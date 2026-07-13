F-35 mi daha iyi MMU Kaan mı? Tartışmalara son noktaya koydu

Uçakların dünya genelindeki hiyerarşisini değerlendiren Doç. Dr. Kemal Olçar, "F-22'yi şu an için bir numaraya koyuyoruz çünkü hızı 2.0 Mach ve görünmezlik özelliği 0.0001 gibi inanılmaz düşük bir seviyede. F-22 ile ilgili çok bir bilgi yok ve bazı bilgileri açıklanmıyor. Ancak KAAN, 1.8 Mach hızıyla F-35'ten hızlı, F-22'ye ise en yakın rakiptir. TF-35000 motoru takıldıktan sonra KAAN'ı dünya sıralamasında bir numaraya bile oturtabiliriz" ifadelerini kullandı. Çin'in J-20 ve Rusya'nın Su-57 uçaklarını da listenin devamına ekleyen Olçar, "Türkiye 2030 yılına kadar 40 adet KAAN'ı envanterine aldığında bölgedeki hava hakimiyetini tamamen değiştirecektir." sözleriyle analizi tamamladı. KAYNAK: A HABER