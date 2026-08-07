  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Asfaltın altından çıkan şok etti! Yol çalışması durduruldu! Yunanistan'da Türkiye isyanı: Onlar gibi yapmazsak buraya kimse gelmez Kaynatıp ödemli bölgeye sürün: Şaraçoğlu'ndan şeker hastalarına mucize tarif! Bosna’da orman yangınlarına hava operasyonu: Askeri helikopterler devrede Merve'den 4 gündür haber alınamıyor! Teslimat iddiası dikkat çekti! Türkiye'den Çin'i havalara uçuracak sipariş: 12 tane alınacak Sanchez’den Meloni'ye ültimatom İspanya İtalya arasında Schengen çatlağı
Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
Türkiye'deki Alman devine nazar değdi: Tarihi siparişi açıkladıkları gün şok eden hadise patlak verdi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye'deki Alman devine nazar değdi: Tarihi siparişi açıkladıkları gün şok eden hadise patlak verdi

İzmir'deki devasa şirkette üretim yapan Alman şirketi kamuoyuna açıkladığı büyük siparişin ardından gelen şok haberle sarsıldı.

#1
Foto - Türkiye'deki Alman devine nazar değdi: Tarihi siparişi açıkladıkları gün şok eden hadise patlak verdi

Firmanın Sivas’ta kurulacak 525 MW büyüklüğündeki dev rüzgar santrali için dev sipariş aldığını açıkladığı bugün Menemen’deki tesis sahasında yangın çıktı. 60 milyon euroya kurulduğu açıklanan tesis içindeki atık sahasında yükselen alevler hızla büyüdü.

#2
Foto - Türkiye'deki Alman devine nazar değdi: Tarihi siparişi açıkladıkları gün şok eden hadise patlak verdi

Tek Referans’ın ulaştığı firma kaynakları yangının fabrika binasının bitişiğindeki atık alanında çıktığını ve alevlerin fabrikaya sıçramaması için 12 araçla mücadele edilerek kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

#3
Foto - Türkiye'deki Alman devine nazar değdi: Tarihi siparişi açıkladıkları gün şok eden hadise patlak verdi

Bu arada sosyal medayaya yansıyan yangın görüntülerinde alevler yükselirken duyulan patlama sesleri dikkat çekti.

#4
Foto - Türkiye'deki Alman devine nazar değdi: Tarihi siparişi açıkladıkları gün şok eden hadise patlak verdi

Öte yandan tesis TPİ tarafından işletildiği dönemde de yine atık sahasında benzer yangınların çıktığı ifade edildi.

#5
Foto - Türkiye'deki Alman devine nazar değdi: Tarihi siparişi açıkladıkları gün şok eden hadise patlak verdi

İzmir'de rüzgar türbin kanadı üreten Nordex Group, Türkerler Holding tarafından Sivas’ta geliştirilecek R25-Sivas RES projesi için yaklaşık 525 MW büyüklüğünde rüzgâr türbini siparişi aldığını bugün açıklamıştı.

#6
Foto - Türkiye'deki Alman devine nazar değdi: Tarihi siparişi açıkladıkları gün şok eden hadise patlak verdi

Nordex Group Türkiye ve Orta Doğu Bölge Başkan Yardımcısı Ender Özatay ise sipariş ile ilgili, “Türkiye rüzgâr enerjisi pazarında tek seferde gerçekleştirilen en büyük türbin anlaşması” değerlendirmesinde bulunmuştu. Anlaşmaya göre, Nordex Group, sözkonusu RES projesi için 72 adet N175/6.X türbinin tedarik ve kurulumunu yapacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yazıcıoğlu kalpleri ısıttı: Tek başına çevre temizliği yapan 7 yaşındaki çocuğa hediye
Gündem

Yazıcıoğlu kalpleri ısıttı: Tek başına çevre temizliği yapan 7 yaşındaki çocuğa hediye

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, sosyal medyada tek başına çevre temizliği yaparken görüntülenen 7 yaşındaki Burak Güvenç'i, ..
Özgür Özel, hakkındaki rüşvet iddialarına cevap verdi: Lanet olsun..! Para verdiyse bunun neresi rüşvet?
Gündem

Özgür Özel, hakkındaki rüşvet iddialarına cevap verdi: Lanet olsun..! Para verdiyse bunun neresi rüşvet?

Veli Ağbaba ile birlikte hakkında 'zincirleme şekilde rüşvet almak'tan fezleke düzenlenen Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis'te gaz..
Sosyal medyada kirli operasyona ağır darbe!
Gündem

Sosyal medyada kirli operasyona ağır darbe!

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen dijital medya çalışmaları ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsam..
Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan’a gidiyor!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan’a gidiyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Suudi Arabistan’a günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabi..
Şam’da yolcu minibüsüne bombalı saldırı: En az 2 kişi öldü, 13 kişi yaralandı!
Dünya

Şam’da yolcu minibüsüne bombalı saldırı: En az 2 kişi öldü, 13 kişi yaralandı!

Suriye’nin başkenti Şam’ın Ceramana Mahallesi’nde bir yolcu minibüsüne bombalı saldırı düzenlendi. Meydana gelen şiddetli patlamada en az 2 ..
Görüntüler resmen kan dondurdu! Ayı, tarlada çalışan iki kardeşi diri diri yedi
Dünya

Görüntüler resmen kan dondurdu! Ayı, tarlada çalışan iki kardeşi diri diri yedi

Hindistan'ın Chhattisgarh eyaletindeki Kanker bölgesinde gerçekleşen vahşi ayı saldırısında iki kardeş hayatını kaybetti, bir kişi de yarala..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23