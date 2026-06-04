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Spor
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Bu gelişme çok konuşulacak... Hakan Safi'nin ikinci bombası: Gyökeres! Record yazdı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bu gelişme çok konuşulacak... Hakan Safi'nin ikinci bombası: Gyökeres! Record yazdı

Hakan Safi'den seçim öncesi bombalar art arda gelmeye başladı...

#1
Foto - Bu gelişme çok konuşulacak... Hakan Safi'nin ikinci bombası: Gyökeres! Record yazdı

Fenerbahçe’deki tarihi başkanlık seçimi öncesi Portekiz basını sallandı. Luis Suárez bombasını patlatan başkan adayı Hakan Safi’nin, Sporting’in eski gol kralı olan ve şimdi Arsenal adına top koşturan Viktor Gyökeres ve Porto'nun başındaki Francesco Farioli isimleri için de nabız yokladığı ortaya çıktı. Dünyaca ünlü Record gazetesi, Safi’nin Porto Başkanı Villas-Boas ile yaptığı gizli futbol ortaklığının detaylarını manşete taşıdı.

#2
Foto - Bu gelişme çok konuşulacak... Hakan Safi'nin ikinci bombası: Gyökeres! Record yazdı

Fenerbahçe’de hafta sonu yapılacak kritik başkanlık seçimi öncesi sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da da gündem oldu. Başkan adayı Hakan Safi’nin, Sporting formasıyla Portekiz Ligi'nde gol kralı olan Kolombiyalı yıldız Luis Suárez ile 3+1 yıllık anlaşmaya vardığını açıklaması üzerine Portekiz basını harekete geçti. Portekiz’in dünyaca ünlü spor gazetesi Record, manşetlerine taşıdığı haberde Hakan Safi’nin kim olduğunu ve Portekiz futbolundaki etkisini araştırdı.

#3
Foto - Bu gelişme çok konuşulacak... Hakan Safi'nin ikinci bombası: Gyökeres! Record yazdı

Record gazetesinin haberinde, 53 yaşındaki Türk iş insanının FC Porto’nun yeni başkanı André Villas-Boas ile çok yakın bir dostluğu bulunduğuna dikkat çekildi. Geçtiğimiz aylarda Porto'yu bizzat ziyaret ederek Villas-Boas ile bir araya gelen Safi’nin, Portekiz deviyle özellikle oyuncu geliştirme ve futbol yapılanması üzerine özel bir anlaşma imzaladığı belirtildi.

#4
Foto - Bu gelişme çok konuşulacak... Hakan Safi'nin ikinci bombası: Gyökeres! Record yazdı

Haberde, Safi'nin büyük isimleri seçim kozu olarak kullanma stratejisinin ilk olmadığı da hatırlatıldı. Portekizli gazeteciler, Türk adayın geçmiş dönemlerde de vizyoner hamlelerle ön plana çıktığını; Viktor Gyökeres ve Francesco Farioli’nin isimlerini de araştırdığını yazdı.

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