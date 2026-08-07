Türkiye'deki Alman devine nazar değdi: Tarihi siparişi açıkladıkları gün şok eden hadise patlak verdi
İzmir'deki devasa şirkette üretim yapan Alman şirketi kamuoyuna açıkladığı büyük siparişin ardından gelen şok haberle sarsıldı.
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İzmir'deki devasa şirkette üretim yapan Alman şirketi kamuoyuna açıkladığı büyük siparişin ardından gelen şok haberle sarsıldı.
Firmanın Sivas’ta kurulacak 525 MW büyüklüğündeki dev rüzgar santrali için dev sipariş aldığını açıkladığı bugün Menemen’deki tesis sahasında yangın çıktı. 60 milyon euroya kurulduğu açıklanan tesis içindeki atık sahasında yükselen alevler hızla büyüdü.
Tek Referans’ın ulaştığı firma kaynakları yangının fabrika binasının bitişiğindeki atık alanında çıktığını ve alevlerin fabrikaya sıçramaması için 12 araçla mücadele edilerek kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
Bu arada sosyal medayaya yansıyan yangın görüntülerinde alevler yükselirken duyulan patlama sesleri dikkat çekti.
Öte yandan tesis TPİ tarafından işletildiği dönemde de yine atık sahasında benzer yangınların çıktığı ifade edildi.
İzmir'de rüzgar türbin kanadı üreten Nordex Group, Türkerler Holding tarafından Sivas’ta geliştirilecek R25-Sivas RES projesi için yaklaşık 525 MW büyüklüğünde rüzgâr türbini siparişi aldığını bugün açıklamıştı.
Nordex Group Türkiye ve Orta Doğu Bölge Başkan Yardımcısı Ender Özatay ise sipariş ile ilgili, “Türkiye rüzgâr enerjisi pazarında tek seferde gerçekleştirilen en büyük türbin anlaşması” değerlendirmesinde bulunmuştu. Anlaşmaya göre, Nordex Group, sözkonusu RES projesi için 72 adet N175/6.X türbinin tedarik ve kurulumunu yapacak.
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