Türkiye'den 1 milyar dolar isteyip tehditler savuran Uganda dünyaya duyurdu: Asker göndereceğiz
Türkiye'den 1 milyar dolar isteyip akılalamz tehditler savuran Uganda Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba, kritik bir karara imza attı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'den 1 milyar dolar isteyip akılalamz tehditler savuran Uganda Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba, kritik bir karara imza attı.
Uganda Parlamentosu, Uganda Halk Savunma Kuvvetlerinin (UPDF) Gazze'de kurulması öngörülen Uluslararası İstikrar Gücü kapsamında görevlendirilmesine ilişkin önergeyi kabul etti.
İsrail'in "dost ülkelerden" sınırlı sayıda askerin Gazze'ye girişini onayladığı belirtilirken, Uganda'nın göndereceği askerlerin sayısı, görev kapsamı ve konuşlandırma takvimi açıklanmadı.
Parlamentonun 14. oturumunda kabul edilen önergeye ilişkin endişelerini dile getiren muhalefet milletvekilleri, Uganda'nın misyona katılma gerekçesinin açıklanmasını istedi.
Milletvekili Hassan Kirumira, İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Uganda açısından konuşlandırmanın "diplomatik kaygılara" yol açabileceğini belirterek, "Asıl soru, ordumuz hangi tarafta savaşacak?" dedi.
Savunma Bakanı Kiryowa Kiwanuka ise Uganda ordusunun, Somali dahil çeşitli ülkelerdeki barışı koruma görevlerinden edindiği deneyime işaret ederek konuşlandırmayı savundu.
Muhalefet, Uganda Genelkurmay Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni'nin oğlu General Muhoozi Kainerugaba'nın İsrail yanlısı açıklamalarının, ordunun tarafsızlığına ilişkin soru işaretleri oluşturduğunu savundu. Türkiye’yi hedef alan küstah açıklamaları ile bilinen General Kainerugaba, İsrail ile İran arasındaki gerilimin tırmandığı dönemde "Hristiyan olduğumuz için İsrail'in yanındayız." açıklamasını yapmış ve talep edilmesi halinde İsrail'i savunmak üzere asker göndermeye hazır olduklarını belirtmişti.
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