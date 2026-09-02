Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA alacaklardı: İsrail'den çekinip 'kendimiz yapacağız' diyerek duyurdular

Japonya Savunma Bakanlığı, 2027 mali yılı için yaklaşık 8,89 trilyon yen, yani 55 milyar doların üzerinde rekor bir bütçe talep etti. Bütçe planında düşük maliyetli taarruz İHA'larının geliştirilmesi de yer alıyor. Tokyo, daha ucuz ve çok sayıda üretilebilen insansız sistemlerle muharebe sahasında hem maliyet avantajı sağlamayı hem de personel ihtiyacını azaltmayı hedefliyor. Yapay zekanın da Öz Savunma Kuvvetlerinin komuta-kontrol yapısına daha fazla entegre edilmesi planlanıyor. Bu teknolojilerin istihbarat değerlendirmesi, hedef tespiti, karar destek mekanizmaları ve operasyonların yönetiminde kullanılması hedefleniyor.