Türkiye Miçotakis'i ölümden kurtardı

Bu tarihî gerçeği kimse görmezden gelmemelidir. Miçotakis ailesinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne karşı tarihî bir vefa borcu vardır. Bunu inkâr etmek mümkün değildir. Ailenin daha sonra Paris’e geçiş sürecinde ise dönemin Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil’in de önemli katkıları olmuştur. Tarihî olaylar unutulmamalı, nankörlük yapılmamalıdır.” Ailenin daha sonra Paris’e geçiş sürecinde ise dönemin Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil’in de önemli katkıları olmuştur. Tarihî olaylar unutulmamalı, nankörlük yapılmamalıdır" dedi.