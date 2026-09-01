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TIR dorsesinin altında yakalanan "bankamatik faresi" Arif Kocabıyık adliyede! Kaçmak istediği yer herkesi şaşırttı

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TIR dorsesinin altında yakalanan “bankamatik faresi” Arif Kocabıyık adliyede! Kaçmak istediği yer herkesi şaşırttı

Yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışırken Kapıkule'de TIR dorsesi altında yakalanan iflah olmaz AK Parti düşmanı YouTuber Arif Kocabıyık ile yanında saklanan İran uyruklu kişi ve TIR şoförü M.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Antalya Konyaaltı Belediyesi'nde çalışıyor görünmesine rağmen işe gitmeden düzenli maaş aldığı ortaya çıkınca "bankamatik faresi" denilmeye başlanan Kocabıyık'ın "Nereye kaçacaktın?" sorusuna verdiği cevap şaşırttı.

#1
Foto - TIR dorsesinin altında yakalanan "bankamatik faresi" Arif Kocabıyık adliyede! Kaçmak istediği yer herkesi şaşırttı

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırın dorsesinin altına gizlenerek yurt dışına çıkmak isterken yakalanan Arif Kocabıyık ve tır şoförü M. A. adliyeye sevk edildi.

#2
Foto - TIR dorsesinin altında yakalanan "bankamatik faresi" Arif Kocabıyık adliyede! Kaçmak istediği yer herkesi şaşırttı

Yaptığı sokak röportajlarıyla tanınan YouTuber Arif Kocabıyık, hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında yurt dışına çıkış yasağı bulunurken, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada Kapıkule'de TIR dorsesi altında saklanırken yakalandı.

#3
Foto - TIR dorsesinin altında yakalanan "bankamatik faresi" Arif Kocabıyık adliyede! Kaçmak istediği yer herkesi şaşırttı

Kocabıyık, yanında saklanan İran uyruklu kişi ve TIR şoförü M.A., ile birlikte gözaltına alındı. Gözaltı işlemleri tamamlanan şüpheliler, Gümrük Muhafaza ekiplerince adliyeye getirildi.

#4
Foto - TIR dorsesinin altında yakalanan "bankamatik faresi" Arif Kocabıyık adliyede! Kaçmak istediği yer herkesi şaşırttı

Gazetecilerin "Nereye kaçacaktın?" sorusuna Kocabıyık, "Anamur" diye yanıt verdi. Kocabıyık ve şoför M.A. sorgu için savcılığa götürüldü.

#5
Foto - TIR dorsesinin altında yakalanan "bankamatik faresi" Arif Kocabıyık adliyede! Kaçmak istediği yer herkesi şaşırttı

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