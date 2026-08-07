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Türkiye'den 1 milyar dolar isteyip tehditler savuran Uganda dünyaya duyurdu: Asker göndereceğiz

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye'den 1 milyar dolar isteyip tehditler savuran Uganda dünyaya duyurdu: Asker göndereceğiz

Türkiye'den 1 milyar dolar isteyip akılalamz tehditler savuran Uganda Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba, kritik bir karara imza attı.

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#1
Foto - Türkiye'den 1 milyar dolar isteyip tehditler savuran Uganda dünyaya duyurdu: Asker göndereceğiz

Uganda Parlamentosu, Uganda Halk Savunma Kuvvetlerinin (UPDF) Gazze'de kurulması öngörülen Uluslararası İstikrar Gücü kapsamında görevlendirilmesine ilişkin önergeyi kabul etti.

#2
Foto - Türkiye'den 1 milyar dolar isteyip tehditler savuran Uganda dünyaya duyurdu: Asker göndereceğiz

İsrail'in "dost ülkelerden" sınırlı sayıda askerin Gazze'ye girişini onayladığı belirtilirken, Uganda'nın göndereceği askerlerin sayısı, görev kapsamı ve konuşlandırma takvimi açıklanmadı.

#3
Foto - Türkiye'den 1 milyar dolar isteyip tehditler savuran Uganda dünyaya duyurdu: Asker göndereceğiz

Parlamentonun 14. oturumunda kabul edilen önergeye ilişkin endişelerini dile getiren muhalefet milletvekilleri, Uganda'nın misyona katılma gerekçesinin açıklanmasını istedi.

#4
Foto - Türkiye'den 1 milyar dolar isteyip tehditler savuran Uganda dünyaya duyurdu: Asker göndereceğiz

Milletvekili Hassan Kirumira, İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Uganda açısından konuşlandırmanın "diplomatik kaygılara" yol açabileceğini belirterek, "Asıl soru, ordumuz hangi tarafta savaşacak?" dedi.

#5
Foto - Türkiye'den 1 milyar dolar isteyip tehditler savuran Uganda dünyaya duyurdu: Asker göndereceğiz

Savunma Bakanı Kiryowa Kiwanuka ise Uganda ordusunun, Somali dahil çeşitli ülkelerdeki barışı koruma görevlerinden edindiği deneyime işaret ederek konuşlandırmayı savundu.

#6
Foto - Türkiye'den 1 milyar dolar isteyip tehditler savuran Uganda dünyaya duyurdu: Asker göndereceğiz

Muhalefet, Uganda Genelkurmay Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni'nin oğlu General Muhoozi Kainerugaba'nın İsrail yanlısı açıklamalarının, ordunun tarafsızlığına ilişkin soru işaretleri oluşturduğunu savundu. Türkiye’yi hedef alan küstah açıklamaları ile bilinen General Kainerugaba, İsrail ile İran arasındaki gerilimin tırmandığı dönemde "Hristiyan olduğumuz için İsrail'in yanındayız." açıklamasını yapmış ve talep edilmesi halinde İsrail'i savunmak üzere asker göndermeye hazır olduklarını belirtmişti.

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Yorumlar

Ali

Bunlar İsrail'in köpeği Flistine Türk Askeri gerekir Öyle dandik Ordu birde başındaki güya general babası olmasa çöpçü olamaz. Önce İslam ülkeleri BM bir işe yaramaz Gördük onlar yer içer gider sorun çözme yok zorlaşır çözmez

Ccc

Siyonist kuklası hain.
TÜM YORUMLARA GİT ( 7 )
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