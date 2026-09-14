Türkiye'den gündeme oturacak yerli S-400 hamlesi: Angaje edilecek

Çelik Kubbe, hep söylüyoruz, yaşayan bir proje. Yani bitecek bir proje değil. Hava savunmanın her zaman tehdit çeşitliliği artıyor. Onun için devamlı üzerine yatırım yaptığımız; işte yapay zekâ teknolojilerinden yeni algılayıcılara kadar birçok sistemin entegre olduğu, yaşayan ve kendisini geliştiren bir sistem olarak devam edecek.