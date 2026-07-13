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Türkiye Miçotakis'i ölümden kurtardı

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye Miçotakis'i ölümden kurtardı

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, Türkiye'ye karşı son dönemde düşmanlığın dozunu artıran Yunan lider Miçotakis ve ailesiyle ilgili tarihi gerçeği açıkladı.

#1
Foto - Türkiye Miçotakis'i ölümden kurtardı

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, Yunan Başbakanı Miçotakis'in babası Konstantinos Miçotakis'in 70'li yıllarda Türkiye'ye sığınarak hayatta kaldığını söyledi.

#2
Foto - Türkiye Miçotakis'i ölümden kurtardı

Yaycı yaptığı açıklamada, "Miçotakis ailesiyle ilgili çok önemli bir tarihî gerçeği hatırlatmak gerekir. Maalesef Yunanistan’da Türkiye’ye karşı sergilenen tutumun arkasında büyük bir nankörlük de bulunmaktadır.

#3
Foto - Türkiye Miçotakis'i ölümden kurtardı

1967 yılında Yunanistan’da askerî darbe gerçekleşti. O dönemde Konstantinos Miçotakis ve ailesi, henüz altı aylık olan bugünkü Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile birlikte, Millî İstihbarat Teşkilatı’nın yürüttüğü bir operasyonla Türkiye’ye getirildi. Aile, bir süre Türkiye’de güven içinde yaşadı.

#4
Foto - Türkiye Miçotakis'i ölümden kurtardı

Miçotakis ailesi Türkiye’ye ulaştıktan sonra, Yunanistan’daki cunta yönetimi Konstantinos Miçotakis hakkında idam kararı verdi. Eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu aileye kapılarını açmamış ve onları kurtarmamış olsaydı, büyük ihtimalle Konstantinos Miçotakis hayatta kalamayacak, dolayısıyla ne kendisi ilerleyen yıllarda başbakan olabilecek ne de bugün Kiryakos Miçotakis Yunanistan’ın başbakanı olabilecekti.

#5
Foto - Türkiye Miçotakis'i ölümden kurtardı

Bu tarihî gerçeği kimse görmezden gelmemelidir. Miçotakis ailesinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne karşı tarihî bir vefa borcu vardır. Bunu inkâr etmek mümkün değildir. Ailenin daha sonra Paris’e geçiş sürecinde ise dönemin Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil’in de önemli katkıları olmuştur. Tarihî olaylar unutulmamalı, nankörlük yapılmamalıdır.” Ailenin daha sonra Paris’e geçiş sürecinde ise dönemin Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil’in de önemli katkıları olmuştur. Tarihî olaylar unutulmamalı, nankörlük yapılmamalıdır" dedi.

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