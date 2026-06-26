  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hürmüz Boğazı'ndaki Türk sahipli gemiler ne durumda! Bakan Uraloğlu, açıkladı Gece sıcakları uykuyu kaçırıyor: Daha serin uyumak için 9 öneri Türkiye'den dev operasyon! 1037 zanlı hakkında gözaltı kararı 26-28 Haziran 2026 tarihinde gıda ürünlerinde kaçırılmaz fırsatlar! Tarım Kredi'de hafta sonuna özel dev indirim Suyun çift kimliği: Yapay zeka ile iki farklı sıvı formu ilk kez kanıtlandı 27 - 30 Haziran 2026 Şok aktüel ürünler kataloğu paylaşıldı Doktorlar ve mühendisler kaçıyor: Tersine göç... Büyük krize yol açtı, bunu kimse bilmiyor Milyonlarca yılın sırrı ortaya çıktı: Dünya’nın ilk kıtalarını asteroitler engellemiş! Bilinmeyen gerçeği...
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Türkiye'den dev operasyon! 1037 zanlı hakkında gözaltı kararı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AA Giriş Tarihi:

Türkiye'den dev operasyon! 1037 zanlı hakkında gözaltı kararı

Terör örgütlerinin ve mafyanın soluk borusunu kesen Türkiye, vatandaşların huzuru ve güvenliği için mücadelesine kararlılıkla devam ediyor.

#1
Foto - Türkiye'den dev operasyon! 1037 zanlı hakkında gözaltı kararı

Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre, 53 cumhuriyet başsavcılığınca, organize suç örgütlerine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 1037 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

#2
Foto - Türkiye'den dev operasyon! 1037 zanlı hakkında gözaltı kararı

549'U GÖZALTINA ALINDI - Güvenlik güçlerinin Türkiye genelinde gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonlarda, şüphelilerden 549'u gözaltına alındı.

#3
Foto - Türkiye'den dev operasyon! 1037 zanlı hakkında gözaltı kararı

Emniyet ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyelere sevk edilen 29 şüpheliden 16'sı tutuklandı, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki diğer şüphelilerin işlemleri ise sürüyor.

#4
Foto - Türkiye'den dev operasyon! 1037 zanlı hakkında gözaltı kararı

Operasyonlar kapsamında şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat, kesici alet, uyuşturucu, change araç parçaları, senet, alacak verecek kayıtlarının tutulduğu defter, para, ziynet eşyası ve dijital materyal ele geçirildi.

#5
Foto - Türkiye'den dev operasyon! 1037 zanlı hakkında gözaltı kararı

Ayrıca 6 şüpheliye ait yaklaşık 28 milyon lira değerindeki taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konuldu.

#6
Foto - Türkiye'den dev operasyon! 1037 zanlı hakkında gözaltı kararı

Öte yandan, Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından operasyonlara ilişkin açıklama yapmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
NATO Zirvesi öncesi terör temizliği: 103 kişi tutuklandı
Gündem

NATO Zirvesi öncesi terör temizliği: 103 kişi tutuklandı

Ankara'da NATO Zirvesi öncesinde terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 209 şüpheliden 103'ü tutuklandı. ..
Aşırı sıcaklar İngiltere’yi yaktı!
Dünya

Aşırı sıcaklar İngiltere’yi yaktı!

İngiltere’de aşırı sıcaklar sebebiyle kırmızı alarm verilirken, Derbyshire bölgesindeki fundalık ve ormanlık alanda yangın çıktı...
‘İBB Kültür AŞ müdürünü polisler kaçırdı’ demişti! Ali Çağatay gözaltına alındı
Gündem

‘İBB Kültür AŞ müdürünü polisler kaçırdı’ demişti! Ali Çağatay gözaltına alındı

Evinin önünden kaçırılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın kaçırılmasında ‘polis parmağı’ olduğunu iddia eden gazeteci ..
"İmamoğlu suç örgütü" davasında sıcak gelişme
Gündem

"İmamoğlu suç örgütü" davasında sıcak gelişme

59'u tutuklu 414 sanığın yargılandığı "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının 57. duruşması sona erdi.
Türkiye’den dost ülkeye anında şefkat eli! Bakan Hakan Fidan telefona sarıldı: Yaraları birlikte saracağız!
Gündem

Türkiye’den dost ülkeye anında şefkat eli! Bakan Hakan Fidan telefona sarıldı: Yaraları birlikte saracağız!

Güney Amerika ülkesi Venezuela'da peş peşe meydana gelen feci deprem felaketlerinin ardından, Türkiye her zamanki gibi mazlumun ve dostların..
Camide minareye yer kalmayınca duvara resmini çizdiler
Gündem

Camide minareye yer kalmayınca duvara resmini çizdiler

Erzurum’un Yakutiye ilçesine bağlı Lalapaşa Mahallesi Çaykara Caddesi’nde bulunan Mustafa Akal Camii, sıra dışı minaresiyle Türkiye’nin günd..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23