Rum basınından Hristodulidis’e çok sert uyarı: Türkiye’yi kızdırmanın bedeli çok ağır olur
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni ziyaret etmesi Rum sokaklarında ve basınında büyük bir infiale yol açarak sert protestolarla karşılandı. Bölgesel güç olan Türkiye'yi bu süreçte kızdırmanın mantıksız olduğunu vurgulayan Rum gazeteleri, Hristodulidis yönetiminin izlediği stratejinin adayı yeni bir felakete sürükleyeceğini belirtti. Ankara'nın İsrail etkisini doğrudan ulusal güvenliğine tehdit olarak göreceği ve bunun adadaki tüm barış çabalarını yerle bir edeceği açıkça ifade edildi.