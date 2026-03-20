Türkiye'den çok sert Suriye tepkisi: Kınıyoruz Çok konuşulacak S-400 çıkışı: Yerinden size ne ? Çoğu subay bunu bilmiyordur Türkiye'yi 'yaptıklarınızı unutmayacağız' diyerek tehdit eden İranlı komutanla ilgili ses getirecek karar Donald Trump'ın İran çıkışı büyük kafa karıştırdı: Kimse kalmadı Türkiye o ülkeye '50 tane almalısınız' diye şart sunmuştu! Gökbeyle ilgili müjde 'hayırlı olsun' denilerek verildi Deşifre oldu: Rus İHA'larına Türkiye üzerinden doping Yunan askeri uçağı neden İncirlik'e indi 200 yıllık “bayram sırası” geleneği yaşatılıyor 'İsrail'e kaçtı, ortadan kayboldu' deniyordu! Ve İranlı komutan İsmail Kaani'den olay hamle geldi
Çok konuşulacak S-400 çıkışı: Yerinden size ne ? Çoğu subay bunu bilmiyordur
Çok konuşulacak S-400 çıkışı: Yerinden size ne ? Çoğu subay bunu bilmiyordur

AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı tarafından AK Parti İl Başkanlığı binasında bayramlaşma programı düzenlendi. Bayramlaşmaya AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti MYK Üyeleri Jülide İskenderoğlu ve Naim Makas, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kuzu, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Recep Ragıp Barış, Kadın ve Gençlik Kolları yönetimi, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bayramlaşma öncesi AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın videolu bayram mesajı izlendi.

Bayramlaşma programında konuşan Milletvekili Ayhan Gider, Türkiye'nin S-400 tedarikini eleştiren muhalefete sert sözlerle yüklendi. Gider yaptığı açıklamada, "Ama ne dedi CHP, dedi ki 'Sinop'ta deneme yapmayın, balıklar ürküyor.' Balıklar ürküyor mu bilmiyorum ama çok emin olduğum bir şey var ki, Özgür Özel yapılan her denemede ürküyor. Ve ürkütmeye de devam edeceğiz. Silah ürettikçe dediler ki, 'Bunlar Suriye'de kullanılıyor. İnsan haklarına aykırı.' Utanmadan dediler ki, 'Karabağ Ermenistan'dadır, bu konu bizi ilgilendirmiyor.'

'Libya'da ne işimiz var, Irak'ta ne işimiz var.' Ve en son 'S-400'leri niye aldınız?' dediler. Sanki anlatsan anlayacak. Geçen diyorlar ki, 'S-400 aldınız ya, nereye kurdunuz.' Sana ne, bunu her subay da bilmiyordur. Ben hiç merak etmedim. Çünkü S-400’ün nereye kurulması gerekiyorsa, Türk ordusu onu oraya kurmuştur.

Sen S-400'ü boş ver. Onun kurulacağı yeri uzmanları bilir. Sen merak ediyorsan bilmen gereken bir şey var. Bugün savunma sanayii yüzde 83’lük yerlilik oranına ulaştı. Sen bunu bil. Başka bilmek istiyorsan artık savunma sanayii sektöründe 3 bin 500'den fazla firma ve yüz binden fazla nitelikli insan çalışıyor.

Sen bunu bil. Dünyaya satılan her yüz insansız hava aracından 65 tanesini biz satıyoruz. CHP çok merak ediyorsa bunu bilsin, S-400 hava savunma sistemlerinden ona ne. Onu bu niye ilgilendirir?" diye konuştu.

Kürşat

O namert soylular Yahudi kırması kripto sabetayist artıklarıdır. Savunma sanayimizin bu noktalara gelmesi içimizdeki o yahudiler için kırılma noktasıdır.
Öğretmene kelepçe! İfade özgürlüğü naraları atanlar nerede?
Gündem

Öğretmene kelepçe! İfade özgürlüğü naraları atanlar nerede?

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bulunan İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde görev yapan felsefe öğretmeni R.A., ifade özgürlüğünü ..
ABD Başkanı Trump: Dünyaya büyük bir tehdit
Dünya

ABD Başkanı Trump: Dünyaya büyük bir tehdit

İsrail ile birlikte İran'ı vuran Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump "İran dünyaya büyük bir tehdit. İran'daki ateşi ben söndür..
Önce jakuzi şimdi baklava! Şeyma Döğücü iftiracı Alper Yeğin’i yerin dibine soktu
Gündem

Önce jakuzi şimdi baklava! Şeyma Döğücü iftiracı Alper Yeğin’i yerin dibine soktu

Sancaktepe Belediyesi'nin önceki dönem belediye başkanı Şeyma Döğücü, mevcut belediye CHP'li Alper Yeğin’in çevirdiği tiyatro ifşa etti...
Altı ülkeden İran’a Hürmüz resti: "Müdahale etmeye hazırız!"
Dünya

Altı ülkeden İran’a Hürmüz resti: "Müdahale etmeye hazırız!"

Dünya siyasetine yön veren altı ülke; Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Hollanda ve İngiltere, Hürmüz Boğazı’ndaki gerilim üzerine ortak bir..
İran'dan yeni silah: 'Nasrallah' füzesi ilk kez İsrail ve ABD üslerini vurdu!
Dünya

İran'dan yeni silah: 'Nasrallah' füzesi ilk kez İsrail ve ABD üslerini vurdu!

İran Devrim Muhafızları (DMO), "Gerçek Vaat 4" operasyonunun 65’inci dalgasında, Kadr füzesinin çoklu savaş başlığına sahip gelişmiş versiyo..
Zırhlı araçların korkulu rüyası sahaya iniyor! BAYKAR’ın yeni İHA’sı Skydagger ortaya çıktı
Gündem

Zırhlı araçların korkulu rüyası sahaya iniyor! BAYKAR’ın yeni İHA’sı Skydagger ortaya çıktı

Türkiye'nin savunma sanayisindeki yerli ve milli hamleleri, FPV ve kamikaze İHA segmentinde dünyayı sarsacak bir boyuta ulaştı.
