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#1
Foto - Türkiye'den Çinli BYD'yi tıpış tıpış Manisa'ya getirecek karar: İşte şimdi yandılar

Elektrikli otomobil üreticisi BYD firması, Türkiye'de 150 bin araç kapasiteli bir üretim tesisi kuracağını duyurmuştu. Bu kapsamda Manisa'da firma tarafından ödenen bedel karşılığında yatırım yeri için tahsis işlemleri yürütülmüş ve yatırım süreci başlamıştı.

#2
Foto - Türkiye'den Çinli BYD'yi tıpış tıpış Manisa'ya getirecek karar: İşte şimdi yandılar

Bir süredir yatırımda öngörülen ilerleme kaydedilmediği için, firmanın teşviklerden yararlanma süreci 2026 yılı başında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından askıya alınmıştı.

#3
Foto - Türkiye'den Çinli BYD'yi tıpış tıpış Manisa'ya getirecek karar: İşte şimdi yandılar

AA muhabirinin, firmanın yatırımının ilerlememesine ilişkin sürece dair Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından edindiği bilgiye göre, firma ile yapılan yatırım anlaşması, yatırım anlaşmasındaki koşullar, firmanın yükümlülükleri ve devlete sunduğu teminatlar geçerliliğini koruyor.

#4
Foto - Türkiye'den Çinli BYD'yi tıpış tıpış Manisa'ya getirecek karar: İşte şimdi yandılar

Bakanlık tarafından tüm süreçler ise resmi usüllere uygun olarak yürütülmeye devam ediyor.

#5
Foto - Türkiye'den Çinli BYD'yi tıpış tıpış Manisa'ya getirecek karar: İşte şimdi yandılar

Yatırımların tamamlanmaması durumunda, firmalar elde ettikleri teşvikleri, ilgili yasal düzenlemeler ile sundukları taahhüt ve teminatlar kapsamında geri ödemekle yükümlüler.

#6
Foto - Türkiye'den Çinli BYD'yi tıpış tıpış Manisa'ya getirecek karar: İşte şimdi yandılar

Bakanlık yetkilileri, yerli ve yabancı hiçbir firmanın herhangi bir ayrımcılığa tabi tutulmadığını, kuralların herkes için geçerli olduğunu, tüm süreçlerde kamunun çıkarlarının güçlü şekilde teminat altına alındığını ifade etti.

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