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Çin’e karşı Türk gücüne sığınacaklar: Yerli İstanbul sınıfı fırkateynler için "Ne olur bize de verin" diyorlar

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Çin’e karşı Türk gücüne sığınacaklar: Yerli İstanbul sınıfı fırkateynler için “Ne olur bize de verin” diyorlar

Çin'in devasa deniz gücü karşısında savaş gemisi filosunu hızla büyütmek isteyen ABD, çözüm arayışında Türk savunma sanayiinin gururu olan İstanbul sınıfı fırkateynleri seçenekler arasına aldı. İsrail basınında yer alan raporlara göre; düşük üretim maliyetleri, birden fazla tersanede eş zamanlı seri üretim kapasitesi ve MİDLAS ile ATMACA gibi yerli sistemler Türk gemilerini öne çıkaran en büyük etkenler oldu. Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında gerçekleştirilen görüşmelerin de etkili olduğu bu süreçte, ilk gemilerin yabancı tersanelerde inşa edilmesi fikri dünya yankı uyandırdı.

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Foto - Çin’e karşı Türk gücüne sığınacaklar: Yerli İstanbul sınıfı fırkateynler için "Ne olur bize de verin" diyorlar

ABD, Çin'in hızla büyüyen deniz gücü karşısında savaş gemisi filosunu güçlendirmek için müttefik ülkelerin imkanlarını değerlendirmeye başladı. İsrail basınında yer alan haberlere göre, ABD'nin yeni fırkateyn arayışında Türkiye'nin İstanbul sınıfı gemileri de seçenekler arasında bulunuyor.

#2
Foto - Çin’e karşı Türk gücüne sığınacaklar: Yerli İstanbul sınıfı fırkateynler için "Ne olur bize de verin" diyorlar

İsrail basınına göre Washington'ın yabancı tasarımları değerlendirdiği süreçte Türkiye, Japonya ve Güney Kore öne çıkan ülkeler arasında yer alıyor. ABD'nin filoyu daha hızlı büyütmek amacıyla ilk gemilerden en fazla ikisini yabancı tersanelerde inşa ettirmeyi, sonraki üretimi ise Amerikan tersanelerine taşımayı değerlendirdiği aktarıldı.

#3
Foto - Çin’e karşı Türk gücüne sığınacaklar: Yerli İstanbul sınıfı fırkateynler için "Ne olur bize de verin" diyorlar

Haberde, İstanbul sınıfının seçenekler arasına girmesinde temmuz ayında NATO Zirvesi kapsamında Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleştirilen görüşmenin de etkili olduğu öne sürüldü. İsrail basınındaki değerlendirmelerde İstanbul sınıfının en önemli avantajlarının üretim maliyeti ve Türkiye'nin tersane kapasitesi olduğu belirtildi.

#4
Foto - Çin’e karşı Türk gücüne sığınacaklar: Yerli İstanbul sınıfı fırkateynler için "Ne olur bize de verin" diyorlar

Haberde, İstanbul sınıfına ilişkin, "Bu fırkateynin başlıca avantajları, daha düşük üretim maliyetleri ve Türkiye genelindeki özel tersanelerde birden fazla üretim hattının mevcut olmasıdır." değerlendirmesine yer verildi. Yaklaşık 113 metre uzunluğa ve 3 bin tonun üzerinde deplasmana sahip İstanbul sınıfı fırkateynler, çok rollü görevler için tasarlandı. Gemiler, Türkiye'nin MİLGEM projesi kapsamında geliştirilen savaş gemilerinin daha ileri bir versiyonu olarak öne çıkıyor.

#5
Foto - Çin’e karşı Türk gücüne sığınacaklar: Yerli İstanbul sınıfı fırkateynler için "Ne olur bize de verin" diyorlar

İstanbul sınıfında Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen çok sayıda sistem kullanılıyor. Gemilerde 16 hücreli MİDLAS dikey atım sistemi, ATMACA gemisavar füzeleri, 76 milimetrelik top ve GÖKDENİZ yakın hava savunma sistemi bulunuyor. Fırkateynlerin ana sensörleri arasında ASELSAN tarafından geliştirilen AESA radar yer alırken elektronik harp, sonar ve diğer görev sistemlerinde de yerli çözümler kullanılıyor. Türkiye'nin aynı sınıftaki gemileri farklı tersanelerde eş zamanlı olarak inşa edebilmesi de İstanbul sınıfının önemli avantajları arasında gösteriliyor.

#6
Foto - Çin’e karşı Türk gücüne sığınacaklar: Yerli İstanbul sınıfı fırkateynler için "Ne olur bize de verin" diyorlar

Farklı tersanelerde devam eden üretim faaliyetleri, Türkiye'nin savaş gemilerindeki seri üretim kapasitesini ortaya koyuyor. Türkiye'nin İstanbul sınıfından toplam sekiz gemiyi envantere alma planı bulunurken Endonezya için de iki fırkateynin inşası sürüyor. ABD'nin yeni savaş gemisi arayışının arkasında Çin donanmasının son yıllardaki hızlı büyümesi bulunuyor. Washington, filosunu daha kısa sürede genişletmek için müttefik ülkelerin gemi inşa tecrübesinden ve üretim kapasitesinden yararlanmayı hedefliyor.

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