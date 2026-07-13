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Ve KKTC çok konuşulacak resti çekti! Rum kesimi, bu teklif sonrası resmen dumura uğrayacak

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Ve KKTC çok konuşulacak resti çekti! Rum kesimi, bu teklif sonrası resmen dumura uğrayacak

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye ile imzalanan doğal gaz anlaşmasına tepki gösteren GKRY'ye sert mesajlar verdi. Rum tarafının şikayet etmek yerine Ada'ya kazandırılan imkanlardan yararlanabileceğini belirten Üstel, "Susuz kaldığınızda size de su verebiliriz, elektriğiniz tükendiğinde elektrik de verebiliriz." dedi. Üstel ayrıca, doğal gaz, elektrik ve fiber optik altyapı projelerinin de Türkiye ile hayata geçirileceğini vurguladı.

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Foto - Ve KKTC çok konuşulacak resti çekti! Rum kesimi, bu teklif sonrası resmen dumura uğrayacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye ile KKTC arasında imzalanan "KKTC'ye Doğal Gaz Tedarikine Dair Mutabakat Zaptı"na tepki gösteren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanlığı'na yazılı açıklamayla cevap verdi.

#2
Foto - Ve KKTC çok konuşulacak resti çekti! Rum kesimi, bu teklif sonrası resmen dumura uğrayacak

Türkiye ile imzalanan anlaşmanın Rum tarafını rahatsız etmesinin beklenen bir durum olduğunu belirten Üstel, "Kıbrıs Türk halkına insanlık dışı ambargoları ve izolasyonları dayatan, hatta elinden gelse nefes almamızı dahi şikayet konusu haline getirecek zihniyetten de bu beklenirdi." ifadelerini kullandı. Kıbrıs Rum liderliğinin, KKTC'nin yaptığı anlaşmalardan şikayet etmek yerine Ada'ya kazandırılan imkanlardan faydalanabileceğini söyleyen Üstel, dikkat çeken mesajlar verdi.

#3
Foto - Ve KKTC çok konuşulacak resti çekti! Rum kesimi, bu teklif sonrası resmen dumura uğrayacak

Rum halkının su ve enerji konusunda ciddi sıkıntılar yaşadığına işaret eden Üstel, "Buradan Güney Kıbrıs'a çağrı yapıyoruz; susuz kaldığınızda size de su verebiliriz. Elektriğiniz tükendiğinde elektrik de verebiliriz." dedi. Üstel, Rum tarafının tankerlerle su temin ettiğini belirterek, "Tertemiz Anamur suyunu içmiş olurlar." ifadelerini kullandı. KKTC'nin su, elektrik ve doğal gaz yatırımlarıyla Ada'nın parlayan yıldızı olacağını vurgulayan Üstel, "Hiçbir inkar, hiçbir tehdit ve hiçbir karalama kampanyası bu gerçeği değiştiremeyecek ve engelleyemeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

#4
Foto - Ve KKTC çok konuşulacak resti çekti! Rum kesimi, bu teklif sonrası resmen dumura uğrayacak

Üstel, Kıbrıs Rum liderliğinin, Kıbrıs Türk halkının meşru temsilcilerinin aldığı kararların ve imzaladığı anlaşmaların yasa dışı ya da geçersiz olmadığını kabul etmek zorunda olduğunu belirtti. Türkiye ile doğal gazın yanı sıra elektrik ve fiber optik altyapı projelerinin de hayata geçirileceğini ifade eden Üstel, iki ülke arasındaki iş birliğinin devam edeceğini kaydetti.

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