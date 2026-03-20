Deşifre oldu: Rus İHA'larına Türkiye üzerinden doping
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ediyor. Ukrayna savunma alanında Batılı ülkelerin desteğini alırken Rusya ise ağır yaptırımlara karşı çözüm üretmeye çalışıyor.

Polonya menşeli hassas üretim ekipmanlarının Türkiye’deki özel şirket vasıtasıyla Rusya’ya gönderildiği iddia edildi. Bir grup araştırmacı gazeteci, Rus ordusunun Avrupa yaptırımlarını delmek için kullandığı stratejiyi deşifre etti. Fransız RFI’nin haberine göre Moskova, Polonya menşeli hassas teknolojileri Türkiye’deki aracılar vasıtasıyla tedarik ederek silah üretim kapasitesini korumaya devam ediyor.

Polonya ve Ukrayna merkezli StateWatch ve Front Story konsorsiyumuna bağlı gazeteci Maryana Zabolotnaya, kendisini Rus ordusuyla çalışan bir savunma firması yetkilisi olarak tanıtarak yürüttüğü araştırma sonucunda bu bilgilere ulaştı.

Zabolotnaya, Türkiye merkezli Pyramid Muhendislik Ticaret firmasında çalışan ve “Bilal” olarak adlandırılan bir yetkiliyle yaptığı görüşmede, Rusya’nın dron ve füze sistemleri üretiminde kritik öneme sahip olan Polonya yapımı CNC (Bilgisayarlı Sayısal Kontrol) makinelerini aradığını belirtti.

Habere göre telefondaki yetkili, bu talebe şaşırmayarak geçtiğimiz yıl benzer bir makineyi başka bir Rus savunma şirketine ulaştırdığını belirtti. Keza yetkili “Bana mesaj, e-posta veya WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz, ancak lütfen mesajlarınızda Rus ordusuyla olan bağlantılarınızdan bahsetmeyin.” ifadelerini de kullanmakta. “Bilal” kod adlı çalışan süreci şu sözlerle özetledi: “Makineyi Avrupa’dan satın aldım, ardından Türkiye üzerinden ihraç ederek transit geçişini sağladım.”

Rusya’nın elindeki CNC makinelerinin p’ini ithal ettiği ve bu makinelerin ?’inin doğrudan silah üretiminde kullanıldığı tahmin ediliyor. Soruşturmanın merkezinde, Polonya’nın Pleszew kentinde bulunan ve Avrupa’nın en büyük talaşlı imalat makinesi üreticilerinden biri olan DMG MORI (eski adıyla FAMOT) fabrikası yer alıyor. Bu fabrikadan çıkan freze, taşlama ve 3D yazıcı gibi sistemler, sofistike askeri mühimmat üretiminin temelini oluşturuyor.

KAYNAK: DEFENCETURK

