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İsrail’den gündemi sarsacak “Erdoğan” itirafı: Artık asla görmezden gelinemez Rum basınından Hristodulidis’e çok sert uyarı: Türkiye’yi kızdırmanın bedeli çok ağır olur Kamuoyuna duyurdular: Dolar kuru 9 lira değişecek Yumurta alırken çoğu kişi farkına bile varmıyor: Kolideki bu işareti görürseniz sakın ha sakın almayın Milyonlarca öğrenci dersbaşı yaptı! Okullarda yeni dönem, yeni kurallar Çin’e karşı Türk gücüne sığınacaklar: Yerli İstanbul sınıfı fırkateynler için “Ne olur bize de verin” diyorlar Kossifos: Türkler değil her şeyi Kissenger yaptı! Türkiye ile anlaşmalıyız Kâşif Kozinoğlu dosyasında ‘Esmer Melek’ bilmecesi! Savcılık gizemli ihbarcının peşinde Herkesin beklediği anket sonuçları geldi! İşte partilerin son oy oranları Yapay zekânın patronundan ürküten uyarı! “Frene basmazsak kontrolden çıkabilir”
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Rum basınından Hristodulidis’e çok sert uyarı: Türkiye’yi kızdırmanın bedeli çok ağır olur

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Rum basınından Hristodulidis’e çok sert uyarı: Türkiye’yi kızdırmanın bedeli çok ağır olur

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni ziyaret etmesi Rum sokaklarında ve basınında büyük bir infiale yol açarak sert protestolarla karşılandı. Bölgesel güç olan Türkiye'yi bu süreçte kızdırmanın mantıksız olduğunu vurgulayan Rum gazeteleri, Hristodulidis yönetiminin izlediği stratejinin adayı yeni bir felakete sürükleyeceğini belirtti. Ankara'nın İsrail etkisini doğrudan ulusal güvenliğine tehdit olarak göreceği ve bunun adadaki tüm barış çabalarını yerle bir edeceği açıkça ifade edildi.

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Foto - Rum basınından Hristodulidis’e çok sert uyarı: Türkiye’yi kızdırmanın bedeli çok ağır olur

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis'in daveti üzerine Güney Kıbrıs'ı ziyaret etmesi Rumlar arasında yoğun tepki gördü. Herzog, Rum Başkanlık Sarayı önünde toplanan göstericiler tarafından protesto edilirken Rum basını, ziyareti eleştirdi. Rum liderinin Herzog'un bir günlük ziyaretine fazla anlam yüklediğini belirten Rum basını, Hristodulidis'in İsrail-GKRY ilişkileri konusunda karar alma yetkisinin olmadığına vurgu yaptı.

#2
Foto - Rum basınından Hristodulidis’e çok sert uyarı: Türkiye’yi kızdırmanın bedeli çok ağır olur

Herzog'un Hristodulidis ile Lübnan Cumhurbaşkanı'nın da katılımıyla bir görüşme gerçekleştirmeyi "hayal ettiğini" belirtmesi "garip bir hayal" olarak nitelendirildi. Hristodulidis'in Kıbrıs'ta Türk-Rum görüşmelerinin yeniden başladığı bir dönemde, İsrail ile stratejik ortaklığını öne çıkarmasının mantıklı olmadığı kaydedildi.

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Foto - Rum basınından Hristodulidis’e çok sert uyarı: Türkiye’yi kızdırmanın bedeli çok ağır olur

Haberde, "Türkiye ve İsrail arasındaki ilişkiler tarihin en düşük seviyesinde. İsrail medyası Herzog'un ziyaretini haberleştirirken bunu "Türkiye ile yaşanan gerilimin gölgesinde" gerçekleştiğini belirterek, Kıbrıs'ı "İsrail için hayati bir stratejik avantaj" olarak sundu. Kıbrıs'ın İsrail ile stratejik ortaklığını ve savunma işbirliğini öne sürerek Ankara'yı kızdırmak, Hristodulidis'in barış çabalarına yardımcı olacak mı?" denildi.

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Foto - Rum basınından Hristodulidis’e çok sert uyarı: Türkiye’yi kızdırmanın bedeli çok ağır olur

Türkiye'nin, İsrail'in GKRY üzerindeki artan etkisini ve askeri varlığını kendi güvenliğine doğrudan bir tehdit olarak göreceğini belirten Rum basını, bunun Kıbrıs'taki barış çabalarına olumsuz bir etki yapacağını belirtti. Haberin devamında, "Türkiye'yi ister beğenin ister beğenmeyin, Kıbrıs meselesinde kilit bir oyuncudur ve barış sürecinde herhangi bir ilerleme kaydedilmesi için desteği hayati önem taşımaktadır. Hristodulidis ve danışmanları bunu anlamıyor mu?" ifadeleri kullanıldı.

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