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F-35 mi daha iyi MMU Kaan mı? Tartışmalara son noktaya koydu

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

F-35 mi daha iyi MMU Kaan mı? Tartışmalara son noktaya koydu

Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, Türkiye'ye yeniden verileceği konuşulan F-35 ve Milli Muharip Uçak Kaan'ı karşılaştırarak hangi uçağın daha iyi olduğunu açıkladı.

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#1
Foto - F-35 mi daha iyi MMU Kaan mı? Tartışmalara son noktaya koydu

Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde KAAN için F-110 motorlarının tedariki ve Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil olmasına ilişkin verilen olumlu mesajlar dikkat çekerken, A Haber'e konuk olan Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, F-35 süreci, Milli Muharip Uçak KAAN'ın üretim çalışmalarını ve iki platformun teknik özelliklerine ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

#2
Foto - F-35 mi daha iyi MMU Kaan mı? Tartışmalara son noktaya koydu

Türkiye'nin F-35 programından çıkarılma sürecini ve S-400 alımının arkasındaki temel nedenleri açıklayan Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, "F-35 programından çıkma gerekçesi Türkiye'nin S-400 temin etmesidir. S-400 neden temin edildi, önce bunu anlamak lazım. 2010-2012 yıllarında, tam da Arap Baharı'nın başladığı dönemde hava savunmamızda 70-80 derecelik boşluklar vardı. Etrafımızda balistik füze üreten ve düşmanca tavır sergileyen ülkeler varken bu güvenlik zafiyetiyle yaşanamazdı" ifadelerini kullandı.

#3
Foto - F-35 mi daha iyi MMU Kaan mı? Tartışmalara son noktaya koydu

Batı'dan talep edilen Patriot sistemlerinin reddedilmesine dikkat çeken Olçar, "Patriot sistemleri için 10 yıl ABD'ye gidip gelindi ancak Kongre satışı engelledi. Biz NATO topraklarını korumak için batarya istedik, onlar ise sadece geçici olarak başında yabancı subayların durduğu sistemler gönderip sonra geri çektiler. Çin sistemi ise teknoloji transferi ve lojistik garanti vermediği için uygun değildi. Sonuç olarak Rusya'dan S-400 alımı bir tercih değil, Türkiye için bir mecburiyet haline getirildi" sözleriyle süreci aktardı.

#4
Foto - F-35 mi daha iyi MMU Kaan mı? Tartışmalara son noktaya koydu

F-35 uçaklarının kabiliyetleri ve KAAN ile kıyaslanması konusuna değinen Doç. Dr. Kemal Olçar, "F-35 projesine milyarlarca dolar harcadık. NATO toplantısındaki ikili görüşmelerde 6 adet F-35'in Türkiye'ye iade edilmesi gündeme geldi. F-35, 5. nesil bir uçak olarak derin taarruz yapabilme, yani yoğun hava savunma sistemleri arasından sızıp stratejik hedefleri vurup dönme kapasitesine sahip önemli bir uçak" dedi.

#5
Foto - F-35 mi daha iyi MMU Kaan mı? Tartışmalara son noktaya koydu

KAAN'ın teknik üstünlüğüne vurgu yapan Olçar, "KAAN, F-35'ten daha üstün özelliklere sahip. F-35'in en gelişmiş modeli olan C modeli 32 ton toplam ağırlığa sahipken, bizim KAAN'ımız 34,5 tonluk bir kapasiteye ulaşıyor. F-35 yaklaşık 49 bin feetten uçarken, KAAN 55 bin feette görev yapabilecek. Derin taarruz kapasitesi ve taşıma kapasitesiyle KAAN, savunma sanayiimizin zirvesidir" değerlendirmesinde bulundu.

#6
Foto - F-35 mi daha iyi MMU Kaan mı? Tartışmalara son noktaya koydu

Milli Muharip Uçak KAAN'ın envantere giriş süreci ve bu süreçteki ara çözümler hakkında bilgi veren Olçar, "2028-2030 yılları arasında 20 adet KAAN'ın envantere girmesi bekleniyor. Bu uçaklar ilk aşamada F110 motorlarıyla uçacak. Çift motorlu KAAN, toplamda 58 bin librelik devasa bir itki gücüne sahip olacak. KAAN tamamen hazır olana kadar oluşacak boşluğu kapatmak için Eurofighter alımı, F-16 Blok 70 modernizasyon kitleri ve milli Çelik Kubbe sistemlerimizle savunmamızı tahkim etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

#7
Foto - F-35 mi daha iyi MMU Kaan mı? Tartışmalara son noktaya koydu

KAAN'ın uçuş testlerinden elde edilen derslerle motor teknolojisinde yeni bir aşamaya geçildiğini belirten Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, "KAAN'ın Block 30 modelinde TF-35000 motoru takılacak. Bu motorlar tek başına 35 bin, çift motor olduğunda ise toplamda 70 bin librelik muazzam bir itki gücü sağlayacak. Şu anki 58 bin librelik güçten 12 bin libre daha fazla bir performanstan bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.

