Siyonist İsrail’in kuyruk acısı dinmiyor Sebte’ye göç girişimi çağrısı
Terör devleti İsrail, ülkede karışıklık çıkarmak için tekrar düğmeye bastı. Sosyal medya göç girişimi çağrıları yapılıyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Terör devleti İsrail, ülkede karışıklık çıkarmak için tekrar düğmeye bastı. Sosyal medya göç girişimi çağrıları yapılıyor.
İspanya'da Jandarma Müdürlüğü, ülkenin Kuzey Afrika'daki toprağı "Sebte'ye (Ceuta) 15 Ağustos'ta yeni bir kitlesel düzensiz göç girişimi" çağrılarının yapıldığı sosyal medya "kampanyasına" yönelik soruşturma başlattı.
İspanya devlet televizyonu RTVE'nin haberine göre, Jandarma Müdürlüğü, Sebte'deki son gelişmelerin ardından sosyal medyaya yönelik yürüttüğü incelemenin sonuçlarını paylaştı.
İncelemede, belirli sosyal medya platformlarındaki sohbet gruplarında, insanları "Sebte'ye yönelik yeni kitlesel göç girişiminde" bulunmaya çağıran bir "kampanyanın" başladığı tespit edildi.
Toplamda 400 binden fazla kişinin dahil olduğu bu gruplarda, göç girişimi çağrılarının 15 Ağustos'a işaret etmesinin yanı sıra lojistik ayrıntıları da içerdiği ve "dijital bir tür koordinasyonun" mevcut olduğu görüldü.
Bu girişimin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin henüz kesin olmadığı ve "kampanyanın" Fas hükümetince veya suç örgütlerince planlandığına dair kanıt olmadığı sonucuna varıldı.
Jandarma Müdürlüğü, inceleme sonucunda sosyal medyadaki bu çağrılara yönelik soruşturma başlattı.
Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene müdahalede bulunulmuştu.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, olaya ilişkin hükümetin tüm kaynaklarını seferber ettiğini bildirmişti.
İspanya hükümeti, Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti.
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