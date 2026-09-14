Çin’e karşı Türk gücüne sığınacaklar: Yerli İstanbul sınıfı fırkateynler için “Ne olur bize de verin” diyorlar

Çin'in devasa deniz gücü karşısında savaş gemisi filosunu hızla büyütmek isteyen ABD, çözüm arayışında Türk savunma sanayiinin gururu olan İstanbul sınıfı fırkateynleri seçenekler arasına aldı. İsrail basınında yer alan raporlara göre; düşük üretim maliyetleri, birden fazla tersanede eş zamanlı seri üretim kapasitesi ve MİDLAS ile ATMACA gibi yerli sistemler Türk gemilerini öne çıkaran en büyük etkenler oldu. Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında gerçekleştirilen görüşmelerin de etkili olduğu bu süreçte, ilk gemilerin yabancı tersanelerde inşa edilmesi fikri dünya yankı uyandırdı.