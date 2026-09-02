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Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA alacaklardı: İsrail'den çekinip 'kendimiz yapacağız' diyerek duyurdular

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Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA alacaklardı: İsrail'den çekinip 'kendimiz yapacağız' diyerek duyurdular

Türkiye'nin Bayraktar TB2 SİHA'sı ve İsrail yapımı Heron İHA arasında bir değerledirme yapan Japonya'dan beklenmedik bir hamle geldi. Savunma çevreleri Japonya'nın

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Foto - Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA alacaklardı: İsrail'den çekinip 'kendimiz yapacağız' diyerek duyurdular

GDH Haber'de yer alan habere göre, Japonya, değişen güvenlik ortamına uyum sağlamak amacıyla savunma politikalarında kapsamlı bir dönüşüme hazırlanıyor. Başbakan Sanae Takaichi yönetiminin, yıl sonunda güncellenmesi planlanan üç temel ulusal güvenlik belgesinde yapay zeka, insansız sistemler ve yeni nesil savaş teknolojilerine daha fazla ağırlık vermesi bekleniyor.

#2
Foto - Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA alacaklardı: İsrail'den çekinip 'kendimiz yapacağız' diyerek duyurdular

Başbakan Sanae Takaichi, Japonya Savunma Bakanlığında Öz Savunma Kuvvetlerinin üst düzey komutanlarıyla yaptığı toplantıda, yapay zeka ve insansız sistemlerin geleneksel askeri ekipmanlara kıyasla çok daha hızlı geliştiğine dikkat çekti. Takaichi, söz konusu teknolojilerin geliştirilmesi ve operasyonel kapasiteye dönüştürülmesinde daha hızlı hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

#3
Foto - Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA alacaklardı: İsrail'den çekinip 'kendimiz yapacağız' diyerek duyurdular

Japonya'nın mevcut Ulusal Güvenlik Stratejisi ile savunma politikasına ilişkin iki temel belgesi 2022 yılında hazırlanmış ve yaklaşık 10 yıllık bir dönemi kapsayacak şekilde planlanmıştı. Ancak Tokyo yönetimi, bölgedeki güvenlik dengelerinin hızla değişmesi nedeniyle belgelerin yeniden değerlendirilmesi için takvimi öne çekti. Çin'in askeri kapasitesindeki büyüme, Kuzey Kore'nin füze ve nükleer programı ile bölgedeki artan askeri rekabet, Japonya'nın savunma planlamasında yeni önceliklerin ortaya çıkmasına neden oluyor.

#4
Foto - Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA alacaklardı: İsrail'den çekinip 'kendimiz yapacağız' diyerek duyurdular

Takaichi hükümeti tarafından hazırlanacak yeni belgelerin, Japonya'nın savunma ve caydırıcılık kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik daha kapsamlı bir yol haritası ortaya koyması bekleniyor. Bu dönüşümün merkezinde ise yapay zeka ve insansız sistemler bulunuyor.

#5
Foto - Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA alacaklardı: İsrail'den çekinip 'kendimiz yapacağız' diyerek duyurdular

Japonya Savunma Bakanlığı, 2027 mali yılı için yaklaşık 8,89 trilyon yen, yani 55 milyar doların üzerinde rekor bir bütçe talep etti. Bütçe planında düşük maliyetli taarruz İHA'larının geliştirilmesi de yer alıyor. Tokyo, daha ucuz ve çok sayıda üretilebilen insansız sistemlerle muharebe sahasında hem maliyet avantajı sağlamayı hem de personel ihtiyacını azaltmayı hedefliyor. Yapay zekanın da Öz Savunma Kuvvetlerinin komuta-kontrol yapısına daha fazla entegre edilmesi planlanıyor. Bu teknolojilerin istihbarat değerlendirmesi, hedef tespiti, karar destek mekanizmaları ve operasyonların yönetiminde kullanılması hedefleniyor.

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Foto - Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA alacaklardı: İsrail'den çekinip 'kendimiz yapacağız' diyerek duyurdular

Japonya'nın bu alandaki çalışmalarını hızlandırmasının nedenlerinden biri de diğer ülkelerin savaş alanında yapay zeka destekli sistemleri ve çok sayıda İHA'yı daha yoğun biçimde kullanmaya başlaması. Özellikle Ukrayna Savaşı, düşük maliyetli insansız sistemlerin modern savaşlardaki rolünü Japonya açısından da daha görünür hale getirdi.

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Foto - Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA alacaklardı: İsrail'den çekinip 'kendimiz yapacağız' diyerek duyurdular

Öte yandan Japonya'nın TB2 SİHA ve Heron İHA tercihlerini değerlendirdiği konuşuluyordu. Japon yetkililer TUSAŞ, Baykar ve ASELSAN'a bu bağlamda ziyaret düzenlemişti. Asya ülkesinin yerli üretim kararının arkasında hem İsrail hem de Türkiye'yi karşısına almamak adına bir girişim olduğu ifade ediliyor.

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