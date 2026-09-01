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Spor
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4. Haftada ortalık toz duman olacak mı? Sezonun ilk derbisi tüm sürprizlere gebe...

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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4. Haftada ortalık toz duman olacak mı? Sezonun ilk derbisi tüm sürprizlere gebe...

Sezonun ilk derbisi bu hafta Cumartesi günü Kadıköy'de yaşanacak.

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Foto - 4. Haftada ortalık toz duman olacak mı? Sezonun ilk derbisi tüm sürprizlere gebe...

Süper Lig'in 4. haftasında Kadıköy'de oynanacak sezonun ilk derbisi öncesi Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilk 4 maçlık istatistikleri çok ilginç çekici...

#2
Foto - 4. Haftada ortalık toz duman olacak mı? Sezonun ilk derbisi tüm sürprizlere gebe...

Süper Lig'de gözler şimdiden gelecek hafta sonu Kadıköy’de oynanacak sezonun ilk derbisine çevrildi. Fenerbahçe ile Beşiktaş’ı karşı karşıya getirecek mücadele öncesinde, iki takımın ligin ilk 4 haftasında ortaya koyduğu performans ve istatistikler sahada yaşanacak taktik savaşının haritasını çıkaracak cinsten.

#3
Foto - 4. Haftada ortalık toz duman olacak mı? Sezonun ilk derbisi tüm sürprizlere gebe...

İki ekibin skor üretme kapasiteleri benzer seviyede görünse de oyunu sahaya yansıtma biçimleri, fiziksel yıprandırıcılıkları ve hücum varyasyonları belirgin farklar ortaya koyuyor. Derbi öncesinde göze çarpan en büyük farklardan biri iki takımın fiziksel eforu ve saha içi temposu oldu.

#4
Foto - 4. Haftada ortalık toz duman olacak mı? Sezonun ilk derbisi tüm sürprizlere gebe...

Maç başına 100.9 kilometre katedilen mesafe ve 94 depar sayısı yakalayan sarı-lacivertliler, fiziksel anlamda lig ortalamasının çok üzerinde bir atletizm sunuyor. Kadıköy ekibi, rakibi kendi sahasına hapsetme ve yüksek ön alan baskısıyla yıpratma kurgusunu ön planda tutuyor. Siyah-beyazlıların katettiği mesafe (62.5 km) ve depar sayısı (67.3) ise daha kontrollü ve set oyununa dayalı bir tempo tercih ettiklerini gösteriyor. Derbi atmosferindeki yüksek tempo karşısında Beşiktaş'ın bu reaksiyon farkını nasıl yöneteceği merak konusu.

#5
Foto - 4. Haftada ortalık toz duman olacak mı? Sezonun ilk derbisi tüm sürprizlere gebe...

Veriler ışığında Kadıköy'deki randevuda iki farklı futbol anlayışı çarpışacak. Fenerbahçe'nin taraftar desteğiyle başlatacağı yüksek tempolu ön alan presi, Beşiktaş'ın geriden pasla çıkma ısrarını zorlayabilir. Buna karşın Beşiktaş'ın yakaladığı fırsatları gole çevirme konusundaki yüksek verimliliği, Fenerbahçe'nin ön alana çıktığı anlarda savunma arkasında bırakabileceği boşluklarda en büyük kozu olacak.

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