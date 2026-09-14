Kossifos: Türkler değil her şeyi Kissenger yaptı! Türkiye ile anlaşmalıyız
Rum tarihçi Jerry Kossifos, Güney Kıbrıs'ta yaşanan son gelişmelerin bir plan dahilinde geliştiğini savunarak Türkiye ile normalleşme çağrısında bulundu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Rum tarihçi Jerry Kossifos, Güney Kıbrıs'ta yaşanan son gelişmelerin bir plan dahilinde geliştiğini savunarak Türkiye ile normalleşme çağrısında bulundu.
Kıbrıslı Rum tarihçi Jerry Kossifos, Rum Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Fidias Panayiotou’ya verdiği röportajda İsraillilerin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki (GKRY) arazi alımlarına dikkat çekerek, "Kıbrıs’ta ikinci bir İsrail oluşturacaklar" ifadelerini kullandı. Kossifos, 1963 olaylarına ilişkin, "Kıbrıs’ta yapmamamız gereken şeyler yaptık. Kıbrıslı Türklere başlangıçta kötü davrandık" dedi. Türkiye’nin tarih boyunca güçlü bir diplomasi geleneğine sahip olduğunu vurgulayan Kossifos, Kıbrıslı Türklerle yakınlaşılması ve Türkiye ile iyi ilişkiler kurulması gerektiğini söyledi.
Kıbrıslı Rum tarihçi ve emekli akademisyen Jerry Kossifos, Rum Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Fidias Panayiotou’nun programında İsrail’in Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki artan varlığından Kıbrıs meselesine, 1963 olaylarından Türkiye’nin bölgedeki gücüne kadar dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kossifos’un açıklamalarında özellikle İsraillilerin Güney Kıbrıs’taki arazi ve gayrimenkul alımlarına ilişkin uyarıları dikkat çekti.
İsraillilerin Güney Kıbrıs’taki arazi alımlarının önüne geçilmesi gerektiğini savunan Kossifos, İsrail’deki güvenlik ortamı nedeniyle ülkeden ayrılanların Kıbrıs’a yönelebileceğini ileri sürdü. Kossifos, "Topraklarımızı satmayı durdurmalıyız. Bir gün Filistin’de en iyi toprakları satın aldıkları gibi bizim en iyi topraklarımızı da satın almayı başaracaklar" ifadelerini kullandı.
Panayiotou’nun İsraillilerin Filistin’de izledikleri yöntemin benzerini Kıbrıs’ta uygulayıp uygulamayacaklarını sorması üzerine Kossifos, İsraillilerin amacının "hayatta kalmak" olduğunu savundu. Kossifos, "İsrail’de yaşayamazlarsa, şu anda tehlikeyi görüp ayrıldıkları gibi başka yerde yaşamaya çalışacaklar. Kıbrıs’ta, bizim topraklarımızda yaşamaya çalışacaklar" dedi.
Rum tarihçi Kossifos, Güney Kıbrıs’ta İsrail vatandaşlarının artan göçü ve mülk edinmesinin Ada’nın geleceği açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğini savundu. İsraillilerin Güney Kıbrıs’ta toprak ve gayrimenkul satın almaya devam etmesi halinde bölgede zamanla “ikinci bir İsrail” oluşabileceğini öne süren Kossifos, Rum yönetiminin yabancılara yapılan arazi satışlarını daha sıkı denetlemesi gerektiğini söyledi.
Kossifos’a göre yabancıların artan ilgisi yalnızca demografik ve siyasi dengeler açısından değil, konut piyasası bakımından da sorun yaratıyor. Artan talebin Rum gençlerinin konut sahibi olmasını zorlaştırdığını belirten tarihçi, mevcut yasal düzenlemelerin yabancıların mülk edinmesine önemli ölçüde imkan sağladığını ifade etti.
Ortadoğu’daki gelişmelerin Kıbrıs’ı doğrudan etkileyebileceğini söyleyen Kossifos, Türkiye ve İsrail’in bölgedeki çıkarlarının zaman içerisinde daha fazla karşı karşıya gelebileceğini iddia etti. Türkiye ve İsrail’in kendi ulusal çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini belirten Kossifos, bölgedeki gerilimin tırmanması halinde iki ülkenin karşı karşıya gelme ihtimalinin göz ardı edilmemesi gerektiğini savundu.
Rum tarafına Türkiye ile ilişkilerini yeniden değerlendirme çağrısı yapan Kossifos, Yunanistan ile Türkiye arasında gelişen ekonomik ilişkileri örnek gösterdi. Kossifos, Türkiye ile iyi ilişkiler kurulmasının Kıbrıs meselesinin geleceği açısından da önemli olduğunu savunarak, Türkiye ve Yunanistan’ın uzlaşmasının Ada’daki sorunun çözümünü kolaylaştıracağını söyledi. Kossifos, Türkiye’nin bölgesel gelişmeleri yakından takip ettiğini ve kendi çıkarlarını korumakta başarılı olduğunu belirtti.
Kossifos, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı konusunda da Rum tarafındaki yerleşik anlatıdan farklı açıklamalarda bulundu. Ada’nın bölünmesinin asıl sorumluluğunu Türkiye’ye yüklemediğini söyleyen Kossifos, dönemin ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger ile ABD ve İngiltere’yi işaret etti. Rum tarihçi, "Kıbrıs’ı Türkler bölmedi. Kissinger böldü" ifadelerini kullanarak, ABD ve İngiltere’nin gelişmelere yeşil ışık yaktığını söyledi. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA) Türkiye’yi ve Yunanistan’daki cuntayı kendi politikası doğrultusunda kullandığını savunan Kossifos, Kıbrıslı Rumların bütün sorumluluğu Türklere yüklememesi gerektiğini söyledi.
Kossifos, 1974 üzerinden Türk halkına yönelik düşmanlık oluşturulmasını da eleştirdi. Kossifos, Kıbrıs’ta yaşananların Soğuk Savaş şartları ve büyük güçlerin politikaları çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini savunarak, "Kıbrıslıların Türkiye’ye karşı bu nefreti taşımaması gerekir" ifadelerini kullandı. Kossifos, Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelerin Kıbrıs’ın stratejik önemini daha da artıracağını söyledi. Ada’yı "batırılamayan bir uçak gemisi" olarak nitelendiren Kossifos, ABD’nin Orta Doğu’daki askeri yapılanmasının değişmesi halinde Kıbrıs’taki askeri varlığını daha da artırabileceğini ileri sürdü. Kossifos, Türkiye, İsrail ve ABD’nin bölgesel çıkarlarının Kıbrıs meselesinin geleceğini doğrudan etkileyebileceğini belirtti.
Rum tarihçi, Türkiye ve Kıbrıslı Türklerle ilişkilerin geliştirilmesini savunmasına rağmen röportajda Enosis düşüncesinden vazgeçmediğini de açıkça söyledi. Gençliğinden itibaren Yunanistan’la birleşmeyi desteklediğini belirten Kossifos, Kıbrıs’ın Yunanistan’la birleşmesi gerektiğini savundu. Panayiotou’nun geçmişte Yunanistan’ın Kıbrıs’a "ihanet ettiği" yönündeki değerlendirmesine ise Kossifos, "Size ihanet eden Yunan halkı değildi. CIA’in aracı olan cuntaydı" karşılığını verdi.
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