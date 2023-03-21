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Gıda
30
Türkiye'den 5 yemek listeye girdi! Dünyanın en iyi geleneksel lezzetleri belli oldu!

2023-03-21 12:16:48
Türkiye'den 5 yemek listeye girdi! Dünyanın en iyi geleneksel lezzetleri belli oldu!

30- Cevapi (Kebap), Bosna Hersek

#1
Foto - Türkiye'den 5 yemek listeye girdi! Dünyanın en iyi geleneksel lezzetleri belli oldu!

29- Pesto soslu trenette, İtalya

#2
Foto - Türkiye'den 5 yemek listeye girdi! Dünyanın en iyi geleneksel lezzetleri belli oldu!

28- Ossobuco (Sebzeli et), İtalya

#3
Foto - Türkiye'den 5 yemek listeye girdi! Dünyanın en iyi geleneksel lezzetleri belli oldu!

27- Laksa (Baharatlı erişte çorbası), Malezya

#4
Foto - Türkiye'den 5 yemek listeye girdi! Dünyanın en iyi geleneksel lezzetleri belli oldu!

26- Cacio e pepe (Karabiberli peynirli makarna), İtalya

#5
Foto - Türkiye'den 5 yemek listeye girdi! Dünyanın en iyi geleneksel lezzetleri belli oldu!

25- Parrilla (Mangal), Arjantin

#6
Foto - Türkiye'den 5 yemek listeye girdi! Dünyanın en iyi geleneksel lezzetleri belli oldu!

24- Piruhi (Mantı), Polonya

#7
Foto - Türkiye'den 5 yemek listeye girdi! Dünyanın en iyi geleneksel lezzetleri belli oldu!

23- Haçapuri, Gürcistan

#8
Foto - Türkiye'den 5 yemek listeye girdi! Dünyanın en iyi geleneksel lezzetleri belli oldu!

22- Churrasco (Izgara et), Brezilya

#9
Foto - Türkiye'den 5 yemek listeye girdi! Dünyanın en iyi geleneksel lezzetleri belli oldu!

21- Kaburga, ABD

#10
Foto - Türkiye'den 5 yemek listeye girdi! Dünyanın en iyi geleneksel lezzetleri belli oldu!

20- Köfte, Türkiye

#11
Foto - Türkiye'den 5 yemek listeye girdi! Dünyanın en iyi geleneksel lezzetleri belli oldu!

19- Carbonara soslu makarna, İtalya

#12
Foto - Türkiye'den 5 yemek listeye girdi! Dünyanın en iyi geleneksel lezzetleri belli oldu!

18- Ceviche (Asitte pişirilen deniz ürünleri), Peru

#13
Foto - Türkiye'den 5 yemek listeye girdi! Dünyanın en iyi geleneksel lezzetleri belli oldu!

17- Tom yum (Acılı, ekşili çorba), Tayland

#14
Foto - Türkiye'den 5 yemek listeye girdi! Dünyanın en iyi geleneksel lezzetleri belli oldu!

16- Bolonez soslu tagliatelle, İtalya

#15
Foto - Türkiye'den 5 yemek listeye girdi! Dünyanın en iyi geleneksel lezzetleri belli oldu!

11- Sarma, Türkiye

#16
Foto - Türkiye'den 5 yemek listeye girdi! Dünyanın en iyi geleneksel lezzetleri belli oldu!

15- Lazanya, İtalya

#17
Foto - Türkiye'den 5 yemek listeye girdi! Dünyanın en iyi geleneksel lezzetleri belli oldu!

14- Arroz de marisco (Deniz ürünlü pilav), Portekiz

#18
Foto - Türkiye'den 5 yemek listeye girdi! Dünyanın en iyi geleneksel lezzetleri belli oldu!

13- Risotto, İtalya

#19
Foto - Türkiye'den 5 yemek listeye girdi! Dünyanın en iyi geleneksel lezzetleri belli oldu!

12- Döner, Türkiye

#20
Foto - Türkiye'den 5 yemek listeye girdi! Dünyanın en iyi geleneksel lezzetleri belli oldu!

10- Dolma, Türkiye

#21
Foto - Türkiye'den 5 yemek listeye girdi! Dünyanın en iyi geleneksel lezzetleri belli oldu!

9- Cochinita pibil (Hafif ateşte pişirilen et yemeği), Meksika

#22
Foto - Türkiye'den 5 yemek listeye girdi! Dünyanın en iyi geleneksel lezzetleri belli oldu!

8- Gyoza (Mantı),Japonya

#23
Foto - Türkiye'den 5 yemek listeye girdi! Dünyanın en iyi geleneksel lezzetleri belli oldu!

7- Saltibarsciai (Pancar çorbası), Litvanya

#24
Foto - Türkiye'den 5 yemek listeye girdi! Dünyanın en iyi geleneksel lezzetleri belli oldu!

6- Tacos al pastor (Etten yapılan taco), Meksika

#25
Foto - Türkiye'den 5 yemek listeye girdi! Dünyanın en iyi geleneksel lezzetleri belli oldu!

#26
Foto - Türkiye'den 5 yemek listeye girdi! Dünyanın en iyi geleneksel lezzetleri belli oldu!

4- Lomo saltado (Sığır filetosu), Peru

#27
Foto - Türkiye'den 5 yemek listeye girdi! Dünyanın en iyi geleneksel lezzetleri belli oldu!

3- Ramen (Erişte), Japonya

#28
Foto - Türkiye'den 5 yemek listeye girdi! Dünyanın en iyi geleneksel lezzetleri belli oldu!

#29
Foto - Türkiye'den 5 yemek listeye girdi! Dünyanın en iyi geleneksel lezzetleri belli oldu!

1- Margherita pizza, İtalya

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