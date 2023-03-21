2023-03-21 12:16:48 Türkiye'den 5 yemek listeye girdi! Dünyanın en iyi geleneksel lezzetleri belli oldu!
30- Cevapi (Kebap), Bosna Hersek
30- Cevapi (Kebap), Bosna Hersek
29- Pesto soslu trenette, İtalya
28- Ossobuco (Sebzeli et), İtalya
27- Laksa (Baharatlı erişte çorbası), Malezya
26- Cacio e pepe (Karabiberli peynirli makarna), İtalya
25- Parrilla (Mangal), Arjantin
24- Piruhi (Mantı), Polonya
23- Haçapuri, Gürcistan
22- Churrasco (Izgara et), Brezilya
21- Kaburga, ABD
20- Köfte, Türkiye
19- Carbonara soslu makarna, İtalya
18- Ceviche (Asitte pişirilen deniz ürünleri), Peru
17- Tom yum (Acılı, ekşili çorba), Tayland
16- Bolonez soslu tagliatelle, İtalya
11- Sarma, Türkiye
15- Lazanya, İtalya
14- Arroz de marisco (Deniz ürünlü pilav), Portekiz
13- Risotto, İtalya
12- Döner, Türkiye
10- Dolma, Türkiye
9- Cochinita pibil (Hafif ateşte pişirilen et yemeği), Meksika
8- Gyoza (Mantı),Japonya
7- Saltibarsciai (Pancar çorbası), Litvanya
6- Tacos al pastor (Etten yapılan taco), Meksika
4- Lomo saltado (Sığır filetosu), Peru
3- Ramen (Erişte), Japonya
1- Margherita pizza, İtalya
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