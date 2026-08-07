Türkiye’ye oluk oluk petrol akıtacak olan Irak’tan dikkat çeken karar! Başbakan bizzat talimat verdi, rakam herkesi şoke etti
Yakın zamanda Türkiye ile tarihi bir petrol anlaşmasına imza atan Irak'ta kritik bir gelişme yaşandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Yakın zamanda Türkiye ile tarihi bir petrol anlaşmasına imza atan Irak'ta kritik bir gelişme yaşandı.
Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin talimatı sonrası Kerkük kentinde polis güçlerinin çeşitli mahalle, ev ve işyerlerinde başlattığı arama çalışmaları sonucu 12 bin ruhsatsız silah kayıt altına alındı. Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin talimatıyla yürütülen "silahların devlet kontrolüne alınması" çalışmaları kapsamında, Irak'ın Kerkük kentinde polis güçlerinin çeşitli mahalle, ev ve işyerlerinde başlattığı arama çalışmalarında 12 bin ruhsatsız silahın tespit edildiği bildirildi.
Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Amir Nuri, yaptığı açıklamada, Kerkük'ün çeşitli mahalle, ev ve işyerlerinde kaçak silah arama çalışması başlattıklarını söyledi.
Nuri, ilk etapta kent merkezindeki çeşitli mahallelerde yapılan çalışmalarda 12 bin ruhsatsız silah tespit ettiklerini belirtti. Vatandaşların silahları için ruhsat almak istediğini ifade eden Nuri, arama çalışmaları sırasında hiç bir zorluk ve sıkıntı yaşamadıklarını aktardı.
Nuri, "Binlerce vatandaşın devletine güvenerek silahlarını teslim etmesi ve bir çoğunun da silahlarına ruhsat alması memnuniyet verici." ifadesini kullandı. Silahların devlet kontrolüne alınması kapsamında yürütülen ve ilk etapta kent merkezinde başlatılan çalışmalara yakın zamanda kırsal bölge ve köylerde de başlanacağı belirtildi.
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