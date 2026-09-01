4. Haftada ortalık toz duman olacak mı? Sezonun ilk derbisi tüm sürprizlere gebe...

Maç başına 100.9 kilometre katedilen mesafe ve 94 depar sayısı yakalayan sarı-lacivertliler, fiziksel anlamda lig ortalamasının çok üzerinde bir atletizm sunuyor. Kadıköy ekibi, rakibi kendi sahasına hapsetme ve yüksek ön alan baskısıyla yıpratma kurgusunu ön planda tutuyor. Siyah-beyazlıların katettiği mesafe (62.5 km) ve depar sayısı (67.3) ise daha kontrollü ve set oyununa dayalı bir tempo tercih ettiklerini gösteriyor. Derbi atmosferindeki yüksek tempo karşısında Beşiktaş'ın bu reaksiyon farkını nasıl yöneteceği merak konusu.