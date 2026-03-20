  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Donald Trump'ın İran çıkışı büyük kafa karıştırdı: Kimse kalmadı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşıyla şaşırtan açıklamalar yaptı. Trump, "İran'la konuşmak istiyoruz ancak konuşacak kimse kalmadı" diyerek kafaları karıştırdı.

1
#1
Trump, Beyaz Saray'da ABD Deniz Harp Okulu'nun futbol takımına Başkomutanlık Kupası'nı takdim etti. Törende konuşan Trump, ABD ve İsrail'in saldırdığı İran'a dikkati çekerek, son birkaç haftadır dünyanın, İran'a karşı "tüm zamanların en karmaşık ve başarılı askeri operasyonlarından birinde" ABD denizci ve havacıların gücünü gördüğünü öne sürdü.

#2
Trump, "Ve bu inanılmaz. Çok abartmak istemiyorum ama bu bir yarışma değil. Hatta bir yarışma bile değil." dedi.

#3
İran'ın Rus ve Çin yapımı "çok iyi ekipmanları" ve "çok parası" olduğunu savunan Trump, ancak bu ekipmanların ABD'ye karşı "hiçbir işe yaramadığını" ileri sürdü. Trump, "İran'da son derece iyi gidiyoruz. Onlarla bizim aramızdaki fark şu, iki hafta önce bir donanmaları vardı. Artık donanmaları yok. Hepsi denizin dibinde. İki günde 58 gemi batırıldı." diye konuştu.

#4
İran'daki liderlerin saldırılarda öldürüldüğünü aktaran Trump, "Liderlerinin hepsi gitti. Sonraki liderler de gitti, sonrakilerin de çoğu gitti. ve şimdi orada kimse lider olmak istemiyor." ifadelerini kullandı. İran ile konuşmak istediklerini ancak "konuşacak kimse kalmadığını" belirten Trump, "bu durumdan memnun olduklarını" da öne sürdü.

#5
Trump, İran'ın nükleer silahlara sahip olmasına izin veremeyeceklerini tekrarlayarak, " Orta Doğu'yu ele geçirmek istiyorlardı. ve eğer nükleer silahları olsaydı, onu hızlıca kullanırlardı. ve eğer nükleer silah kullanabiliyorlarsa, dünya büyük bir sıkıntıya düşerdi. Bunun durdurulması gerekiyordu. Çoktan yapılmalıydı." değerlendirmesinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ömer

Yalan söylüyor batağa saplandı hani rejim değişecekti ne oldu ?

Murat

Adamlar sana muhatabını bildirdi. Hürremşeyh
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23