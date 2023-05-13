Türkiye’den flaş hamle! Mustafa Varank açıkladı

Türkiye, üretimi konusunda global bir kriz yaşayan çip sektörüne yönelik stratejik bir hamle yaptı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yerli ve milli çip tasarımı çözümlerinin geliştirilmesi amacıyla Entegre Devre Tasarımı Çağrısına çıktı. Çağrı ile büyük şirketlerle çip tasarımcıları eşleştirilecek. 270 milyon lira bütçeli desteğe son başvuru tarihi ise 31 Temmuz. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bu çağrıyla çip ihtiyacı olan büyük firmalarla çip tasarımı yapan küçük firmaları yani KOBİ'leri bir araya getireceklerini belirterek "Bu sayede büyük üreticilerimiz yerli ve milli olarak tasarlanmış bu çipleri kullanmaya başlayacak. Böylece ekosistem daha da gelişecek, Türkiye'nin katma değerli alanlarda dünyadaki varlığı ön plana çıkmış olacak" ifadelerini kullandı.