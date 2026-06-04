Bu gelişme çok konuşulacak... Hakan Safi'nin ikinci bombası: Gyökeres! Record yazdı

Fenerbahçe’de hafta sonu yapılacak kritik başkanlık seçimi öncesi sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da da gündem oldu. Başkan adayı Hakan Safi’nin, Sporting formasıyla Portekiz Ligi'nde gol kralı olan Kolombiyalı yıldız Luis Suárez ile 3+1 yıllık anlaşmaya vardığını açıklaması üzerine Portekiz basını harekete geçti. Portekiz’in dünyaca ünlü spor gazetesi Record, manşetlerine taşıdığı haberde Hakan Safi’nin kim olduğunu ve Portekiz futbolundaki etkisini araştırdı.