#8
Foto - F-35 mi daha iyi MMU Kaan mı? Tartışmalara son noktaya koydu

Rakip uçaklarla kıyaslama yapan Olçar, "F-35 tek motorludur ve 43 bin libre itki gücüne sahiptir. KAAN'ın yeni motoruyla ulaşacağı 70 bin libre, uçağımızı derin taarruz ve operasyonel kabiliyet anlamında bambaşka bir seviyeye taşıyacaktır" sözlerini kaydetti.

#9
Foto - F-35 mi daha iyi MMU Kaan mı? Tartışmalara son noktaya koydu

Hava savunma sistemlerinde ısı takibinin önemine dikkat çeken Doç. Dr. Kemal Olçar, "F-35 çok fazla ısı çıkartıyor ve bu durum uçağı ısıya duyarlı IRST sistemleri için açık bir hedef haline getiriyor. İran, bir keresinde F-35'i bu şekilde arkasından yakalayıp vurdu. KAAN'da ise motor ısısının yönetimi ve radar görünmezliği (RCS) serçe parmağının yarısı kadar bir iz bırakacak şekilde tasarlandı" dedi.

#10
Foto - F-35 mi daha iyi MMU Kaan mı? Tartışmalara son noktaya koydu

Görünmezlik teknolojisindeki üstünlüğü vurgulayan Olçar, "Beşinci nesil uçaklar havaya kalktığında radarlarını kapatmak zorundadır, aksi halde konumları ifşa olur. Bu noktada ısıya duyarlı sistemler devreye girer. KAAN'ın manevra kabiliyeti ve 55 bin feet irtifaya çıkabilme özelliği, onu F-35 karşısında çok daha avantajlı kılıyor" ifadelerini kullandı.

#11
Foto - F-35 mi daha iyi MMU Kaan mı? Tartışmalara son noktaya koydu

Havada yaşanabilecek olası bir çatışma senaryosunu değerlendiren Kemal Olçar, "KAAN 1.8 Mach hızına çıkabilirken, F-35 1.6 Mach hızında kalıyor. İki uçak 150 kilometre mesafeden birbirini tespit edecek ve füze düellosu başlayacaktır. Bizim Meteor füzesinin yerini alacak olan yerli Gökhan füzemiz, 60-70 kilometrelik 'kaçış yok' mesafesiyle KAAN'ın elindeki en büyük koz olacak" şeklinde konuştu.

#12
Foto - F-35 mi daha iyi MMU Kaan mı? Tartışmalara son noktaya koydu

Programda Orhan Sali'nin "F-110 motorlarının görünmezlik izi uygun mu?" sorusu üzerine Olçar, "29 bin librelik motorun çıkardığı ısı ile 43 bin librelik motorun ısısı arasında büyük fark var. KAAN'ın çift motorlu yapısı daha esnek bir manevra alanı sunuyor" yanıtını verdi.

#13
Foto - F-35 mi daha iyi MMU Kaan mı? Tartışmalara son noktaya koydu

Uçakların dünya genelindeki hiyerarşisini değerlendiren Doç. Dr. Kemal Olçar, "F-22'yi şu an için bir numaraya koyuyoruz çünkü hızı 2.0 Mach ve görünmezlik özelliği 0.0001 gibi inanılmaz düşük bir seviyede. F-22 ile ilgili çok bir bilgi yok ve bazı bilgileri açıklanmıyor. Ancak KAAN, 1.8 Mach hızıyla F-35'ten hızlı, F-22'ye ise en yakın rakiptir. TF-35000 motoru takıldıktan sonra KAAN'ı dünya sıralamasında bir numaraya bile oturtabiliriz" ifadelerini kullandı. Çin'in J-20 ve Rusya'nın Su-57 uçaklarını da listenin devamına ekleyen Olçar, "Türkiye 2030 yılına kadar 40 adet KAAN'ı envanterine aldığında bölgedeki hava hakimiyetini tamamen değiştirecektir." sözleriyle analizi tamamladı. KAYNAK: A HABER

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Yorumlar

Dava

İsrail 20270'de sana Savaş açacak neyi bekliyorsunuz ki bir Kaan'ın motorunu takıp envanter almak o kadar zor mu yani

Tabi ki Kağan

Sadece resimleri var ama olsun onu yapamayanlar da var.
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