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Siyonist İsrail’in kuyruk acısı dinmiyor Sebte’ye göç girişimi çağrısı

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Siyonist İsrail’in kuyruk acısı dinmiyor Sebte’ye göç girişimi çağrısı

Terör devleti İsrail, ülkede karışıklık çıkarmak için tekrar düğmeye bastı. Sosyal medya göç girişimi çağrıları yapılıyor.

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#1
Foto - Siyonist İsrail’in kuyruk acısı dinmiyor Sebte’ye göç girişimi çağrısı

İspanya'da Jandarma Müdürlüğü, ülkenin Kuzey Afrika'daki toprağı "Sebte'ye (Ceuta) 15 Ağustos'ta yeni bir kitlesel düzensiz göç girişimi" çağrılarının yapıldığı sosyal medya "kampanyasına" yönelik soruşturma başlattı.

#2
Foto - Siyonist İsrail’in kuyruk acısı dinmiyor Sebte’ye göç girişimi çağrısı

İspanya devlet televizyonu RTVE'nin haberine göre, Jandarma Müdürlüğü, Sebte'deki son gelişmelerin ardından sosyal medyaya yönelik yürüttüğü incelemenin sonuçlarını paylaştı.

#3
Foto - Siyonist İsrail’in kuyruk acısı dinmiyor Sebte’ye göç girişimi çağrısı

İncelemede, belirli sosyal medya platformlarındaki sohbet gruplarında, insanları "Sebte'ye yönelik yeni kitlesel göç girişiminde" bulunmaya çağıran bir "kampanyanın" başladığı tespit edildi.

#4
Foto - Siyonist İsrail’in kuyruk acısı dinmiyor Sebte’ye göç girişimi çağrısı

Toplamda 400 binden fazla kişinin dahil olduğu bu gruplarda, göç girişimi çağrılarının 15 Ağustos'a işaret etmesinin yanı sıra lojistik ayrıntıları da içerdiği ve "dijital bir tür koordinasyonun" mevcut olduğu görüldü.

#5
Foto - Siyonist İsrail’in kuyruk acısı dinmiyor Sebte’ye göç girişimi çağrısı

Bu girişimin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin henüz kesin olmadığı ve "kampanyanın" Fas hükümetince veya suç örgütlerince planlandığına dair kanıt olmadığı sonucuna varıldı.

#6
Foto - Siyonist İsrail’in kuyruk acısı dinmiyor Sebte’ye göç girişimi çağrısı

Jandarma Müdürlüğü, inceleme sonucunda sosyal medyadaki bu çağrılara yönelik soruşturma başlattı.

#7
Foto - Siyonist İsrail’in kuyruk acısı dinmiyor Sebte’ye göç girişimi çağrısı

Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene müdahalede bulunulmuştu.

#8
Foto - Siyonist İsrail’in kuyruk acısı dinmiyor Sebte’ye göç girişimi çağrısı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, olaya ilişkin hükümetin tüm kaynaklarını seferber ettiğini bildirmişti.

#9
Foto - Siyonist İsrail’in kuyruk acısı dinmiyor Sebte’ye göç girişimi çağrısı

İspanya hükümeti, Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti.

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Yorumlar

Israilin oyuncakları

Hadi israilin ispanya ile sorunu var, bu faslılara ne oluyor? Sürü halinde ayaklanıp başka ülke toprağına yüyrümeleri ne oluyor? Başkaları fas`a aynı şekilde yüklense ne diyecekler? Kendi çıkarlarından başka bir şey bilmeyen acayip bir topluluk. Pek sevilesi bir millet değiller vesselam.
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