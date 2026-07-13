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Dünya
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Doğruysa ortalık çok fena karışır! Türkiye düşmanı ismin ölümüyle ilgili şok "suikast" iddiası

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Doğruysa ortalık çok fena karışır! Türkiye düşmanı ismin ölümüyle ilgili şok “suikast” iddiası

ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığı ve İsrail'e verdiği güçlü destekle tanınan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, 71 yaşında hayatını kaybetti. Ofisi ölüm nedenini "kısa süreli ve ani gelişen bir rahatsızlık" olarak açıklarken, ölümünün ardından sosyal medyada suikast ve öldürülme iddiaları gündeme geldi. Trump'a yakın isimlerden Laura Loomer ile bazı sosyal medya kullanıcıları, Graham'ın Rusya veya İran tarafından hedef alınmış olabileceğini öne sürerek kapsamlı soruşturma çağrısı yaptı.

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Foto - Doğruysa ortalık çok fena karışır! Türkiye düşmanı ismin ölümüyle ilgili şok "suikast" iddiası

2003 yılından bu yana ABD Senatosu'nda görev yapan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın 71 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.

#2
Foto - Doğruysa ortalık çok fena karışır! Türkiye düşmanı ismin ölümüyle ilgili şok "suikast" iddiası

Graham'ın ofisinden yapılan açıklamada, deneyimli siyasetçinin dün gece "kısa süreli ve ani gelişen bir rahatsızlık" sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi.

#3
Foto - Doğruysa ortalık çok fena karışır! Türkiye düşmanı ismin ölümüyle ilgili şok "suikast" iddiası

Graham'ın ölümünün ardından sosyal medyada çeşitli iddialar ortaya atıldı. Trump'a yakınlığıyla bilinen aşırı sağcı aktivist Laura Loomer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Graham'ın ölümüne ilişkin kapsamlı soruşturma çağrısında bulundu. Loomer, senatörün Ukrayna ziyaretinin ardından yaşamını yitirmesinin şüphe uyandırdığını öne sürerek Rusya veya İran'ın olayla bağlantılı olabileceğini iddia etti.

#4
Foto - Doğruysa ortalık çok fena karışır! Türkiye düşmanı ismin ölümüyle ilgili şok "suikast" iddiası

İsrail'e yakınlığıyla bilinen Dünya Değerleri Ağı'nın kurucusu Haham Shmuley Boteach da Graham'ın daha önce İran tarafından tehdit edildiğini hatırlatarak benzer iddialarda bulundu.

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Foto - Doğruysa ortalık çok fena karışır! Türkiye düşmanı ismin ölümüyle ilgili şok "suikast" iddiası

YouTube yayıncısı Clint Russell ise Graham'ın Ukrayna'ya verdiği destek ve Rusya'ya yönelik yaptırım çağrıları nedeniyle hedef alınmış olabileceğini ileri sürdü. Söz konusu iddialar resmi makamlar tarafından doğrulanmadı.

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Yorumlar

Hüseyin Yavuz

Bir pislik temizlendi

Mmdoff

Sırada Marco Rubio var. Islamla ugrasmak karşılıksız mi kalacak sandilar.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
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