Doğruysa ortalık çok fena karışır! Türkiye düşmanı ismin ölümüyle ilgili şok “suikast” iddiası

ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığı ve İsrail'e verdiği güçlü destekle tanınan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, 71 yaşında hayatını kaybetti. Ofisi ölüm nedenini "kısa süreli ve ani gelişen bir rahatsızlık" olarak açıklarken, ölümünün ardından sosyal medyada suikast ve öldürülme iddiaları gündeme geldi. Trump'a yakın isimlerden Laura Loomer ile bazı sosyal medya kullanıcıları, Graham'ın Rusya veya İran tarafından hedef alınmış olabileceğini öne sürerek kapsamlı soruşturma çağrısı yaptı.