Türkiye'deki İslamofobiyle de yüzleşelim! Başörtülü CV'ye iş yok

"SEN İNGİLİZCEYİ NEREDEN BİLİYORSUN?" LinkedIn üzerinden iş başvuruları yapan Zeynep H.,"Özgeçmişimden ve profil fotoğrafımdan başörtülü fotoğrafımı kaldırdıktan sonra başvurularıma dönüş almaya başladım. Bu sefer de online görüşmede başörtümü görenler, çeşitli komik bahanelerle konuşmayı sonlandırdı." dedi. Zeynep H., yaşadıklarını şöyle anlattı: “Aktif olarak iş aradığım süreçte CV'mde başörtülü fotoğrafım vardı. Başvurduğum hiçbir yerden dönüş almamıştım. Sonra bir arkadaşım 'Fotoğrafını kaldır, en azından seni ön yargısız görsünler' demişti. Dediğini yaptım ve fotoğrafımı kaldırdım. Sonraki hafta 3 yerden geri dönüş aldım. Sanırım tesadüf olamayacak kadar fazla. Klinik araştırma asistanlığı için dönüş yapanlardan biriyle görüntülü görüştük. İlanda görüşmenin İngilizce yapılacağı söylendiği için telefonu da bu şekilde açtım. Küçümseyici bir ses tonuyla “Hmm, İngilizce mi konuşalım, tamam olur, sen İngilizce'yi nereden biliyorsun bakayım” dedi. Aşağılayıcı bir üslubu vardı. Çok uzun sürmedi konuşmamız. 'Ankara'da oturan birini arıyorduk, İstanbul'da oturduğunuzu yeni fark ettim, vaktinizi aldım, üzgünüm' diyerek görüşmeyi sonlandırdı. Fakat freelance olan bu iş ilanında Ankara dışında görüşme yapacaklar için bilgilendirme notu yer alıyordu. Koklear implant üzerine çalışan bir başka kurumla yaptığım iş görüşmesinde de 'Biz çalışanlarımızın düzgün, şık giyinmesini isteriz' dediler. Yaşadıklarımı ve iş bulamadığımı dillendirdiğim bilim camiasından bir araştırmacı da “Bilim ve dini sanki birbirine zıt olarak düşünüyorlar, senin iş bulman zor' şeklinde beni uyardı.”