Yunan askeri uçağı neden İncirlik'e indi
ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş devam ederken Yunan askeri nakliye uçağının İncirlik Üsü'ne indiği öğrenildi. Uçağın üsse neden indiği çok geçmeden ortaya çıktı.
Savunmasanayist analistleri, "Yunan Askeri Nakliye Uçağı Neden İncirlik’e İndi?" sorusuna cevap verdi. Son birkaç gündür Yunanistan, Bulgaristan, Almanya ve diğer NATO üyesi ülkelerin askeri nakliye uçaklarının 10. Ana Jet Üs Komutanlığı İncirlik’e iniş/kalkış yaptığı biliniyor.
NATO Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargâhı (SHAPE) tarafından yapılan açıklamaya göre; NATO Irak Misyonu bünyesindeki tüm personel, Orta Doğu'dan Avrupa'ya güvenli bir şekilde nakledildi ve ülkedeki son NATO personeli 20 Mart itibarıyla ayrıldı.
Dolayısı ile İncirlik’teki askeri kargo uçağı hareketliliğinin de bu tahliye uçuşlarından kaynaklı olduğu değerlendiriliyor.
Öte yandan Yunan Pentapostagma ise söz konusu gelişmeyi, "Flightradar24 ve sosyal medyada yer alan haberlere göre, Yunan Hava Kuvvetlerine ait bir C-27J Spartan uçağı, Antalya ilinin Manavgat ilçesi üzerinde uçarken, daha sonra Adana yönüne doğru ilerlediği gözlemlendi. Uçağın daha sonra Türkiye'nin güneyindeki önemli bir NATO üssü olan İncirlik Hava Üssü'ne indiği ve kısa bir süre sonra tekrar havalandığı bildirildi" diyerek duyurdu.
Savunma uzmanı Anıl Şahin ise Yunan uçağının İncirlik'teki görevini eleştirerek Türkiye'nin NATO'daki önemine dikkat çekti. Şahin, "Hayat işte bir NATO üyesi (Türkiye), Steadfast Dart 2026’ya 2 bini aşkın personel ile havadan, karadan ve denizden katılır. Diğerinin (Yunanistan) NATO’da üstlenebildiği tek görev ise personel nakliyesi" ifadelerini kullandı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23