Ticaret Odamız zaten devam ettiriyor. GDO taramalarımız ise Ankara’da Tarım Bakanlığında yaptırıyoruz. Ürünlerimizin her hangi bir GDO’su yok. Genetiğiyle hiçbir şekilde oynanmamış, insan sağlığına her hangi bir sıkıntısı yok ve organik tarım olarak da devam ediyoruz. Bu da dış pazarda bizim için çok büyük bir artı” şeklinde konuştu.