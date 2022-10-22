2022-10-22 14:29:29 Türkiye'den başka çareleri yok! Tarihi fırsat
Avrupa'nın zeytin ve zeytinyağı tedarikçisi konumunda olan İspanya ve İtalya'da yaşanan kuraklık ve yüzde 50 rekolte kaybı, geçtiğimiz yıla göre daha yüksek bir rekolte bekleyen Türkiye için önemli bir fırsat doğurdu. Türkiye'deki zeytin ve zeytinyağının önemli bir kısmının karşılandığı Manisa'nın Akhisar ilçesinde de zeytin ve zeytinyağı üreticileri ile ihracatçı firmalar bu sene yaklaşık 3 kat artan rekolte sonrası ihracatta da önemli bir gelir artışı beklediklerini söyledi.