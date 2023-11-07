2023-11-07 12:48:21 Türkiye’den bomba hamle! İşte şimdi bütün dünya tir tir titreyecek
Kerem Alkin, 3 Kasım'da Kazakistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’nin, Avrasya'nın geleceği adına tarihi bir dönemin başlangıcı olduğunu belirtti. “ ‘Türk Devri’ temasıyla gerçekleştirilen Zirve, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ifade ettikleri üzere, önümüzdeki dönemi 'Türk Devri' yapmak üzere omuz omuza çalışılacak kutlu bir dönemi de temsil ediyor” diyen Alkin, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti: