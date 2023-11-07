Türkiye’den bomba hamle! İşte şimdi bütün dünya tir tir titreyecek

Orta Koridor'un küresel lojistik koridorları arasındaki vazgeçilmezliği, önümüzdeki 10 yıl katlanarak artacak küresel taşımacılık ve lojistik talebinin karşılanmasında üstleneceği kaçınılmaz rol artık pek çok uluslararası toplantıya da konu oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ifade ettikleri gibi, omuz omuza TDT ülkelerinin ve Avrasya'nın huzuru, barışı, refahı ve güvenliği yönünde adımlar atılıyor. Dışişleri Bakanı Fidan da, TDT ülkeleri arasındaki işbirliğinin hızla kurumsallaşmasından ve derinleşmesinden büyük memnuniyet duyulduğunu; Orta Koridor'un yatırım açısından daha da cazip hale getirilmesi için çaba gösterilmesinin ve başta Türkmen doğal gazı olmak üzere, Hazar ötesi kaynakların Türkiye ve Avrupa'ya taşınmasının önemini vurgulamakta. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, teşkilatın bugüne kadar elde ettiği başarıların devamı için gayretlerini sürdürdüğünü; Nahçıvan Anlaşması'nda değişiklik yapılmasına ilişkin protokolün Meclisimiz tarafından Türk İş Birliği Günü olan 3 Ekim'de kabul edildiğini ve 1 Kasım itibarıyla protokolün iç onay sürecini tamamladıklarını hatırlatarak; tüm üye ülkeleri, protokolün bir an evvel hayata geçirilmesi için gerekli adımları atmaya davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu sözü Bilge Kağan'ın sözünü teyit ediyor: "Başta ticaret ve ekonomi, enerji ve ulaştırma olmak üzere muhtelif iş birliği alanlarında mevcut potansiyelimiz, bize çok daha fazlasını vadediyor." Türk Devrinin yükselişi adına artık işbirliği potansiyelini milyarca dolarlık katma değere dönüştürme zamanı.”