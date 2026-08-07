Türkiye'deki Alman devine nazar değdi: Tarihi siparişi açıkladıkları gün şok eden hadise patlak verdi

Nordex Group Türkiye ve Orta Doğu Bölge Başkan Yardımcısı Ender Özatay ise sipariş ile ilgili, “Türkiye rüzgâr enerjisi pazarında tek seferde gerçekleştirilen en büyük türbin anlaşması” değerlendirmesinde bulunmuştu. Anlaşmaya göre, Nordex Group, sözkonusu RES projesi için 72 adet N175/6.X türbinin tedarik ve kurulumunu yapacak.