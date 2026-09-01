Türkiye’deki bütün otomobil sahiplerini ilgilendiriyor! Trafikte bir devir kapandı, yeni uygulama sessiz sedasız hayata geçti
Türkiye'deki yaklaşık 35 milyon araç sahibini ilgilendiren yeni uygulama bugün devreye girdi.
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Türkiye'deki yaklaşık 35 milyon araç sahibini ilgilendiren yeni uygulama bugün devreye girdi.
Trafik kazalarının ardından sigorta ve hasar süreçlerinde yeni dönem başladı. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından yürütülen eylem planının son adımlarından biri olan Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi, bugün itibarıyla hizmet vermeye başladı.
Yeni sistemle vatandaşlar, trafik kazası sonrasında hasar ihbarlarını tek bir telefon numarası üzerinden gerçekleştirebilecek. Alo 193 ile kaza sonrasında vatandaşların hasar ihbarlarını kolay ve hızlı şekilde tek bir merkez üzerinden iletebilmesi amaçlanıyor. Uygulama, trafik kazalarının ardından hasar tazminat süreçlerinin daha hızlı ve adil biçimde sonuçlandırılmasına yönelik hazırlanan kapsamlı eylem planının bir parçası olarak devreye alındı.
Yeni dönemin önemli hedeflerinden biri de kazazedelerin bilgilerinin hukuka aykırı yöntemlerle elde edilmesinin önüne geçmek. Trafik kazalarının ardından vatandaşların bilgilerini kanunsuz yollarla elde eden bazı organize yapıların, çağrı merkezleri aracılığıyla kazazedeleri ısrarla aradığı ve “hasar takip vekaleti” vermeye zorladığı belirtildi.
SEDDK'nın denetim, düzenleme ve teknolojik çözümlerden oluşan eylem planıyla bu yapıların faaliyetlerinin engellenmesi amaçlanıyor. Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi'nin faaliyete geçmesiyle birlikte araç sahipleri, kaza sonrası hasar ihbarı için tek numaraya başvurabilecek.
Böylece hasar sürecinin başlangıcından itibaren vatandaşların doğru kanala yönlendirilmesi ve işlemlerin daha güvenli şekilde yürütülmesi hedefleniyor.
Alo 193'ün devreye alınmasından önce SEDDK ile trafik sigortası poliçesi düzenleyen sigorta şirketleri bir araya geldi.
Toplantıda eylem planı kapsamında bugüne kadar elde edilen sonuçlar değerlendirilirken, bundan sonraki süreçte uygulanacak tedbirler de ele alındı.
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