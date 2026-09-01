TIR dorsesinin altında yakalanan “bankamatik faresi” Arif Kocabıyık adliyede! Kaçmak istediği yer herkesi şaşırttı
Yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışırken Kapıkule'de TIR dorsesi altında yakalanan iflah olmaz AK Parti düşmanı YouTuber Arif Kocabıyık ile yanında saklanan İran uyruklu kişi ve TIR şoförü M.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Antalya Konyaaltı Belediyesi'nde çalışıyor görünmesine rağmen işe gitmeden düzenli maaş aldığı ortaya çıkınca "bankamatik faresi" denilmeye başlanan Kocabıyık'ın "Nereye kaçacaktın?" sorusuna verdiği cevap şaşırttı.