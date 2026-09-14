Türkiye'den gündeme oturacak yerli S-400 hamlesi: Angaje edilecek
ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, yerli S-400 hava savunma sistemi olarak kabul edilen Siper'le ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, yerli S-400 hava savunma sistemi olarak kabul edilen Siper'le ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
GDH Haber'de yer alan habere göre ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci ayrıca SİPER ailesinin Blok-3 ve Blok-4 ile genişletileceğini ve sisteme yeni füzeler ile kabiliyetler ekleneceğini belirtti. Murat İkinci, TEKNOFEST Roket Yarışması kapsamında TRT Haber'in sorularını yanıtlayarak Türkiye'nin hava savunma projeleri ve Çelik Kubbe'nin geliştirme sürecine ilişkin bilgi verdi.
SİPER Blok-2'nin mevcut durumda kalifikasyon sürecinden geçtiğini belirten ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, sistemin üretime alınmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi. İkinci, SİPER ailesinin Blok-2 ile sınırlı kalmayacağını belirterek, Blok-3 ve Blok-4 üzerinde de çalışmalar yürütüldüğünü açıkladı.
ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, SİPER ailesinin geleceğine ilişkin şu ifadeleri kullandı: Blok-2'nin de kalifikasyon süreci devam ediyor. Blok-2 de inşallah hemen hızlı bir şekilde üretime girecek projelerimizden ama bununla beraber tabii SİPER ailesi de genişliyor. İşte Blok-3, Blok-4, bununla beraber yeni füzeler angaje edilecek ve yeni kabiliyetler eklenecek.
SİPER hava savunma sistemi ailesinin yeni bloklarla birlikte farklı tehditlere karşı yeni kabiliyetler kazanması hedefleniyor. İkinci'nin açıklamasına göre SİPER'in geliştirme süreci yalnızca mevcut sistemlerin üretimiyle sınırlı tutulmayacak. Blok-3 ve Blok-4'ün yanı sıra sisteme yeni füzelerin entegre edilmesi ve yeni kabiliyetlerin kazandırılması planlanıyor.
Murat İkinci, SİPER'in de içerisinde yer aldığı Çelik Kubbe hava savunma mimarisinin sürekli geliştirileceğini belirtti. Çelik Kubbe'yi “yaşayan bir proje” olarak nitelendiren İkinci, hava savunma alanındaki tehdit çeşitliliğinin sürekli arttığını ve bu nedenle sistemin yeni teknolojilerle geliştirilmeye devam edeceğini söyledi. İkinci, Çelik Kubbe'ye ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:
Çelik Kubbe, hep söylüyoruz, yaşayan bir proje. Yani bitecek bir proje değil. Hava savunmanın her zaman tehdit çeşitliliği artıyor. Onun için devamlı üzerine yatırım yaptığımız; işte yapay zekâ teknolojilerinden yeni algılayıcılara kadar birçok sistemin entegre olduğu, yaşayan ve kendisini geliştiren bir sistem olarak devam edecek.
Çelik Kubbe kapsamındaki çalışmaların farklı savunma sanayii şirket ve kurumlarının ortaklığıyla sürdürüldüğünü belirten İkinci, ASELSAN, TÜBİTAK SAGE ve ROKETSAN'ın hava savunma alanında birlikte çalıştığını ifade etti. İkinci, bu iş birliğiyle Türkiye'nin hava savunma alanındaki kabiliyetlerinin daha ileri seviyeye taşınmasının hedeflendiğini kaydetti.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23