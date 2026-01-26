Türkiye'den çılgınlar gibi TB2 SİHA alıyorlardı! Bir anda Fransa ile anlaştılar, 500 km menzilli var

​Toplam 25 kilogram ağırlığındaki bu sistem, iki operatör tarafından sadece üç dakika içinde kurulup katapult yardımıyla fırlatılabiliyor. EOS Technologie CEO’su Jean-Marc Zuliani, Ukrayna’nın sahadaki eşsiz tecrübesinin Batılı üreticiler için teknolojik bir gelişim fırsatı sunduğunu belirterek, bu cihazın Avrupa için bir “kalkan”, Ukrayna içinse keskin bir “kılıç” görevi göreceğini vurguladı.