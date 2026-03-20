Çok konuşulacak S-400 çıkışı: Yerinden size ne ? Çoğu subay bunu bilmiyordur

AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı tarafından AK Parti İl Başkanlığı binasında bayramlaşma programı düzenlendi. Bayramlaşmaya AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti MYK Üyeleri Jülide İskenderoğlu ve Naim Makas, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kuzu, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Recep Ragıp Barış, Kadın ve Gençlik Kolları yönetimi, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bayramlaşma öncesi AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın videolu bayram mesajı izlendi.
Bayramlaşma programında konuşan Milletvekili Ayhan Gider, Türkiye'nin S-400 tedarikini eleştiren muhalefete sert sözlerle yüklendi. Gider yaptığı açıklamada, "Ama ne dedi CHP, dedi ki 'Sinop'ta deneme yapmayın, balıklar ürküyor.' Balıklar ürküyor mu bilmiyorum ama çok emin olduğum bir şey var ki, Özgür Özel yapılan her denemede ürküyor. Ve ürkütmeye de devam edeceğiz. Silah ürettikçe dediler ki, 'Bunlar Suriye'de kullanılıyor. İnsan haklarına aykırı.' Utanmadan dediler ki, 'Karabağ Ermenistan'dadır, bu konu bizi ilgilendirmiyor.'
'Libya'da ne işimiz var, Irak'ta ne işimiz var.' Ve en son 'S-400'leri niye aldınız?' dediler. Sanki anlatsan anlayacak. Geçen diyorlar ki, 'S-400 aldınız ya, nereye kurdunuz.' Sana ne, bunu her subay da bilmiyordur. Ben hiç merak etmedim. Çünkü S-400’ün nereye kurulması gerekiyorsa, Türk ordusu onu oraya kurmuştur.
Sen S-400'ü boş ver. Onun kurulacağı yeri uzmanları bilir. Sen merak ediyorsan bilmen gereken bir şey var. Bugün savunma sanayii yüzde 83’lük yerlilik oranına ulaştı. Sen bunu bil. Başka bilmek istiyorsan artık savunma sanayii sektöründe 3 bin 500'den fazla firma ve yüz binden fazla nitelikli insan çalışıyor.
Sen bunu bil. Dünyaya satılan her yüz insansız hava aracından 65 tanesini biz satıyoruz. CHP çok merak ediyorsa bunu bilsin, S-400 hava savunma sistemlerinden ona ne. Onu bu niye ilgilendirir?" diye konuştu.
