Türkiye'den heyecanlandıran keşif: Çorum’da tarihi keşif! Eşi benzeri yok! Tüm dünya bunu konuşuyor

Kalkolitik çağda Eskiyapar’da bir yerleşim izi olduğunun bilinmesine rağmen henüz kazılarda ortaya çıkmadığını anlatan Prof. Dr. Sipahi, “Ondan sonraki Eski Tunç Çağı'ndaki biz eski Tunç çağını Anadolu’nun ilk yerleşik medeniyetinin Hatti’nin yaşadığı çağ olarak biliyoruz. Bu çağın başlıca merkezi bugünkü Çorum topraklarıdır. Bu çağda Alacahöyük’te kral mezarları, son zamanlarda kazılan Resuloğlu Eski Tunç Çağı mezarlığı önemlidir. Boğazköy’de de bir Eski Tunç Çağı tabakası mevcuttur. Eskiyapar’da Eski Tunç Çağı’na ait iki grup olarak bulunan hazine ile bu dönem en iyi şekilde temsil edilmektedir. Hazine içinde yer alan eserlerin de işaret ettiği üzere Eskiyapar’ın ve aldığı bölgenin Kuzey Mezopotamya’dan, Suriye, Ege, Troya’ya kadar uzanan kültürel ilişkileri mevcuttur. Sonrasında bunun üzerine höyüğe Asur Ticaret Kolonileri Çağı olarak tanımlanan ve milattan önce 1950 ile 1740 arasına tarihlenen dönemde Eskiyapar’da ticarete bağlı bir yerleşim alanı kurulduğunu yaptığımız çalışmalardan anladık. Asur Ticaret Kolonileri Çağı’nın merkezi olan Kayseri Kültepe kazılarının muhteşem buluntularını biliyoruz. Eskiyapar’da da aynı çağın izleri sondajlarla ve yapılan çalışmalarla tespit edildi. Neden bu çağı önemsiyoruz? Söz konusu çağa ait yerleşim Alacahöyük'te var. Boğazköy'de var. Yazı ilk kez bu çağda Anadolu'da kullanılmaya başlamış. Artı olarak Anadolu'muz, Mezopotamya ile Suriye ile çevre bölgelerle yoğun bir ticari ilişkiye girmiş olup bu ilişkiler Anadolu’ya kültürel yönden de büyük katkılar sağlamıştır” dedi.