Türkiye'den çok sert Suriye tepkisi: Kınıyoruz

Suriye Dışişleri Bakanlığı da ülkenin güneyinde askeri altyapıyı hedef alan İsrail saldırısını kınadı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu saldırının uluslararası hukuk ilkeleri ile Birleşmiş Milletler Şartı'nın açık ihlali olduğu, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik bir saldırı teşkil ettiği belirtildi. Açıklamada, saldırının "zayıf gerekçeler ve uydurma bahanelerle" gerçekleştirildiği ifade edilerek, bunun İsrail'in bölgede izlediği tırmandırma politikasının bir uzantısı olduğu vurgulandı.