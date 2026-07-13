Ve KKTC çok konuşulacak resti çekti! Rum kesimi, bu teklif sonrası resmen dumura uğrayacak

Rum halkının su ve enerji konusunda ciddi sıkıntılar yaşadığına işaret eden Üstel, "Buradan Güney Kıbrıs'a çağrı yapıyoruz; susuz kaldığınızda size de su verebiliriz. Elektriğiniz tükendiğinde elektrik de verebiliriz." dedi. Üstel, Rum tarafının tankerlerle su temin ettiğini belirterek, "Tertemiz Anamur suyunu içmiş olurlar." ifadelerini kullandı. KKTC'nin su, elektrik ve doğal gaz yatırımlarıyla Ada'nın parlayan yıldızı olacağını vurgulayan Üstel, "Hiçbir inkar, hiçbir tehdit ve hiçbir karalama kampanyası bu gerçeği değiştiremeyecek ve engelleyemeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.