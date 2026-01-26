Türkiye'den çılgınlar gibi TB2 SİHA alıyorlardı! Bir anda Fransa ile anlaştılar, 500 km menzilli var
Türkiye'den son dönemde yoğun bir şekilde insansız hava aracı tedarik eden ülke Fransa ile anlaşma yaptı. 500 km menzilli İHA tedarike edecekler.
Fransız teknoloji şirketi EOS Technologie, Ukrayna ordusuna “Rodeur 330” tipi ilk dolanan mühimmat (kamikaze İHA) sevkiyatını gerçekleştirdiğini duyurdu.
Yaklaşık 500 kilometre menzile sahip olan ve beş saat boyunca havada kalabilen bu yeni nesil dronlar, hem istihbarat toplama hem de derin saldırı görevlerinde kullanılabilen “çift yönlü” bir kapasite sunuyor.
Tam otonom modda hedef imha yeteneği bulunan ve metrik hassasiyetle çalışan Rodeur 330’un; Rusya topraklarındaki hava üsleri, yakıt depoları ve kritik savunma altyapılarını vurmak amacıyla Ukrayna’ya savaş sahasında önemli bir stratejik üstünlük sağlaması bekleniyor.
Toplam 25 kilogram ağırlığındaki bu sistem, iki operatör tarafından sadece üç dakika içinde kurulup katapult yardımıyla fırlatılabiliyor. EOS Technologie CEO’su Jean-Marc Zuliani, Ukrayna’nın sahadaki eşsiz tecrübesinin Batılı üreticiler için teknolojik bir gelişim fırsatı sunduğunu belirterek, bu cihazın Avrupa için bir “kalkan”, Ukrayna içinse keskin bir “kılıç” görevi göreceğini vurguladı.
Sadece bir haftalık eğitimle kullanıma hazır hale gelen dronlar, 5.000 metre irtifaya çıkabilme ve saatte 120 kilometre seyir hızına ulaşabilme özellikleriyle Fransa’nın hızla büyüyen askeri drone endüstrisinin en dikkat çekici ürünlerinden biri olarak öne çıkıyor. KAYNAK: SAVUNMATR
