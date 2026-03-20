Çok konuşulacak S-400 çıkışı: Yerinden size ne ? Çoğu subay bunu bilmiyordur

Bayramlaşma programında konuşan Milletvekili Ayhan Gider, Türkiye'nin S-400 tedarikini eleştiren muhalefete sert sözlerle yüklendi. Gider yaptığı açıklamada, "Ama ne dedi CHP, dedi ki 'Sinop'ta deneme yapmayın, balıklar ürküyor.' Balıklar ürküyor mu bilmiyorum ama çok emin olduğum bir şey var ki, Özgür Özel yapılan her denemede ürküyor. Ve ürkütmeye de devam edeceğiz. Silah ürettikçe dediler ki, 'Bunlar Suriye'de kullanılıyor. İnsan haklarına aykırı.' Utanmadan dediler ki, 'Karabağ Ermenistan'dadır, bu konu bizi ilgilendirmiyor.'