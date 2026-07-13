Ve KKTC çok konuşulacak resti çekti! Rum kesimi, bu teklif sonrası resmen dumura uğrayacak
KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye ile imzalanan doğal gaz anlaşmasına tepki gösteren GKRY'ye sert mesajlar verdi. Rum tarafının şikayet etmek yerine Ada'ya kazandırılan imkanlardan yararlanabileceğini belirten Üstel, "Susuz kaldığınızda size de su verebiliriz, elektriğiniz tükendiğinde elektrik de verebiliriz." dedi. Üstel ayrıca, doğal gaz, elektrik ve fiber optik altyapı projelerinin de Türkiye ile hayata geçirileceğini vurguladı.