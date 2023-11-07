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Medya
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Türkiye’den bomba hamle! İşte şimdi bütün dünya tir tir titreyecek

2023-11-07 12:48:21
Türkiye’den bomba hamle! İşte şimdi bütün dünya tir tir titreyecek

Kerem Alkin, 3 Kasım'da Kazakistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’nin, Avrasya'nın geleceği adına tarihi bir dönemin başlangıcı olduğunu belirtti. “ ‘Türk Devri’ temasıyla gerçekleştirilen Zirve, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ifade ettikleri üzere, önümüzdeki dönemi 'Türk Devri' yapmak üzere omuz omuza çalışılacak kutlu bir dönemi de temsil ediyor” diyen Alkin, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

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Foto - Türkiye’den bomba hamle! İşte şimdi bütün dünya tir tir titreyecek

“3 Kasım'da Kazakistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 10. Zirvesi, Avrasya'nın geleceği adına tarihi bir dönemin başladığının müjdelendiği bir Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı. 'Türk Devri' temasıyla gerçekleştirilen Zirve, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ifade ettikleri üzere, Ülkemizin gelecek 100 yılının en temel yol haritası olan 'Türk Yüzyılı' Vizyonunu TDT'na da teşmil ederek, önümüzdeki dönemi 'Türk Devri' yapmak üzere omuz omuza çalışılacak kutlu bir dönemi de temsil ediyor.  TDT dönem başkanlığını devreden Özbekistan'ın devlet başkanı Mirziyoyev'in de konuşmasının hemen başında İkinci Göktürk Devleti kağanlarından Bilge Kağan'ın 'Ey Türk Ulusu; kendine dön, kendini anla, daha da yükseleceksin' sözlerini hatırlatması, Türkiye'nin liderliğinde Türk Dünyası'ndaki uyanışın, Avrasya'daki gücünü, özünü yeniden keşfetmesinin ne kadar paha biçilmez olduğunu gösteriyor. Özümüze dönerek, Türk Devletleri olarak birlikteliğimizden bükülemez bir güç doğduğunu yeniden 'anlayarak', bir kez daha 'Yükseliş' Dönemine birlikte imza atıyoruz. 

#2
Foto - Türkiye’den bomba hamle! İşte şimdi bütün dünya tir tir titreyecek

Asya-Avrupa-Afrika kıtalarının birbirine bağlanmasındaki vazgeçilmezliğimizi bir kez daha 'anlayarak', Orta Koridoru dünyanın en seçkin ekonomi- ticaret-enerji-lojistik koridorlarından birisi yapacak hamlelere birlikte zihin yoruyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan da 'Birliğimiz Gücümüzdür' şiarıyla, tüm liderler, Türk Dünyasını her alanda kuvvetli kılmayı, farklı meydan okumalar karşısında daha dirençli ve dayanıklı hale getirmeyi hedeflediklerinin altını çiziyor. Liderler bu doğrultuda, 'Orta Koridor'un küresel tedarik zincirindeki rolünün arttırılması adına ortak transit ağının oluşturulmasının önemine de işaret ettiler.  Ne mutlu ki, bugün İstanbul'da, Ülkemizin öncülüğünde faaliyete geçmiş olan OECD İstanbul Merkezi'nin ev sahipliğinde, yüzün üzerinde TDT Ülkeleri üst düzey yöneticilerinin, özel sektör temsilcilerinin, OECD uzmanlarının katılımı ile 'Orta Koridor' toplantısı gerçekleştiriliyor.

#3
Foto - Türkiye’den bomba hamle! İşte şimdi bütün dünya tir tir titreyecek

Orta Koridor'un küresel lojistik koridorları arasındaki vazgeçilmezliği, önümüzdeki 10 yıl katlanarak artacak küresel taşımacılık ve lojistik talebinin karşılanmasında üstleneceği kaçınılmaz rol artık pek çok uluslararası toplantıya da konu oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ifade ettikleri gibi, omuz omuza TDT ülkelerinin ve Avrasya'nın huzuru, barışı, refahı ve güvenliği yönünde adımlar atılıyor.  Dışişleri Bakanı Fidan da, TDT ülkeleri arasındaki işbirliğinin hızla kurumsallaşmasından ve derinleşmesinden büyük memnuniyet duyulduğunu; Orta Koridor'un yatırım açısından daha da cazip hale getirilmesi için çaba gösterilmesinin ve başta Türkmen doğal gazı olmak üzere, Hazar ötesi kaynakların Türkiye ve Avrupa'ya taşınmasının önemini vurgulamakta. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, teşkilatın bugüne kadar elde ettiği başarıların devamı için gayretlerini sürdürdüğünü; Nahçıvan Anlaşması'nda değişiklik yapılmasına ilişkin protokolün Meclisimiz tarafından Türk İş Birliği Günü olan 3 Ekim'de kabul edildiğini ve 1 Kasım itibarıyla protokolün iç onay sürecini tamamladıklarını hatırlatarak; tüm üye ülkeleri, protokolün bir an evvel hayata geçirilmesi için gerekli adımları atmaya davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu sözü Bilge Kağan'ın sözünü teyit ediyor: "Başta ticaret ve ekonomi, enerji ve ulaştırma olmak üzere muhtelif iş birliği alanlarında mevcut potansiyelimiz, bize çok daha fazlasını vadediyor." Türk Devrinin yükselişi adına artık işbirliği potansiyelini milyarca dolarlık katma değere dönüştürme zamanı.”

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