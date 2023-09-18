2023-09-18 18:40:11 Türkiye'den Afganistan hamlesi
Taliban'ın geçici hükümetinin Sağlık Bakanlığının talebi üzerine Türkiye'den Afganistan'a 18 tonluk tıbbi malzeme yardımı yapıldı. Söz konusu yardımları taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait (TSK) askeri kargo uçağı yerel saatle 15.00 sularında Kabil Uluslararası Havalimanı'na ulaştı ve yardımlar burada Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği yetkilileri tarafından Afganistan Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildi. Yardımların ağırlıkla cerrahi operasyon malzemeleri, sterilizasyon malzemeleri, maske, çeşitli tıbbi cihaz ve ünitelerden oluştuğu kaydedildi.