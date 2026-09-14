Rum basınından Hristodulidis’e çok sert uyarı: Türkiye’yi kızdırmanın bedeli çok ağır olur

Türkiye'nin, İsrail'in GKRY üzerindeki artan etkisini ve askeri varlığını kendi güvenliğine doğrudan bir tehdit olarak göreceğini belirten Rum basını, bunun Kıbrıs'taki barış çabalarına olumsuz bir etki yapacağını belirtti. Haberin devamında, "Türkiye'yi ister beğenin ister beğenmeyin, Kıbrıs meselesinde kilit bir oyuncudur ve barış sürecinde herhangi bir ilerleme kaydedilmesi için desteği hayati önem taşımaktadır. Hristodulidis ve danışmanları bunu anlamıyor mu?" ifadeleri kullanıldı.